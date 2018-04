Pracující důchodci: Obejít zákon se nevyplatí, cesta zpět existuje

Kvůli schváleným rozpočtovým úsporám přicházejí letos pracující důchodci o téměř 25 tisíc korun. Tedy přesně o 24 840 korun, což je právě výše roční slevy na poplatníka, kterou si jinak mohou odečítat všichni, kdo platí daně.

Koho se změna týká

Platí, že na slevu nemá nárok ten, kdo byl "poživatelem starobního důchodu" 1. ledna 2013. Takže, kdo půjde do penze třeba ještě v lednu, ale třeba až desátého a bude si přivydělávat, na celou roční slevu nárok mít bude. Takové ustanovení však přišlo současným přivydělávajícím si penzistům nespravedlivé, a proto se třetina z nich rozhodla na první den v roce vyplácení svého důchodu pozastavit (čtěte Důchodci požádali o pozastavení penzí).

Poradci se brání Ministerstvo financí vyčítá daňovým poradcům, že přerušení důchodů penzistům poradili. "Já bych takovou věc nikdy nikomu nenavrhla ani nedoporučila, protože jde o typický příklad obcházení práva," brání se ale například daňová poradkyně Alena Foukalová. Komora daňových poradců chystá i školení, aby poradci věděli, že se mohou stát spolupachateli přestupku (o trestný čin jde až při krácení daně nad 50 tisíc korun).

Zpočátku "chytrý" nápad, jak obejít pravidla, se však nelíbí úředníkům (čtěte Kalousek penále nepromine). Jde prý o účelové obcházení zákona, za které může přijít trest. Týden po Novém roce vydalo Generální finanční ředitelství prohlášení, ve kterém potvrdilo slova ministra financí o možném sankcionování těch, kteří si pozastavili vyplácení starobního důchodu, protože chtěli uplatnit slevu a tuto slevu také uplatnili.

Co se může stát

"Důchodci, kteří slevu uplatní, budou postižení doměrkem daně, uhradit budou muset penále a úrok z prodlení," vypočítává daňová poradkyně Alena Foukalová a dodává, že tohle se naplno projeví až po podání daňového přiznání za rok 2013, tedy počátkem příštího roku. Začátkem února však mohou být tlaku vystaveny mzdové účetní v podnicích, které důchodce zaměstnávají.

Doměrek by byl 24 840 korun plus penále 20 procent z této částky, tedy 4 968 korun a pak případný úrok z prodlení (repo sazba ČNB + 14 procent) za každý den prodlení. Počítá se od doby splatnosti 1. 4. 2014 do doby úhrady doměrku. Pokud by tedy postižený uhradil všechny sankce měsíc po splatnosti, stálo by ho to 30 152 korun (počítáno se současnou repo sazbou 0,05 procenta).

Co dělat, abyste nemuseli platit pokutu

Jak z toho ven? Rada je poměrně jednoduchá. Stačí slevu prostě neuplatnit. Ať už u zaměstnavatele, nebo neodečtením v daňovém přiznání. I když s tím nemusíte souhlasit, postihu se jinak nevyhnete.

Za samotné přerušení výplaty penze žádné penále nehrozí. Nikdo nemůže lidem nařídit, aby brali důchod. Proto také Česká správa sociálního zabezpečení všem řádně vyplněným a oprávněným žádostem vyhoví. Problém nastane až ve chvíli, kdy někdo bude chtít jednodenního přerušení důchodu využít k pětadvacetitisícovému "zisku".

Důchody, které připadly na den 1. 1. 2013 již ČSSZ vyplatila. V případě, že si klient pozastavil výplatu jen pro tento den, dostane rozhodnutí, že mu výplata nenáleží a poměrnou část za den bude muset vrátit.

Kdo by si to rozmyslel a chtěl žádost vzít zpět, může. A to jak v době před vydáním rozhodnutí, tak v takzvaném námitkovém řízení. Námitky je však nutné podat do 30 dnů od doručení rozhodnutí. Nevezme-li klient žádost zpět nebo nepodá-li námitky, nabude rozhodnutí právní moci uplynutím 30denní lhůty od jeho doručení.

"Potom už nebude možné vyhovět případnému požadavku klienta na doplacení té části důchodu, jejíž výplaty se vzdal, a on tak přijde o část důchodu," doplňuje ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun s tím, že se připravují i na možnost, že klienti mohou brát své žádosti zpět podle toho, jak se výklad "slevy na dani pro pracujícího starobního důchodce" bude dále zpřesňovat.