Praktický návod pro penzisty, jak získat slevu na dani za rok 2013

Může zaměstnaný starobní důchodce u svého zaměstnavatele dodatečně uplatnit slevu na poplatníka za zdaňovací období 2013?

Pokud o ni původně nepožádal, tak ji dodatečně uplatnit u zaměstnavatele nelze. To může udělat pouze v případě, když podepsal u zaměstnavatele na zdaňovací období 2013 růžový formulář „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“, ve kterém uplatnil slevu na dani a zaměstnavatel mu provedl roční zúčtování záloh, ale tuto slevu nezohlednil a současně poplatník sám nepodal na finanční úřad daňové přiznání. V takovém případě mu zaměstnavatel tuto slevu dodatečně přizná.

To o slevu přijde, když ve formuláři „Prohlášení poplatníka daně ze závislé činnosti“ slevu původně neuplatnil (nezaškrtl)?

Ne, nepřijde. Pracující starobní důchodce má možnost podat opožděně řádné daňové přiznání za rok 2013, kde tuto slevu uplatní. Opožděné řádné daňové přiznání lze podat ve lhůtě tří let, tj. nejpozději do 1.4. 2017.

Existuje případ, kdy zaměstnanec již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit nemůže?

V případě, kdy měl pracující důchodce od zaměstnavatele za rok 2013 pouze příjem, který podléhal dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně (srážková daň), nelze již dodatečně slevu na poplatníka uplatnit ani u zaměstnavatele, ani v daňovém přiznání.

Hrozí zaměstnanci (starobnímu důchodci) sankce za opožděné podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013?

V případě, že neměl pracující důchodce zákonnou povinnost podávat daňové přiznání z jiného důvodu (příjmy podle § 7 až § 10 zákona o daních z příjmů), nehrozí mu sankce za pozdní podání daňového přiznání za zdaňovací období 2013.

Jak bude postupovat zaměstnavatel v případech, kdy byla sleva na poplatníka za zdaňovací období 2013 v prohlášení uplatněna, ale nebyla přiznaná?

Pokud zaměstnanec (pracující starobní důchodce) v roce 2013 podepsal u zaměstnavatele „Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti“, uplatnil slevu na dani na poplatníka a bylo mu provedeno roční zúčtování záloh, ale tato sleva nebyla zaměstnavatelem přiznána, pak zaměstnavatel může provést opravu na dani podle § 38i odst. 2 zákona o daních z příjmů a tuto slevu dodatečně přiznat, jestliže neuplynuly tři roky od konce lhůty pro podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období roku 2013. Zaměstnavatel pak o rozdíl na dani sníží správci daně nejbližší odvod záloh.

Příklad Je třeba si uvědomit, že ne každému stát vrátí plnou částku slevy 24 840 korun. Poplatník si pouze může odečíst z již vypočtené daně částku slevy, a to nejvýše do výše daně. Když zaplatil daň ve výši 5 000 korun a uplatní slevu, finanční úřad mu vrátí jen oněch 5 000 korun.



korun a uplatní slevu, finanční úřad mu vrátí jen oněch korun. Pokud však zaplatil daň ve výši 30 000 korun, dostane zpět 24 840 korun.



Jak může slevu zpětně získat ten důchodce, který podává daňové přiznání sám?

Ten, kdo podal daňové přiznání za zdaňovací období 2013 a slevu na poplatníka v něm neuplatnil, případně nebyla správcem daně zohledněna, má možnost uplatnit tuto slevu na dani v dodatečném daňovém přiznání.

Do kdy to musí udělat?

Podat dodatečné daňové přiznání by měl pracující důchodce do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém zjistil, že daň má být nižší než poslední známá daň. Vezmeme-li tedy, že to zjistil v říjnu 2014, má na podání dodatečného daňového přiznání čas do konce listopadu 2014.

Hrozí za podání dodatečného daňového přiznání kvůli uplatnění slevy na poplatníka za rok 2013 důchodcům nějaké sankce?

Ne, nehrozí, pokud poplatník podá dodatečné daňové přiznání do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém důvod pro podání takového přiznání zjistil.

Jak má postupovat člověk, u kterého ve věci slevy na poplatníka probíhá daňové řízení?

V případě, že v současnosti probíhá daňové řízení, finanční správa uplatněnou slevu na poplatníka při splnění ostatních zákonných podmínek zohlední.

Jak vyplnit daňové přiznání radí daňová poradkyně ze společnosti TaxVision Blanka Štarmanová:

„V 6. oddílu, který je určen pro dodatečné přiznání, vyplníte do řádku 78 daňovou povinnost z řádného přiznání a na řádek 79 uvedete nově zjištěnou daňovou povinnost po uplatnění slevy. Na řádku 80 bude vyplněn rozdíl mezi těmito dvěma částkami, tedy daň, kterou požadujete vrátit. Na tuto částku je pak možné vyplnit žádost o vrácení přeplatku na straně 4 přiznání.“