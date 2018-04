O nové daňové slevě pro rodiče se moc neví, měla by platit už letos

Očekává se, že by ho měl bez problémů odsouhlasit i Senát a podepsat prezident. Když se tak stane, bude zákon platit už od září, takže je velká naděje, že by si slevu mohli rodiče odečíst už za letošní rok.

„Slevu si tak budou moci uplatnit rodiče, kteří v daném roce prokazatelně vynaložili náklady na umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku. Tímto zařízením může být jak dětská skupina, tak klasická mateřská školka,“ vysvětluje daňový poradce Petr Frisch ze společnosti Pro Factum Consulting a dodává, že případných poplatků na základní škole se už sleva netýká.

Jak se sleva počítá

Novinka má formu slevy na dani, tedy podobně jako sleva na poplatníka či vyživované dítě se odečítá z vypočtené daně. Jde o slevu, která se bude odečítat jednou za rok. Abyste si mohli školkovné odečíst, musí s vámi dítě žít ve společně hospodařící domácnosti.

Maximální výše roční slevy na jedno dítě je limitována měsíční minimální mzdou. Pro letošní rok je to 8 500 korun, pro příští rok půjde o 9 200 korun. Dosavadní slevu na vyživované dítě tato novinka nijak neruší ani neomezuje.

Příklad: Když za docházku do mateřské školy zaplatíte měsíčně 1 600 korun, za školní rok (10 měsíců) tedy uhradíte 16 000 korun. V tomto případě si můžete odečíst plnou slevu ve výši 8 500 korun.

Když byste však platili měsíčně 500 korun, školní rok (10 měsíců) by vás přišel na 5 000 korun. Pak byste si mohli odečíst slevu jen ve výši 5 000 korun.

Sleva se nerozpočítává na měsíce, je tedy jedno, zda vaše dítě navštěvuje předškolní zařízení celý rok, nebo třeba jen jeden měsíc. Vždy se uvažuje celý kalendářní rok vkuse.

Nárok na slevu a její výši musíte prokázat, ale je to jednoduché. Stejně jako je to třeba u hypotéky, vystaví vám předškolní zařízení potvrzení o výši zaplacených poplatků a vy jej pak přidáte k daňovému přiznání, nebo do mzdové účtárny u zaměstnavatele, až budete žádat o roční zúčtování.

Je to sleva, neplatí tu bonus

Na rozdíl od standardní slevy na dítě však nová sleva nepočítá s takzvaným bonusem. To znamená, že pokud budou mít rodiče daňovou povinnost nižší, než je sleva, nebudou sice platit žádné daně, ale žádné peníze od státu nezískají.

Stejně jako stávající slevu na dítě si novou slevu za školkovné bude moci odečíst jen jeden z rodičů, nelze ji tedy rozdělit mezi dvě osoby. „Zákon dává možnost uplatnit tuto slevu i prarodičům za vnuka či vnučku, nicméně pouze za předpokladu, že s nimi dítě žije v péči nahrazující péči rodičů,“ doplňuje Petr Frisch.

Příklad: Čtyřleté dítě navštěvuje mateřskou školku. Kdo si bude moci uplatnit slevu v následujících případech?

Dítě žije s rodiči ve společné domácnosti : Slevu mohou uplatnit oba rodiče. Ale protože ji může získat jen jedna osoba (slevu nelze dělit), musí se dohodnout, který z nich to bude.

: Slevu mohou uplatnit oba rodiče. Ale protože ji může získat jen jedna osoba (slevu nelze dělit), musí se dohodnout, který z nich to bude. Rodiče jsou rozvedení, dítě žije pouze s matkou , otec žije v jiném městě: Slevu může uplatnit pouze matka. Otec nežije s dítětem ve společné domácnosti, a proto slevu uplatnit nemůže.

, otec žije v jiném městě: Slevu může uplatnit pouze matka. Otec nežije s dítětem ve společné domácnosti, a proto slevu uplatnit nemůže. Dítě žije s prarodiči, nicméně nejde o režim péče nahrazující péči rodičů: Nikdo. Dítě nežije s rodiči ve společné domácnosti. U prarodičů pak není splněna podmínka režimu „péče nahrazující péči rodičů“.

Dobrá zpráva pro živnostníky

V zákoně nejsou nijak omezeny osoby samostatně výdělečně činné, což znamená, že i ti rodiče, kteří si nemohou nyní odečíst slevu na dítě, protože uplatňují výdajový paušál, si slevu na školkovné budou moci odečíst.

Slevu však nemůže využít podnikatel, který si výdaje za předškolní zařízení uplatní ve svých daňových nákladech, tedy ve výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Kromě této slevy čekají na rodiče ještě další úlevy. Zvýší se sleva na druhé a další dítě a na porodné bude mít nárok více rodičů. Ale to vše až od ledna příštího roku.