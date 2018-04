Rodiče s více dětmi si přilepší. Dostanou teď na účet větší výplatu

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a každé další dítě nabývá účinnosti od 1. května 2016. Co to pro rodiny s více dětmi znamená?Daňové zvýhodnění na děti uplatňuje vždy jeden z rodičů. Zaměstnanec tak činí měsíčně při výpočtu čisté mzdy v rámci mzdové evidence, živnostník vedoucí daňovou evidenci pak jednou za rok v daňovém přiznání. I když novela zákona o dani z příjmů nabyla účinnosti v průběhu roku 2016, vyšší daňové zvýhodnění se použije za celý rok 2016. Daňové zvýhodnění na první dítě zůstává beze změny, na druhé dítě stouplo o 1 200 korun a na třetí a další dítě o 3 600 korun.

Za rok 2016 tak činí 13 404 korun na první dítě, 17 004 korun na druhé dítě a 20 604 korun na třetí a každé další dítě. Daňové zvýhodnění snižuje vypočtenou daň z příjmu, a pokud je vyšší než vypočtená daň z příjmu, vzniká nárok na daňový bonus.

Daňová sleva za rok 2016 pro rodiny s více dětmi Počet dětí 1 2 3 4 5 7 Celková roční sleva v Kč 13 404 30 408 51 012 71 616 92 220 112 824

Zaměstnanci, kteří daňové zvýhodnění uplatňují, tedy dostanou vyšší čistou mzdu již ve výplatě za květen?

Přesně tak, například zaměstnanec se třemi dětmi si od května 2016 polepší měsíčně o 400 korun. Za měsíce před účinností legislativních změn (leden, únor, březen, duben), kdy se daňové zvýhodnění uplatňovalo postaru, mu pak vznikne nárok na daňovou vratku. Tu obdrží na začátku roku 2017 ve své výplatě po ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za rok 2016.

Modelový příklad: Petr má tři děti, je zaměstnaný a uplatňuje daňové zvýhodnění na děti. Novela zákona o dani z příjmů vstoupila v účinnost 1. května 2016. Ve výplatě si Petr polepší od května 2016 o 400 Kč: Daňové zvýhodnění na první dítě zůstane v květnové výplatě stejné, a to ve výši 1 117 Kč. Daňové zvýhodnění na druhé dítě vzrostlo z 1 317 Kč na 1 417 Kč. Daňové zvýhodnění na třetí dítě vzrostlo z 1 417 Kč na 1 717 Kč. Za leden, únor, březen a duben 2016 mu vznikne nárok na daňovou vratku, a to ve výši 1 600 Kč (4 × 400 Kč = 1 600 Kč). Vratku obdrží Petr ve výplatě po ročním zúčtování daně prováděném zaměstnavatelem za rok 2016. Celkově si rodina se třemi dětmi za rok 2016 polepší o 4 800 Kč. zdroj: Mazars

Co když se rodičům narodí další dítě, co je třeba udělat pro získání daňové slevy?

Daňové zvýhodnění na dítě je možné poprvé uplatnit za měsíc, kdy se dítě narodilo. Mzdové účetní je potřeba doložit kopii rodného listu a čestné prohlášení druhého z manželů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Jak se uplatní daňová sleva v případě, že jedno z dětí ukončí studia na střední škole?

Pro daňové zvýhodnění uplatňované na studenty středních škol platí, že za dobu studia se považuje i doba od skončení výuky v jednom školním roce do počátku následujícího školního roku, ovšem pouze v případě, že dítě pokračuje ve studiu bez přerušení. U maturantů tedy může být situace jiná. V případě, že úspěšný maturant nastoupí například od 1. července do práce, nebo mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, může rodič uplatnit daňové zvýhodnění už jen za měsíc červen.

Ale co když si maturant bude chtít prodloužit prázdniny a nenastoupí hned do práce? Jaká pravidla platí pro uplatnění daňové slevy?

Pokud si úspěšný maturant udělá poslední prázdniny, během nichž si pouze nepravidelně vydělává na dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc korun, potom lze uplatnit daňové zvýhodnění ještě i za měsíce červenec a srpen. Pokud úspěšný maturant během posledních prázdnin nevykonává žádnou výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištění, pak je rovněž možné uplatnit daňové zvýhodnění i za poslední prázdniny, tedy za červenec a srpen.

Co když student maturitu neudělá a náhradní maturitní termín ho čeká až v září?

Statut studenta náleží neúspěšnému maturantovi jen do konce června, ale podmínka nezaopatřenosti podle zákona o státní sociální podpoře je splněna i v červenci a srpnu. V praxi to znamená, že za neúspěšného maturanta lze uplatnit daňové zvýhodnění za měsíce červenec a srpen, pokud po dané období nevykonává výdělečnou činnost zakládající účast na nemocenském pojištěním. Za září, kdy je skládána náhradní maturitní zkouška, však již daňové zvýhodnění uplatnit nelze.

Jak se uplatní daňová sleva v případě, že se úspěšný maturant dostane na vysokou školu a bude pokračovat ve studiu?

Na studující dítě může rodič uplatňovat daňové zvýhodnění, je-li splněna podmínka společné domácnosti. Pokračuje-li úspěšný maturant ve studiu na vysoké škole, uplatní se daňové zvýhodnění za celý rok 2016. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se totiž považuje i doba od skončení studia na střední škole do zahájení studia na vysoké škole, pokud dítě pokračuje ve studiu bez přerušení. V případě splnění podmínky nezaopatřenosti dítěte je možné naposledy uplatnit daňové zvýhodnění za měsíc, kdy dítě dosáhne věku 26 let.