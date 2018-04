Daňová sleva pro pracující důchodce už platí, jak ji získat co nejdřív

Popíšeme si situace, jak se zachovat, pokud jste při pobírání důchodu zároveň zaměstnaný, živnostník a jaké povinnosti má zaměstnavatel.

Jak má nyní postupovat zaměstnanec, který podepsal u zaměstnavatele Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (růžový papír) na zdaňovací období 2014 a neuplatnil základní slevu na dani, protože pobírá starobní důchod?

Jestli chce zaměstnanec (starobní důchodce) uplatnit základní slevu na dani již pro výpočet měsíční zálohy na daň, musí to oznámit svému zaměstnavateli. To udělá tak, že v prohlášení poplatníka vyznačí datum změny, které je rozhodné pro plátce daně (zaměstnavatele), který pak tuto základní slevu zohlední při výpočtu zálohy na daň.

Kdy se změna projeví?

Sleva se začne uplatňovat v kalendářním měsíci, který následuje po měsíci, kdy to zaměstnanec svému zaměstnavateli oznámil vyznačením změny v Prohlášení. Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za kalendářní měsíc, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů (stalo se 4. srpna), což je ve prospěch poplatníků a zohledňuje argumenty Ústavního soudu vyjádřené v nálezu.

Starobní důchodce zaměstnanec podepsal na zdaňovací období 2014 u zaměstnavatele prohlášení poplatníka a uplatnil základní slevu na dani. Zaměstnavatel však tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil. Musí tento zaměstnanec znovu požádat o slevu nebo ji plátce daně zohlední sám?

Nárok již byl uplatněn, proto mu základní slevu zaměstnavatel zohlední při výpočtu záloh sám. A to počínaje kalendářním měsícem následujícím po srpnu, měsíci, kdy byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů. Tedy od září. Finanční správa bude i zde uznávat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za srpen letošního roku.

Zaměstnanci náleží základní sleva na dani za celý rok 2014. Jakým způsobem je možné uplatnit část základní slevy vztahující se k období od počátku roku?

V případě, že má důchodce příjmy ze závislé činnosti, u zaměstnavatele podepsal Prohlášení poplatníka k dani na zdaňovací období 2014 a uplatnil základní slevu na dani, požádá do 15. února 2015 zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování záloh za zdaňovací období 2014. Při výpočtu daně (do 31. března 2015) mu zaměstnavatel zohlední slevu za celý rok a částku za ty měsíce, kdy mu ji neuplatňoval, dostane zaměstnanec vyplacenou jako přeplatek na dani.

Pokud v průběhu roku 2014 tuto slevu zaměstnanec neuplatnil, má možnost si ji uplatnit dodatečně v žádosti o roční zúčtování záloh za zdaňovací období 2014, nebo si ji může uplatnit sám v daňovém přiznání.

Má zaměstnanec (starobní důchodce) nárok na základní slevu na dani i za zdaňovací období 2013?

Ne, nemá.

Jak má správně postupovat zaměstnavatel - plátce daně v souvislosti s nálezem Ústavního soudu?

Základní slevu na dani zohlední při výpočtu záloh na dani sám u těch zaměstnanců, kteří podepsali prohlášení poplatníka, ve kterém uplatnili základní slevu na dani v průběhu roku 2014, ale on jim tuto slevu při výpočtu záloh na dani nezohlednil.

V ostatních případech je nutné, aby vůle zaměstnance slevu na dani uplatnit, byla vyznačena v prohlášení poplatníka.

Zaměstnavatel pak zaměstnanci důchodci zohlední slevu od dalšího měsíce po měsíci, kdy ho o to zaměstnanec požádal. Jak už jsem uváděla dříve, Finanční správa bude akceptovat poskytnutí základní slevy na dani poprvé i za srpen, v němž byl nález Ústavního soudu vyhlášen ve Sbírce zákonů.

Zaměstnavatel nebude postupovat podle § 38i zákona o daních z příjmů, to znamená, že nebude zpětně přepočítávat zálohy na daň za předcházející měsíce zdaňovacího období 2014. Na základě žádosti poplatníka o roční zúčtování záloh bude základní sleva na dani zohledněna při výpočtu daně za zdaňovací období 2014 v plné výši.

Jak se změna dotkne důchodců živnostníků? Ti si ji uplatní až v daňovém přiznání?

Ano. Udělají to počátkem příštího roku, slevu na poplatníka si uplatní najednou za celý rok v daňovém přiznání za zdaňovací období 2014.

Může poplatník (starobní důchodce) podat dodatečné daňové přiznání za zdaňovací období 2013 a uplatnit si základní slevu na dani?

Nikoliv, poplatník si nemůže uplatnit základní slevu na dani za zdaňovací období 2013 v daňovém přiznání řádném ani dodatečném.

A jak je to u vyřizování pozůstalosti? Může ten, kdo spravuje pozůstalost, podat za zůstavitele dodatečné daňové přiznání za část zdaňovacího období 2014 a uplatnit si základní slevu na dani?

Pokud osoba spravující pozůstalost podala v roce 2014 daňové přiznání do tří měsíců ode dne smrti zůstavitele, kde neuplatnila základní slevu na dani, může si tuto slevu uplatnit formou dodatečného daňového přiznání.

Příklad 1 Penzista si přivydělává jako živnostník

Modelový živnostník odešel do starobního důchodu v listopadu 2012. Jeho příjmy z podnikání za celý rok 2013 i rok 2014 činí 331 000 korun. Výdaje uplatní 40procentním výdajovým paušálem (nezávislé povolání). Jak se bude lišit daňová povinnost za roky 2013 a 2014?

Rok 2013 Rok 2014 Příjmy 331 000 Kč 331 000 Kč Výdaje 40 % 132 400 Kč 132 400 Kč Daňový základ 198 600 Kč 198 600 Kč Daň z příjmu 15 % 29 760 Kč 29 760 Kč Sleva na poplatníka 0 Kč 24 840 Kč Daňová povinnost 29 790 Kč 4 950 Kč Zdroj: Auditorská, účetní, daňová a poradenská společnost Mazars

Příklad 2 Penzista si přivydělává jako zaměstnanec

Modelový zaměstnanec je od prosince 2013 ve starobním důchodu. Celý rok 2014 má hrubou mzdu 18 000 korun měsíčně. V lednu až červenci 2014 nebude uplatněna při výpočtu čisté mzdy sleva na poplatníka, v ostatních měsících již ano. Během roku 2014 zaplatí zaměstnanec na zálohách na dani z příjmu 33 210 korun. Jak vysoký daňový přeplatek obdrží zaměstnanec?