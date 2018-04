Chtěla deset másel, skončila u právníka. Slevové akce mohou klamat

Paní Kunešová byla nakupovat v supermarketu, měli totiž zrovna ve slevě máslo. V letáčku bylo uvedeno, že maximální počet na osobu je pět kusů. Ale zákaznice byla se synem, a tak si koupila másel deset. Ale domů si je neodnesla, prodavačka jí je totiž odmítla prodat.

„Přede mnou v řadě bylo asi desetileté dítě, a jemu těch pět másel prodali. Copak můj pětiletý syn máslo nejí? A copak není osoba?“ ptá se čtenářka.

A tak jsme se zeptali odborníků. Co se týká definice osoby, nic takového zákon v podstatě nezná. Občanský zákoník rozlišuje osoby právnické a fyzické, ale to je trochu jiná kapitola. Fyzická osoba vlastně v zákoně ani definována není, je to prostě člověk. Paní Kunešová má tedy pravdu, i její pětiletý syn je osoba.

Omezení počtu prodávaných výrobků znamená omezení na jeden nákup a na to má prodávající právo. „V tomto případě došlo k tomu, že paní Kunešová nakupovala sama, pouze chtěla rozpočítat nákup na dva lidi, ale ve skutečnosti dva lidi nekupovali. Takže zákaznice chtěla tento zákaz obejít,“ hodnotí problém advokát Pavel Nastis.

Kdyby syna vyslala samotného, ten by si koupil pět másel, pokladní by proti tomu nemohla nic namítat. Jinými slovy, stížnost paní Kunešové není oprávněná.

I zlevněné věci je možné reklamovat

Jiný problém řeší paní Simona. Reklamovala vadné boty, ale prodejce reklamaci zamítl s odůvodněním, že sleva, kterou při nákupu dostala, se vztahovala právě na tuto reklamovanou vadu, a proto už na ni nelze záruku uplatnit. „Z účtenky nemohu vyčíst důvod slevy, je tam jen její výše uvedená v procentech a výše kupní ceny po slevě. Mohu to tedy reklamovat, nebo ne?“ ptá se zákaznice.

I zlevněné věci je možné reklamovat. Výjimkou je situace, že při nákupu byla sleva poskytnuta pro konkrétní vadu. Ale prodejce má jednak povinnost jasně označit, že zboží má vadu, a jednak musí být konkrétní vada v dokladu dostatečně určena. Jedině tak se na ni záruka vztahovat nebude.

„Skutečnost, že na kupním dokladu je uvedena pouze sleva bez uvedení jejího důvodu, půjde k tíži prodejce. Nelze totiž dodatečně určovat vady, pro něž byla cena při prodeji snížena,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený a dodává: „V tomto konkrétním případě, pokud prodejce není schopen prokázat, že sleva byla poskytnuta pro konkrétní vadu, která je předmětem reklamace, je povinen vadu odstranit opravou nebo výměnou za nový pár.“

Poradenská linka dTestu eviduje ročně stovky nejrůznějších stížností na slevové akce. Jakými pravidly se slevové akce řídí a na co má zákazník nárok, vysvětluje vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Může obchodník omezit množství zboží, které prodá jedné osobě? A musí mít zboží, které v letáku uvádí jako zlevněné, na prodejně po celou dobu trvání slevové akce?

Obchodník může omezit počet prodaných kusů na osobu. Důvodem obvykle je, aby dostál své povinnosti zajistit po celou dobu akce dostupnost zlevněného zboží z akčního letáku. Sice může uvést dovětek „do vyčerpání zásob“, ale není přípustné, aby se množství zboží, které je v letáku největším tahákem, počítalo na jednotky kusů, ačkoli letáků bylo vytištěno a rozšířeno mezi spotřebitele několik stovek tisíc.

Jak musí prodejce označit cenu?

Zboží by sice mělo být označeno konečnou cenou, ale stejně tak je přípustná varianta, že například prodejce umístí zlevněné zboží na jedno místo viditelně označené slevou například 20 %, je-li snadné novou cenu dovodit. Je jistě pochopitelné, že nelze po obchodnících s prodejnami o velké podlahové ploše a s velice širokým sortimentem požadovat, aby v případě slevové akce přeceňovali každý kus zboží jednotlivě.

Vztahuje se reklamační lhůta i na zboží zakoupené ve slevové akci?

Skutečnost, že si zboží spotřebitel kupuje třeba i ve velké slevě za zlomek ceny původní, nemůže mít vliv na zákonnou záruku za vady. I u zboží koupeného ve slevové akci standardně platí dvouletá záruční lhůta. Jiná by byla situace, kdyby sleva byla poskytnuta pro konkrétní vadu, na kterou byl spotřebitel už při nákupu upozorněn (chybějící knoflík, zašpiněný rukáv apod.). V takovém případě tuto konkrétní vadu reklamovat nelze.

Jsou podle vás slevové akce opravdu výhodné?

Slevové akce, které doprovází velká reklamní kampaň, většinou tak výhodné nejsou. Často dochází k úpravě cen, aby spotřebitel, kterého akce do obchodu přiláká, uvěřil, že jde o naprosto jedinečnou výhodnou cenu. Ke klamání spotřebitelů ohledně výše cen dochází i u slevových portálů. Zákazník uvěří, že koupil výhodně s velkou slevou, ale ve skutečnosti se sleva počítala z částky, kterou bez akce stejně obchodník neúčtuje. Například jedna naše spotřebitelka si koupila pro rodinu vstupenku na farmu a žila v přesvědčení, že nákupem přes slevový portál ušetřila. Na místě však zjistila, že cena stejné vstupenky přímo na farmě vyjde bez akce levněji.

Jaké jsou nejčastější prohřešky obchodníků?

Mezi časté prohřešky patří čarování s cenami, aby pořád zboží dělalo dojem, že je ve slevě, i když ve skutečnosti nebylo a není. Dále nesprávný přepočet ceny, je-li sleva stanovena v procentech, a popírání záruky na zlevněné zboží.

Česká obchodní inspekce uděluje pokuty

Slevovým akcím věnuje zvýšenou pozornost i Česká obchodní inspekce. I ona eviduje stovky stížností, zpravidla jde o nesprávné účtování ceny. V prvním čtvrtletí tohoto roku provedla inspekce celkem 1 973 kontrol zaměřených na kontrolu nabídky a prodeje zboží za akční ceny a zboží ze sezonních slev.

Nedostatky byly zjištěny v téměř 40 % kontrolovaných provozoven a uděleno bylo 500 pokut za 4,3 miliony korun. „Nejčastější závadou, s níž se při kontrole inspektoři setkávali, bylo neseznámení spotřebitele s cenou platnou v okamžiku nabídky, což bylo spojeno s dalším deliktem, a to s nesprávným účtováním,“ říká ústřední ředitel České obchodní inspekce Mojmír Bezecný.

Doplnil, že pokud mají spotřebitelé podezření na porušení podmínek prodeje zboží ve slevě, je potřeba zaslat podnět ke kontrole co nejdříve. Po skončení prodejní akce je již kontrola bezpředmětná a porušení zákona nelze prodávajícímu prokázat.

