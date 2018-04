Slevové servery lákají: pivo za tři koruny, steak za padesát

Deset návštěv ve fitness centru se soláriem a bazénem za čtyři sta korun, pizza s nápojem za 89 korun nebo hodinová bylinková masáž za tři stovky. Normální ceny by byly nejméně o polovinu vyšší. Možnost získat slevu je od letošního jara, kdy začaly fungovat první slevové servery v Česku, poměrně snadná. Stačí mít přístup k počítači s internetem a můžete nakupovat až s osmdesátiprocentní slevou.

Taková výše slevy je však spíše výjimkou, obvyklých je padesát procent, minimem pak čtyřicet procent oproti běžné ceně. Jen je potřeba navštívit stránky některého z takzvaných slevových serverů. Těch se od letošního jara až do současnosti v Česku vyrojilo okolo stovky. Fungují jako zprostředkovatelé, kteří slevy shánějí od různých podniků a poté je na svých stránkách nabízejí zákazníkům.

Nejčastěji se dobře najíte

Cvičení, hubnutí, kosmetické služby, jídlo a pití v restauracích, nabídky zážitkových agentur, jazykové kurzy, romantické relaxační pobyty nebo krátkodobé pobyty v hotelech v Česku. Především těchto oblastí se týká nabídka slevových serverů. Běžné spotřební zboží je na slevových serverech spíše výjimkou. Televizi, sedací soupravu či horské kolo s osmdesátiprocentní slevou koupit zatím nejde. Občas se objeví nabídka oblečení a drobné elektroniky. Časem by se to ale mohlo změnit. "Dávám tomu tak půl roku. Teď už to pomalu začíná s oblečením," říká zakladatel nejznámějšího internetového serveru v Česku Slevomat. cz.

Každý den minimálně jedna sleva

Na slevové internetové stránce (jejich adresy najdete dole v přehledu) jsou každý den jedna až dvě nabídky. Existuje ale například i stránka www.slevoman.cz, která sdružuje nabídky více serverů pro konkrétní den. Vybranou službu či výrobek lze získat snadno. Stačí kliknout, zaplatit určenou částku převodem peněz z účtu či platební kartou, a jakmile provozovateli serveru platba dorazí na účet, e-mailem zašle kupon, který si klient vytiskne. Obvykle to celé trvá dva až tři dny. "Občas se stalo, že jsem ani po dvou dnech nic neobdržel, ale stačilo prodejce upozornit a vše bylo vyřešeno obratem," popisuje své zkušenosti učitel Martin Borský.

Většinou je možné požádat i o zaslání lépe vypadajícího papírového kuponu poštou, což se hodí hlavně pro ty, kteří poukaz chtějí někomu dát jako dárek. S ním pak lze vyrazit do podniku, který slevu nabídl. "Už jsem takhle pro rodiče koupila několik víkendových pobytů v různých hotelech na horách s masážemi a koupelemi. Kdybych měla platit plnou částku, asi bych na to neměla, ale když je to levnější o polovinu i více, dá se to," říká studentka Dominika Jiříková.

Některé servery před koupí vyžadují registraci, není to však pravidlo. Kdo toho využije, musí počítat s tím, že mu každý den bude do e-mailové schránky chodit nabídka na nové slevy. Vzhledem k tomu, že slevy se mění každý den, může to být i poměrně obtěžující. Na druhou stranu se to může hodit, protože slevové servery své zaregistrované zákazníky při opakovaných nákupech odměňují slevami na další nákupy. To platí i v situaci, kdy registrovaný klient nabídku doporučí svému známému, který ji poté využije. Může to být třeba i stokoruna na jeden nákup.

To samé musí chtít alespoň pět lidí

Slevy bývají aktivovány ve chvíli, kdy si například jazykový kurz koupí alespoň patnáct lidí. Někdy však stačí jen pět. Vzhledem k tomu, že největší český server Slevomat.cz má návštěvnost přes padesát tisíc, nestává se, že by sleva nebyla aktivována. A i když se to stane, není vše ztraceno. Slevový server může zájemce, kteří se rozhodli nabídky využít, oslovit, zda o akci mají stále zájem. "Koupila jsem si lekci golfu pro dva, ale takových jako já bylo málo. Pak se mi prodejce ozval s tím, že to nevadí, a na golf jsme nakonec šli," vzpomíná Lenka Horníková.

Dost často se stává přesný opak. Zájemců je totiž tolik, že se nabídka rychle vyčerpá. Například kosmetická studia, která mají menší kapacitu, ji totiž omezují, aby v rozumném časovém období stihla obsloužit všechny klienty, kteří si kupon s jejich nabídkou koupí. Tam, kde nabídku neomezují, může nastat problém při objednávání. "Mně se to třeba stalo v kadeřnictví. Mám práci a je těžké si plánovat kadeřníka na dva měsíce dopředu," vysvětluje Dominka Jiříková.

Právě platnost kuponu je potřeba si ostražitě hlídat. Obvykle bývá možnost využít ho během dvanácti měsíců od objednání. Někdy to však mohou být třeba jen dva měsíce. Během nich se vám nemusí poštěstit slevu uplatnit, protože při velkém množství prodaných voucherů bude stále obsazeno. Právě v těchto detailech se liší kvalitní a méně spolehliví poskytovatelé slev. "Je to jedna z hlavních věcí, které při dojednávání řešíme," říká Tomáš Čupr.

Ještě před pár měsíci se slevy týkaly prakticky jen podniků v hlavním městě. Slevové servery však začínají čím dál víc mířit i mimo metropoli. Mohou jich využít obyvatelé Ostravy, Českých Budějovic, Pardubic, Olomouce, Kladna, Plzně, Liberce, Hradce Králové, Kolína, Jablonce nad Nisou či třeba Znojma. A dá se čekat, že postupně budou pokryta všechna krajská města.