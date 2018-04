Slevy běží celý rok. Jak s nimi ušetřit?

Kromě velkých sezonních výprodejů, díky kterým uvolňují obchodníci své sklady pro nové zboží, útočí na zákazníky i další akce. Existují například i slevy předsezonní, zboží se zlevňuje podle momentální strategie obchodníka či výrobce, tedy bez ohledu na roční období a druh zboží. Za méně peněz lze koupit například výrobky s vadou nebo ty, které byly vystavené.

Ovšem pozor, někteří prodejci jsou dokonce podezřelí, že využívají situace k takzvaným falešným slevám, kdy jako původní cenu označí na výrobku částku, za kterou ho nikdy nenabízeli.



O kolik a kdy?

Slevy jsou fenomén a žijí si už vlastním životem. Je jen na kupujícím, zda je dokáže využít ve svůj prospěch. Rájem pro milovníky nákupu ve slevě jsou hypermarkety, ale například i hobbymarkety nebo obchody se sportovní výbavou či módními oděvy a obuví. Tady se totiž mohou těšit na velká zlevnění obvykle dvakrát, někde i čtyřikrát ročně.

Například v Globusu organizují zimní a letní výprodeje a vedle nich ještě menší slevy. „Výprodeje jsou masivnější, jedná se skutečně o vyprázdnění skladu, například nekompletních kolekcí - a probíhají už v sezoně. Slevy jsou krátkodobé, v řádech procent. Jde o akce z letáků nebo doprodej sezonního zboží, například po Vánocích nebo Velikonocích,“ uvádí manažer Globusu Boris Malý. V prodejnách Tesco probíhají akce přibližně čtyřikrát do roka.



N ejvětší výprodeje začínají po Vánocích

Kdo neutratí všechny peníze za vánoční dárky, nakoupí po svátcích téměř všechno co před nimi - a za méně peněz. Povánoční slevy jsou nejmohutnější a zahrnují výprodej zimního textilu, zahradních a kempinkových potřeb, nábytku, elektroniky a aut. Zlevnění dosahuje třiceti až sedmdesáti procent.



Přestože mají výprodeje často přívlastek sezonní, neplatí, že by se například zahradní nábytek či sandály začaly se slevou prodávat až v září. Zboží za zvýhodněnou cenu se objevuje například už během června. S postupujícím časem může cena ještě klesat, stejně tak ale šíře nabídky. A například v zimě už typicky letní zboží nemusíte v obchodě najít. „Sháněla jsem jako vánoční dárek dřevěný slunečník. Ale ani v jednom z hobbymarketů, které jsem navštívila, ho už v listopadu nenabízeli,“ vzpomíná Soňa Dostálová.



Tuzemský trh si zvykl i na takzvané předsezonní slevy. To znamená, že zlevněné zboží se dostane na trh i v době, kdy by mělo být podle logiky marketingu nejdražší. Kupříkladu: lyže se prodávají s velkou slevou na podzim. Jde ale o loňské modely, tedy zbytek kolekce, který se neprodal v minulé sezoně. Kdo potřebuje aktuální typ přicházející na trh před hlavní lyžařským obdobím, musí si zpravidla několikanásobně připlatit.



J sou slevy jako droga?





Z

Přestože vyhledávání slev a horečnaté nákupy mohou vypadat doslova jako mánie, psycholog Ivan J. Skalík je za klasickou poruchu osobnosti neoznačuje. „U vyrovnaného člověka závislost nevytvoří. Pokud je ale někdo ve stresu, může si nakupováním obecně, tedy i nákupy v akcích, svoji situaci kompenzovat. Stres tím však nezažene, naopak, může ho ještě prohloubit,“ míní psycholog. K nakupovacím mániím jsou podle něj náchylnější lidé z velkoměst. Žijí ve větším napětí, mají více možností a jsou také často bez jiných zájmů. „Je to podobné jako například s alkoholem a drogami. Když pije člověk bez problémů, nemusí si vytvořit závislost, ale pokud se k alkoholu uchyluje jedinec nevyrovnaný, může to vést k jeho devastaci,“ dodává Ivan J. Skalík.Některé nakupující slovo výprodej doslova fascinuje a pořizují si v rámci nich i věci, které vůbec nepotřebují nebo je užijí až začas. Což skrývá jedno nebezpečí: například u televize, ale stejně i u bot koupených do zásoby může propadnout záruční lhůta.Totiž i zlevněné zboží - navzdory tvrzení některých obchodníků - podléhá klasické, zpravidla dvouleté záruční době. Jak uvádí mluvčí České obchodní inspekce Miloslava Fléglová, jen zboží s vadou má omezený rozsah záruky. Reklamovat nelze tu část výrobku, který byl označen za vadný, ale ostatní ano, a to ve stejném rozsahu jako u běžného zboží. „Do dokladu o koupi zboží je třeba tuto informaci uvést. Například u bundy s poškozeným zapínáním: vadný zip, sleva pět procent,“ doplňuje Miloslava Fléglová. Pokud to obchodník neudělá, může mít s případnou stížností zákazníka problém - a zboží, byť je prodal jako vadné - přijmout k reklamaci. Naopak kupující se může setkat s prodejcem, který nechce uznat vadu, která při koupi neexistovala. V takovém případě je možné podat podnět k prošetření případu k České obchodní inspekci.