Koupil si zájezd s letenkou zdarma. Sleva jako kráva se však nekonala

Podmínkou bylo kontaktovat telefonicky cestovní agenturu Cityholidays, která zájezd prodávala a ověřit si, zda jsou na požadovaný termín volné letenky. To pan Novák udělal, do cestovky zavolal a byl ujištěn, že letenky jsou.

Pak sice chvíli trvalo, než agentura poslala fakturu, jejíž vystavení a zaslání musel dokonce několikrát urgovat. Nicméně dárek byl předán, v lednu konečně dorazila faktura a dva zájezdy v celkové ceně 9 980 korun byly zaplaceny.

Ale když už blížil termín odletu a pan Novák neměl v ruce ani voucher na ubytování, ani letenky, trochu znervózněl. Měl sice písemné poděkování agentury Cityholidays za nákup, jenže za to do letadla nenastoupí ani se v Římě neubytuje. A tak opět agenturu několikrát kontaktoval, zpravidla se dočkal odpovědi „právě vám to posíláme“.

Let byl zrušen, zájezd se nekonal

Nakonec se přece jen dočkal. Dva dny před odletem konečně zavolal majitel cestovní agentury David Končický a oznámil, že letecká společnost let zrušila a zájezd tedy ruší i cestovka. Přišel sice s návrhem, že pokud pan Novák doplatí dvakrát 1 600 korun, letenky sežene jinde. To však pan Novák odmítl a dohodl se s cestovní agenturou na vrácení peněz.

„Od té doby jsem na Cityholidays naposílal nespočet e-mailů a SMS, kdy vrátí peníze,“ popisuje Jaroslav Novák. Podle jeho slov agentura na písemný kontakt vůbec nereagovala. Telefon občas sice někdo zvedl, ale odpověď byla buď peníze jsme odeslali včera, peníze se nám vrátily zpět, nebo právě jsme platbu odeslali. A peníze stále nikde.

Po dvou měsících marného čekání se obrátil na dTest. „DTest se v rámci služby pro mimosoudní řešení sporů VašeStížnosti.cz pokusil opakovaně kontaktovat jak Jaromíra Končického, provozovatele portálu Slevy jako kráva, tak i Davida Končického, který provozuje cestovní agenturu Cityholidays. Naše snahy ale zůstaly bez odpovědi,“ informuje vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a doplňuje: „Poradenská linka dTestu zaznamenala na slevový portál i na cestovní agenturu desítky stížností.“

Po čtyřech měsících nakonec cestovka panu Novákovi peníze vrátila.

„Myslím si, že s nimi hnulo to, že můj případ byl zveřejněn na webu dTestu a také to, že jsem se nevzdal, ale obden telefonoval, poslal asi deset e-mailů, dva doporučené dopisy a vyhrožoval podáním trestního oznámení,“ říká Jaroslav Novák. „V mém případě to dopadlo dobře, ale nervy mi pocuchali slušně a já bych rád varoval čtenáře před podobnými nákupy,“ dodává.

Podobně zklamaných zákazníků je více

Pan Novák ovšem není jediný nespokojený zákazník. Dokládají to příspěvky v internetových diskusí (čtěte zde).

Stížnosti a podněty na slevový portál i na cestovní agenturu přijala i Česká obchodní inspekce. „Podněty ohledně webu Slevy jako kráva se týkaly výhradně nedodání zboží za proplacený voucher, což je záležitost, která nespadá do kontrolní pravomoci ČOI,“ informuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich. Pokud nebyly ze strany dodavatele splněny podmínky smlouvy, a vzájemná dohoda není možná, může se spotřebitel domoci svých práv pouze soudní cestou. Česká obchodní inspekce praktiky webového portálu však šetřila i v případě stížností na informace o právech při reklamaci a při kontrole shledala porušení zákona o ochraně spotřebitele. Provozovateli portálu byla proto uložena pokuta ve výši 20 tisíc korun.

„Pokud jde o cestovní agenturu Cityholidays, obdrželi jsme deset podnětů, které se týkaly neuskutečněných zaplacených zájezdů, nevrácení peněz za ně, změn v plnění v rozporu s cestovní smlouvou a také podezření na neoprávněné podnikání,“ uvádí dále mluvčí ČOI. Inspekce podněty šetřila, nebo postoupila příslušným kontrolním orgánům a společnosti uložila pokutu za maření kontroly. „Činnost této agentury bude ČOI nadále sledovat, pokud ale mají spotřebitelé vůči agentuře finanční nároky za neposkytnuté plnění, například za neuskutečněné zájezdy nebo horší ubytování, mohou se jich domoci opět pouze soudní cestou,“ doplňuje Fröhlich.

Proč přišly peníze pozdě

Naše redakce kontaktovala jak slevový portál Slevy jako kráva, tak cestovní agenturu Cityholidays.cz. Telefonní číslo uvedené na webu cestovky bylo ovšem nedostupné. Mimochodem, je to úplně stejné číslo, jaké má i portál Slevy jako kráva. Na náš e-mail ovšem reagovaly obě firmy obratem, nejprve telefonicky, pak i poměrně obsáhlým e-mailem.

„Slevyjakokrava.cz a cestovní agentura Cityholidays jsou na sobě naprosto nezávislé ekonomické subjekty, slevový portál je pouze zprostředkovatel pobytu, který pořádá cestovní agentura,“ vysvětluje provozovatel slevového portálu Jaromír Končický a dodává: „Po neuskutečněném zájezdu pan Novák požadoval navrácení peněz od cestovní agentury, ta nám 11. června 2014 zaslala žádost o navrácení částky a peníze byly dne 17. června 2014 vráceny,“ upřesňuje Končický.

A proč to trvalo tak dlouho a proč se zájezd nekonal? Provozovatel cestovní agentury Cityholidays David Končický se za fakt, že finance byly vyplaceny se zpožděním, omluvil. Klient prý zaslal špatné číslo účtu, ihned nato sice zaslal číslo správné, avšak administrativní chybou nastalo prodlení s vrácením platby. „V tuto chvíli neeviduji žádný nevyplacený pobyt a dále bych chtěl podotknout, že již od března jsem pobyty nerealizoval,“ píše v e-mailu David Končický. Pobyt byl podle jeho vyjádření zrušen kvůli posunu času odletu na noční časy, a to ze strany letecké společnosti. Jelikož by tak byl klient ochuzen o jeden celý den rozhodla se cestovní agentura z tohoto důvodu letenky zrušit.

Není cestovka jako cestovka

Podle obchodních podmínek portálu Slevy jako kráva je mezi zákazníkem a provozovatelem portálu uzavřena pouze smlouva o poskytnutí slevového kuponu. Vlastní smlouva, jejímž předmětem je koupě zboží či poskytnutí služby, je uzavírána mezi zákazníkem a prodejcem, eventuálně poskytovatelem služby.

V tomto případě tedy pan Novák uzavřel smlouvu s provozovatelem cestovní agentury Cityholidays Davidem Končickým. Jenže v obchodních podmínkách cestovní agentury je následující upozornění:

“Vážený kliente, jsme pouze cestovní agentura a nemáme oprávnění prodávat - realizovat zájezdy, což jsou dvě a více spojených služeb, jako například pobyt + letenka, atd... V rámci tohoto si u nás - naší agentury můžete zakoupit pouze pobytový voucher - prezentovaný počet dní v dané lokalitě - hotelu. Ostatní jako inzerovaná letenka ZDARMA, obdržíte vždy automaticky od našich smluvních partnerů - slevových portálů a je pouze na Vás, zda danou - bezplatnou službu využijete.“

Podle právníka dTestu by již toto prohlášení mělo být pro případné zájemce odrazující. „Pokud se nějaký podnikatel snaží na svých stránkách vymezit tím, kdo je a kým není, co dělá a co naopak rozhodně dělat nemůže, bývá často ukazatelem na snahu daného podnikatele odchýlit se od toho, co je obvyklé,“ varuje právník Zelený.

„Nabídka Cityholidays je zavádějící,“ potvrzuje mluvčí Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež. Odkaz na letenku zdarma od smluvních partnerů – slevových portálů je podle Papeže přinejmenším podivná. „Je to velmi nestandardní postup, navíc není vůbec zřejmé, kdo vlastně dodává a rezervuje letenky a kdo je na cestě pro zákazníka partnerem,“ varuje Papež.

Na co si tedy dát pozor

Slevový portál neprodává zájezd, prodává slevu, tedy kupon, voucher. Takový prodej nespadá pod zákon č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a neplatí pro něj pravidla, která platí pro cestovní agentury a cestovní kanceláře. Sleva není zájezd, slevu musíme nejprve uplatnit.

Teprve v okamžiku, kdy slevu uplatníme, změníme slevu v zájezd. Pokud ten, komu je sleva směřována, tedy cestovní agentura nebo cestovní kancelář, odmítá slevu akceptovat, musíme vyjednávat s tím, kdo nám slevu prodal, tedy se slevovým portálem, a na něm se musíme domáhat peněz zpět nebo spoluúčasti na uplatnění slevy.

Pokud agentura nebo cestovní kancelář slevu přijme, vznikne vztah podle zákona č. 159/1999 Sb. a musí být potvrzen „Potvrzením o zájezdu“ (dříve Cestovní smlouva). To musí mít předepsané náležitosti a musí obsahovat přehled všech služeb obsažených v ceně. Je nutné porovnat, zda potvrzené je shodné se slíbeným. Pokud ne, je něco špatně a musíme zpět do slevového portálu a žádat nápravu.

Pokud je partnerem cestovní agentura, musíme se pídit po tom, kdo je pořadatelem zájezdu (cesty). Sama agentura totiž nemůže kombinovat služby (ubytování + letenka), to přísluší pouze cestovním kancelářím.

Zdroj: ACKČR