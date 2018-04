Slevy lákají do obchodů tisíce lidí a zlevněné zboží rychle mizí z pultů

Až do 13. ledna mohou se slevami nakupovat lidé v obchodních domech Ikea. V nabídce, která platí do tohoto data nebo do vyprodání zásob, je například křeslo za 599 korun nebo televizní stolek za 299 korun. "Výprodejové ceny se pohybují kolem 50 procent z původní ceny," upozorňuje mluvčí společnosti Jindřiška Válová.

Ve výprodeji jsou podle jejích slov nejen výrobky sezonního zboží, ale i ty, které musí uvolnit místo připravovaným novinkám. Do obchodních domů Ikea dorazí v únoru. "Výprodej zahrnuje výrobky od bytového zařízení přes textil až po doplňky," popisuje Válová. Kromě levného nákupu zboží se tu mohou zákazníci i levně najíst, a to až do 10. ledna.

"Do této doby nabízíme v naší Ikea restauraci vánoční šunku se švestkovou omáčkou, červené zelí, přílohu a dezert za 69 korun," láká k návštěvě mluvčí. Lidé, kteří si navíc v tomto obchodním domě zakoupili vánoční stromek, mohou využít lákavé akce, která potrvá do 15. ledna. "Mohou jej v této době vrátit v jakémkoli stavu, tedy i rozřezaný, a my jim výměnou vložíme 300 korun na nákupní kartu Ikea,“ popisuje Válová.

Firma sama dohlédne na to, aby byla likvidace vánočního stromečku ekologická.

Lidé ušetří i na kosmetice

Za nízké ceny mohou nyní nakupovat lidé i v obchodním centru Palladium na náměstí Republiky v centru metropole. Novoroční slevy tu nabízí většina z více než 170 obchodů a služeb až do konce ledna.

S novou vlnou slev přišla po Vánocích i společnost Tesco Stores. Zboží levnější až o 70 procent nabízí například Tesco v obchodním domě My na Národní třídě. Až do 19. ledna nebo do vyprodání zásob koupíte šestikilový prací prášek Persil za 299 korun místo původních 499 korun nebo dámské tepláky za 155 korun místo původních 310 korun.

Povánoční výprodeje zasáhly i prodejny s kosmetikou. V obchodním centru Nový Smíchov mají až do konce března produkty společnosti Body Basics se 60procentní slevou. A slevy až 50 procent na vybrané parfémy a řadu Minceur Café Vert nabízejí až do 24. ledna obchody společnosti Yves Rocher.