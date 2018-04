Slevy na dráze připomínají džungli. Vyžadujte radu od pokladní

Stoupnete si do fronty a u okénka nesměle špitnete, že chcete jet z Prahy do Berouna. Dostanete jízdenku, zaplatíte 61 korun a je hotovo. Za chvíli se přiřítí kamarád, udělá to samé a můžete vyrazit na výlet. Právě jste však společně prodělali 80 korun.

Kdybyste nedbali na nepříjemnou pokladní a zeptali se, zjistili byste, že můžete mít slevu. O 10 procent je třeba výhodnější zpáteční jízdenka, a když pojedete dva, jste už skupina a ušetříte další čtvrtinu.

do práce v pohodlí Jitka jezdí pracovat z Kolína do Pardubic. Čas ve vlaku chce trávit pohodlně (buď odpočívat, nebo pracovat), plánuje proto jezdit první třídou. Ujeté kilometry: jedna jízda 42 km, 5 544 km za čtvrtletí Cena za klasické jízdenky: 162 korun za denní zpáteční jízdenku, 10 692 korun za čtvrtletí Nejvýhodnější nabídka: čtvrtletní traťová jízdenka kombinovaná s In-kartou za 3 996 korun Podmínky: Obyčejná čtvrtletní jízdenka by stála 5 328 korun, pokud si pořídí In-kartu za 990 korun, její platnost je tři roky, návratnost je již v prvním čtvrtletí dojíždění. Čtvrtletní jízdenku pořídí v každé pokladně, In-kartu také.

Ptejte se u pokladny

Informace o tom, jak ušetřit, zjistíte nejsnáze právě na nádraží u pokladny. Nespoléhejte na informační kancelář, ta většinou sděluje jen to, kdy a odkud váš vlak jede. Jestli je pro vás psychicky náročné zkoumat slevy, když za vámi podupává dav dalších cestujících, zkuste se předem informovat po telefonu nebo na internetu.

Infolinka 840 112 113 je za místní hovorné, na internetu fungují stránky www.cd.cz. Přehled slev je v nich ale komplikovaný - k jejich pochopení jsme při psaní této přílohy potřebovali půlden a ještě konzultaci na ředitelství Českých drah.





"Od prosince chystáme na internetu nový kalkulátor jízdného, bude mnohem pohodlnější," slibuje však Aleš Ondrůj, ředitel odboru produktů a obchodu Českých drah.

Situaci komplikuje i to, že některé slevy jsou dané zákonem, jiné vyhlašují České dráhy.

cestování jako koníček Karel je čerstvý důchodce. Těší se, že se bude věnovat svému koníčku, jezdit po hradech a zámcích. Ujeté kilometry: 3 500 km za rok Cena za klasické jízdenky: cca 4 550 korun za rok Nejvýhodnější nabídka: sleva pro důchodce 2 275 korun, při kombinaci s In-kartou roční náklady jen 1 706 korun Podmínky: Důchodce má nárok na padesátiprocentní slevu. Aby ji získal, musí si vyřídit v nádražní pokladně průkazku. Potřebovat bude občanský průkaz, důchodový výměr nebo obdobné potvrzení o pobírání důchodu, fotografii a 50 korun, průkaz je doživotní. Když si navíc vyřídí zákaznickou In-kartu (990 korun na tři roky), získá slevu dalších 25 procent.

Důchodci jezdí za polovinu

Ze zákona mají třeba důchodci nárok na slevu 50 procent. Musí se však prokázat speciální průkazkou, nestačí, že jsou od pohledu dost staří. Průkazku vyřídíte v nádražní pokladně. Potřebovat k tomu budete občanský průkaz, svou fotografii a důchodový výměr. Za vystavení kartičky zaplatíte padesátikorunu, ale to jsou poslední náklady, máte ji jednou provždy.

Pojem důchodce není žádné označení věku, nárok na slevu mají všichni, kdo pobírají důchod od státu, třeba důchodci invalidní.

"Důchodci si mohou slevu ještě zvýšit, když si totiž vyřídí In-kartu, bude jejich sleva celková 75 procent," vysvětluje Roman Šulc z Českých drah. In-karta je na tři roky, a podle pravidla "nechci slevu zadarmo" za ni zaplatíte 990 korun.

do školy ve velkém městě Dominika studuje vysokou školu. Jezdí pravidelně z Tuklat do Prahy. Ujeté kilometry: jedna jízda 27 km, 3 564 km za čtvrt roku Cena za klasické jízdenky: 41 korun za denní zpáteční jízdenku pro žáka, 2 706 korun za čtvrt roku Nejvýhodnější nabídka: 1 230 korun čtvrtletně v systému integrované dopravy Podmínky: Čtvrtletní kupon pražské hromadné dopravy za 720 korun a tři měsíční studentské kupony pro první pásmo integrované dopravy. Je třeba žákovský průkaz (potvrzení ze školy, fotografie, 40 korun), na kterém je uvedeno místo trvalého bydliště a místo školy, jízdenka platí jen v tomto úseku. Průkaz je nutné každý školní rok obnovovat. Kdyby Dominika bydlela mimo integrovaný systém, mohla by si na celé školní pololetí pořídit žákovskou jízdenku za 3 220 korun. K té zdarma obdrží In-kartu/Rail plus.

Studentská sleva není nic automatického

Za pouhý fakt, že jste student, žádnou slevu nezískáte. Podle zákona máte právo na takzvané žákovské jízdné a to platí jen na cestu do školy a zpět. Žáci do 15 let mají slevu 65 procent, studenti do 26 let 45 procent. I tady budete potřebovat speciální průkaz s potvrzením o studiu ze školy. Stojí také padesátikorunu, musíte však mít každý rok nový.

Sleva neplatí v červenci a srpnu, kdy jsou prázdniny. O víkendech nebo jiných než letních prázdninách ji využívat můžete.

"Žákovské jízdné na dráze získáte jako jednosměrnou nebo zpáteční jízdenku, jako týdenní nebo do konce školního pololetí. Měsíční neexistuje," doplňuje Roman Šulc.

Nárok na slevu mají i děti, které zrovna nejedou do školy, ale třeba na výlet. Do 6 let jezdí zadarmo, od 6 do 15 let za polovic. I ony potřebují průkaz. Stačí však jakýkoli, na kterém je fotografie, osobní údaje a datum narození. Třeba průkazka turistického oddílu.

Studenti nárok na žádnou automatickou slevu nemají. Když jedou na výlet, musí si slevu koupit třeba v podobě In-karty.