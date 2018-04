Plavba do Drážďan za korunu. I na Česko už dopadly cenové bomby

O co jde? Slevový server zobrazí vybrané zboží či služby v omezeném čase a přesně stanoveném množství za několikanásobně nižší cenu, mnohdy jen za jedinou korunu.

Nakupují jen ti nejrychlejší

Bombové nakupování probíhá stejně, jako si studenti vysokých škol hlídají možnost přihlásit se ke zkouškám. Princip spočívá v tom, že si server zvolí týden a v něm pak každý den někdy mezi osmou hodinou večer a půlnocí zobrazí pár vybraných slev. Chce to tedy nehnout se od monitoru a pečlivě si stránky hlídat. Nikdy dopředu nevíte, kdy se sleva objeví. Navíc ani netušíte, o co se zrovna bude „hrát“. Kdo se večer rád chodí bavit, může na kořist zapomenout.

A i když se vám povede nabídku chytit, pořád nemáte vyhráno. Je to takový adrenalinový sport, leckdy totiž rozhodují sekundy. Kdo se na stránky přihlásí přes Facebook, dostane v okamžik uvedení slevy hlášku. Ale ani to neznamená, že budete mít náskok. Nabídka se na zdi může objevit i s několikaminutovým zpožděním. A tady rozhodují zlomky vteřin. Atraktivní nabídku získá jen ten nejrychlejší.

Tatarák za korunu, zájezd za stovku

Co si takto můžete pořídit? Za korunu například plavbu do Drážďan s občerstvením (původní cena 1 980 korun), tatarák, který normálně stojí 200 korun, hodinu bowlingu místo 180 korun či lístek na koncert v Rudolfinu, který byl původně za pět stovek. Největší sleva pak byla zatím na plastickou operaci víček, jejíž původní cena byla 10 tisíc korun.

Za 390 korun mohli ti nejrychlejší získat třeba třídenní pobyt pro dva ve Špindlerově Mlýně (původně za tři tisíce) a zájezd do Saint Tropez byl dokonce za 99 místo původních 2 900 korun. „Například zájezd do Saint Tropez byl po spuštění prodán za 2,3 vteřiny. Poslední den byly všechny cenové bomby vyprodány do 40 vteřin,“ potvrzuje nutnost rychlé ruky spoluzakladatel serveru Vykupto.cz Tomáš Bátrla.

I když to není zdaleka pro všechny, sleva se pořídit dá. Tak například Pavel napsal do diskuse, že se o bombách dozvěděl od kamaráda. Zkusil to a hned se mu podařilo ukořistit medovník za korunu. „Zítra večer se tam zajdu mrknout, jsem zvědavý, co bude. Beztak se večer jen tak poflakuju,“ píše Pavel.

„Nyní probíhá druhé kolo, do budoucna budou tyto slevy zařazovány pravidelně,“ říká Tomáš Bátrla a dodává, že čím víc lidí se do „hry“ zapojí, tím rozmanitější a větší bude nabídka.