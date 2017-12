Není sleva jako sleva. Položte si osm otázek, abyste nenaletěli

Pro prodejce jsou slevové akce vítaným způsobem, jak dostat do obchodů další nakupující. Pro zákazníka, který se nechá do obchodu vlákat, je ale především důležité vědět, jakou má zboží skutečnou hodnotu a nenechat se výraznou slevou přesvědčit k nevýhodnému nákupu. Než na takovou slevovou akci vyrazíte, je dobré si před nákupem položit několik otázek.

1. Mám jasno, co chci přesně koupit?

Vyrazit na slevy se vyplatí v případě, kdy máte jasnou představu, co chcete nebo potřebujete koupit. Pak můžete objevit opravdu výhodnou nabídku a výrazně ušetřit. Rozhodně se ale při nakupování neřiďte pocitem: „Přece to tu nenechám, když je to tak levné“. Zpravidla pak člověk nakoupí zbytečnosti, které nepotřebuje.

2. Neprodávají zboží jinde výhodněji?

Někteří obchodníci zboží před akcemi účelově zdražují, aby pak mohli oslňovat slevami v desítkách procent. Jiní inzerují slevy z cen doporučených výrobcem, za které se výrobek nikdy neprodával. To, že jeden obchodník nabízí zboží se slevou 50 procent, proto ještě neznamená, že jinde nebude levnější i bez slevy, protože ho od začátku neprodávali s takovou přirážkou.

Díky internetovým srovnávačům dnes můžete získat přehled o nejvýhodnějších nabídkách i vývoji cen konkrétního zboží. Vyplatí se také věnovat pozornost zákaznickým recenzím nejen kvůli výrobkům, ale také spolehlivosti obchodů, především pak jejich dodacím lhůtám, komunikaci se zákazníky a ochotě řešit případné reklamace.

3. Odpovídá uváděná cena slevě?

Může se stát, že u zboží bude například sleva 30 procent, ale skutečná cena tomu nebude odpovídat. Někteří obchodníci čarují s čísly úmyslně, jiní se mohou při výpočtu slev jen splést. Raději si proto spočítejte, zda výsledná částka skutečně odpovídá slevě.

Podle zákona musí být u zboží uvedena původní cena, výše slevy a nová cena. Jestliže zjistíte, že jsou údaje nekompletní, je to varovný signál. Kvalita a poctivost prodeje nemusí být v takovém obchodě v pořádku.

4. Nelákají mě na kouzelné slůvko „až“?

Výrazná cedule s nápisem „sleva až 90 %“ působí ve výloze nebo na webové stránce obchodu jako velké lákadlo. Tento marketingový tah má jediný cíl – dostat zákazníky do obchodu. Ve skutečnosti se pak takto výrazná sleva může vztahovat jen na určité produkty nebo okrajový sortiment.

5. Platí sleva pro každého?

Některé slevy nebo speciální ceny zboží mohou platit jen pro držitele členských karet daného obchodu. Na první pohled si toho ale všimne málokdo a při placení tak dojde k nepříjemnému překvapení. V některých obchodech dokážou členskou kartu vystavit na počkání, v jiných to trvá delší dobu a na zvláštní výhody si musejí zákazníci počkat.

6. Netlačí na mě?

Stres je nepřítel každého a platí to i při nakupování. Nenechte se vmanipulovat do situace, že byste se měli o nákupu, nebo dokonce o podpisu smlouvy o nákupu na splátky, rozhodovat ve spěchu či pod nátlakem. V takovou chvíli z obchodu raději odejděte a vše si někde v klidu promyslete nebo propočítejte.

7. Kupuji nové, nebo použité?

Některé výrazné slevy se mohou vztahovat na zboží, které je ve skutečnosti už použité nebo sloužilo jako tzv. předváděcí model. Typicky se to týká elektroniky. Solidní obchodník na takové zboží zákazníka zřetelně upozorní, v některých případech to ale nemusí být na první pohled zřejmé.

8. Nenakoupím jindy a jinde výhodněji?

Nakupovat se slevou nemusíte jen zboží ve výprodeji. Na internetu existují stránky, které nabízejí po celý rok do vybraných obchodů slevové kupony a kódy. Po Vánocích přijde také tradiční vlna výprodejů. Obchodníci budou sezonní zboží nabízet mnohdy s ještě vyššími slevami než nyní, kdy spoléhají, že ho lidé koupí i dráž jako vánoční dárek.