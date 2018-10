Kolik ušetří senioři od určitého věku za MHD, vlak a autobus

Sleva platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města.



Ve vlacích se snížené jízdné týká pouze 2. třídy. Jízdenky koupíte jak v pokladnách, tak i v e-shopu dopravní společnosti. Sleva je spojena s věkem (nad 65 let), není určena pro mladší důchodce. Pokud vám však je oněch magických 65 let, bude vás například cesta autobusem z Mělníka do Prahy Ládví stát místo 46 korun jen 11.

To samé platí, když cestujete vlakem. U Českých drah se to kromě běžného jízdného nově týká i akčních jízdenek, slevu musí dopravce podle rozhodnutí ministerstva dopravy vypočítávat z nejvýhodnějších dostupných cen v prodeji pro 2. třídu. Senior v tomto případě zaplatí například za jízdenku z Hradce Králové hl. n. do Prahy hl. n. pouze 26 korun. Akční jízdenku je možné využít na spoje během celého dne, superakční, na kterou se sleva vztahuje také, platí pouze na konkrétní vlak.

Podle mluvčí ministerstva Lenky Rezkové slevu stát nařizuje z jednotlivého jízdného, ale předplatné v žádném případě nezakazuje. To už je věcí dopravce. Zatímco někteří regionální autobusoví dopravci výhodnější předplatné kupony nabízejí, České dráhy o zavedení čtvrtinové ceny na traťovou jízdenku, která slouží pro denní dojíždění a může být týdenní, měsíční nebo čtvrtletní, neuvažují. „Sleva 75 % je a bude z příslušného obyčejného jízdného. Traťové jízdenky za zvláštní slevu k dispozici nejsou,“ říká mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Levněji i za hranice

Čtvrtinové jízdné se nevztahuje na cesty do zahraničí, přesto bude jízdenka i tam levnější. „Sleva platí do poslední stanice nebo zastávky před státní hranicí,“ říká Lenka Rezková. Pokud pojedete třeba vlakem Českých drah z Prahy hlavního nádraží do Drážďan, jako senior nad 65 let zaplatíte 350 korun, jízdenka pro dospělého přitom stojí 684 korun.

Na to, že vám při cestě do zahraničí odečte 75 % z ceny jízdného o poměrnou část kilometrů z trasy na území České republiky, upozorňuje i web RegioJetu a Leo Expessu.

Ušetříte také v některých regionech...

Výhodnější jízdné nabízejí svým obyvatelům i některé regiony. Pokud máte například trvalé bydliště ve Středočeském kraji a je vám nad 65 let, můžete nyní jezdit zadarmo. Stát za vás uhradí tři čtvrtiny z plné ceny jízdenky, zbylou čtvrtinu vám pak proplatí kraj. Týká se to autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionálních vlaků a příměstských autobusů.

A jak postupovat? Na internetových stránkách Středočeského kraje najdete formuláře, které po vyplnění pošlete elektronicky nebo písemně na adresu krajského úřadu nebo předáte na podatelně. K formuláři je třeba přiložit naskenovaný doklad o zakoupení kuponu nebo v případě příměstské autobusové dopravy jízdenek. Částka pak bude proplacena na váš bankovní účet. Další podrobnosti k žádostem jsou na webových stránkách kraje nebo na webu Středočeskéjízdné.cz.



V severních Čechách se celostátní 75% sleva promítne i do linek krajské dopravy, do které jsou však zapojené i tamní MHD. Dopad nařízení bude proto širší, než vyžadují státní předpisy.

Jaké jsou výhody Je vám nad 65 let

O CO JDE: Celostátní sleva 75 % z běžného jízdného ve vlacích (u ČD pouze 2. třída) a autobusech, týká se i komerčních dopravců RegioJet a Leo Express (vlaky i autobusy).

Celostátní sleva 75 % z běžného jízdného ve vlacích (u ČD pouze 2. třída) a autobusech, týká se i komerčních dopravců RegioJet a Leo Express (vlaky i autobusy). OD KDY JE NÁROK: Sleva platí vždy ode dne příslušných narozenin.

Sleva platí vždy ode dne příslušných narozenin. ČÍM SE PROKÁŽU: Stačí ověřený průkaz, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie, například občanský průkaz nebo cestovní pas.

Stačí ověřený průkaz, kde je uvedeno jméno, příjmení, datum narození a fotografie, například občanský průkaz nebo cestovní pas. NA CO SE VZTAHUJE: Ve vlacích ČD na jednotlivé jízdné, v autobusech většinou i na časové jízdenky, na kreditovou jízdenku RegioJetu, sleva se odečítá z už zvýhodněné ceny.

Ve vlacích ČD na jednotlivé jízdné, v autobusech většinou i na časové jízdenky, na kreditovou jízdenku RegioJetu, sleva se odečítá z už zvýhodněné ceny. KDE HO ZÍSKÁM: U pokladní přepážky, u průvodčího ve vlaku nebo řidiče autobusu, po internetu apod.

Jaké jsou výhody Je vám 60 až 65 let

Celostátní „nová“ sleva pro seniory do 65 let univerzálně neplatí, záleží na konkrétním dopravci.

JAK ZÍSKAT SLEVU: Pořídíte si IN Kartu s aplikací IN 50 pro důchodce u pokladní přepážky ČD, v tomto případě je třeba doložit potvrzení o přiznání nebo pobírání důchodu.

Pořídíte si IN Kartu s aplikací IN 50 pro důchodce u pokladní přepážky ČD, v tomto případě je třeba doložit potvrzení o přiznání nebo pobírání důchodu. NA CO SE VZTAHUJE: Sleva 50 % platí pro jednosměrné, zpáteční i traťové jízdenky, využít můžete i další zvýhodnění. Příklad: jednosměrná jízdenka IN 50 pro důchodce Praha hl. n. – Pardubice hl. n. přijde na 76 Kč.

Sleva 50 % platí pro jednosměrné, zpáteční i traťové jízdenky, využít můžete i další zvýhodnění. Příklad: jednosměrná jízdenka IN 50 pro důchodce Praha hl. n. – Pardubice hl. n. přijde na 76 Kč. KOLIK TO STOJÍ: Na jeden rok 550 Kč, na 3 roky 1 490 Kč

Na jeden rok 550 Kč, na 3 roky 1 490 Kč DALŠÍ MOŽNOSTI: Kreditová jízdenka RegioJetu slibuje jízdenky za zvýhodněné ceny, zlevněné jízdné nabízejí i někteří regionální dopravci.

Jaké jsou slevy na MHD

Praha: Nově platí poloviční jízdné pro seniory už od 60 let, musí se prokázat čipovou kartou zaregistrovanou v systému PID Lítačka s potvrzeným věkem či průkazkou PID Senior 60–70. Levnější budou od 1. října i časové kupony, za roční šedesátníci zaplatí jen 1 280 korun.

Některá další města: V Brně se seniorům nad 65 let sníží jízdné přibližně o 60 %. V Českých Budějovicích si pětašedesátiletí a starší pořídí kupon s průkazkou a mohou jezdit v podstatě zadarmo. V Pardubicích mají senioři s kartou na celý rok nad 70 let MHD zdarma. V Náchodě platí nově sleva 75 %. Už od začátku prázdnin si v Jihlavě mohou senioři nad 65 let pořídit celoroční jízdné za 120 korun, běžný roční kupon přitom stojí 3 750 Kč. V litvínovské MHD jezdí senioři zdarma.