Jak neprodělat na slevách. Deset praktických tipů, které fungují

Aktuální průzkum GE Money Bank naznačuje, že k nakupování vánočních dárků využívají Češi nejčastěji internetové obchody (43 %), dále pak velká obchodní centra (32 %) nebo přímo specializované obchody (8 %). Ostatní nakupují dárky v supermarketech nebo hypermarketech, na vánočních trzích, slevových portálech nebo dárky jednoduše vyrábějí sami.

Převážná většina Čechů (82 %) přitom tvrdí, že se při nákupu dárků nejčastěji rozhodují podle ceny a rádi využijí slevu. Jak ale nakoupit opravdu výhodně a nepodlehnout taktikám obchodníků? Užitečné je nezapomínat na několik praktických tipů.

1. Udělejte si vlastní průzkum

Porovnejte nabídky ve více obchodech. To, že jeden obchodník nabízí zboží se slevou 50 procent, ještě neznamená, že v jiném obchodě nebude levnější i bez slevy, protože ho od začátku neprodávali s takovou přirážkou.

Co odhalil letošní průzkum 48 % Čechů bude investovat do Vánoc částku do 5 000 Kč.

39 % odhaduje své výdaje mezi 5 000 Kč a 10 000 Kč

13 % Čechů plánuje utratit více než 10 000 Kč.

zdroj: GE Money Bank

Někteří obchodníci zboží před akcemi účelově zdražují, aby pak mohli oslňovat slevami v desítkách procent.

Díky internetovým srovnávačům cen dnes rychle získáte přehled, aniž byste museli vyrazit do obchodů. Podívejte se také na to, jak se vyvíjela cena produktu, o který máte zájem. Dá se tak vyčíst, zda zboží nebylo před slevou účelově zdraženo. Podívejte se i na recenze zákazníků, jak hodnotí spolehlivost obchodů, především dodací lhůty, ochotu komunikovat a řešit případné reklamace.

2. Mějte plán, co chcete koupit

Když si uděláte přehled, udělejte si seznam toho, co chcete nebo potřebuje koupit včetně toho, jaké ceny jste našli na vyhledávačích. Pak můžete v obchodě objevit opravdu výhodnou nabídku a výrazně ušetřit. Bezhlavé nakupování věcí, aniž byste měli cenový přehled, není na místě. Nepodlehnete tak emocím: „Proč to nekoupit, když je to o tolik momentálně levnější.“ Vyhnete se tak i útratám za zbytečnosti.

3. Ve stresu výhodně nenakoupíte

Stres je nepřítel každého člověka, který se rozhoduje o koupi. Nenechte se vmanipulovat do situace, že byste se měli o nákupu rozhodovat ve spěchu či pod nátlakem. V takovou chvíli z obchodu raději odejděte a vše si někde v klidu promyslete a propočítejte.

4. Zkontrolujte, zda částka odpovídá slevě

Někteří nepoctiví obchodníci se snaží čarovat s čísly. Může se stát, že u zboží bude například sleva 30 procent, ale skutečná cena bude méně výhodná. Vyplatí se proto ověřit, zda uvedená cena sedí. Podle zákona musí být u zboží uvedena původní cena, výše slevy a nová cena. Pokud jsou údaje nekompletní, je to varovný signál.

5. Pozor na slůvko „až“

Výrazná cedule s nápisem „sleva až 90 %“ působí ve výloze nebo na webové stránce obchodu jako velké lákadlo, které má většinou jediný cíl – dostat zákazníky do obchodu. Ve skutečnosti se pak takto markantní sleva může vztahovat jen na určité produkty nebo okrajový sortiment.

6. Přesvědčte se, jaké zboží kupujete

Některé výrazné slevy se mohou vztahovat na zboží, které je ve skutečnosti už použité nebo sloužilo jako předváděcí model. U použitého zboží bývá zkrácena záruční doba. Typicky se to týká elektroniky. Solidní obchodník na takové zboží zákazníka zřetelně upozorní, v některých případech to však nemusí být na první pohled zřejmé. Pokud je v obchodě ke koupi poslední kousek, dobře si zboží prohlédněte a nebojte se zeptat, zda nejde o předváděcí model.

7. Ujistěte se, zda sleva platí pro každého

Některé slevy nebo speciální ceny zboží mohou platit jen pro držitele členských karet daného obchodu. Na první pohled si toho ale všimne málokdo a při placení tak dojde k nepříjemnému překvapení. V některých obchodech dokážou členskou kartu vystavit na počkání, v jiných to trvá delší dobu a na zvláštní výhody si musejí zákazníci počkat.

8. Slevy můžete využít kdykoliv

Nakupovat se slevou nemusíte jen, když obchodníci vyhlásí výprodej. Na internetu existují stránky, které nabízejí po celý rok do vybraných obchodů slevové kupony a kódy.

9. Kdo si počká, může koupit mnohem levněji

Po Vánocích přijde tradiční vlna výprodejů. Obchodníci budou sezonní zboží nabízet mnohdy s ještě vyššími slevami než nyní, kdy spoléhají, že ho lidé koupí i dráž jako vánoční dárek. Pokud si počkáte, v sezónním výprodeji můžete hodně ušetřit.

10. Nákup na úvěr ano, ale jen na něco

Nakupovat na splátky drobnosti nebo věci s krátkou životností není rozumné. Úvěr můžete zvážit v případě větších nákupů hodnotnějších věcí, jako jsou spotřebiče nebo nábytek, které mají delší životnost než doba, po kterou budete splácet. Ideální je, pokud obchodník nabízí nákup na splátky bez navýšení, v takovém případě za zboží nezaplatíte peníze navíc.

