Slevy to je moje!

Kdy jste si pořídil naposledy něco ve slevě?

Asi před týdnem jsem zahlédl v Tesku venkovní gril, který se mi líbil už delší dobu. Když jsem zjistil, že je k mání za 2390 korun a původně stál 4590 korun, neváhal jsem.



Kolik ušetříte při nákupech podle letáků?



Já nechodím nakupovat denně, větší nákupy děláme spíš jednou za měsíc. Vím, že když projedu za 100 korun benzin a udělám nákup za více než tisíc korun, určitě se mi vyplatí pro něj do hypermarketu jet. V malém obchodě u nás není žádný výběr a ceny jsou přitom vyšší. Ještě víc ušetřím při nákupech elektroniky a bílého zboží. Projedu ceny vybraného zboží na internetu, porovnám s letáky a pak nakupuji. Naposledy jsem na velké lednici ušetřil 7000 korun.

Koupil jste něco jen proto, že to bylo levné?



Určitě, nějaké tričko nebo další oblečení. Cena byla lákavá, v obchodě jsem ani nezkoušel velikost, až doma jsem zjistil, že mi není. Vracet jsem ho nešel, spíš někomu daroval.



Nakupujete impulzivně, nebo podle seznamu?



Udělám si podle letáků seznam, který v 80 procentech případů zapomenu doma. Pak vzpomínám, co jsem chtěl. Impulzivně občas nakupuji, když ochutnám nějaký výrobek. Už jsem takhle několikrát koupil salám, ačkoliv jsem to neměl původně v úmyslu.



Dostalo se na vás vždycky zboží, které jste si ve slevě vyhlédl?





Pokaždé ne, ale rozhodně jsem na to nedoplatil. Jednou na mě nevybyla v Globusu pračka. Mile mě překvapilo, že mi z obchodu zavolali, když došla další dodávka. Druhý případ byl monitor k počítači, který jsem chtěl koupit také v akci, ale pán přede mnou si vzal poslední kousek. Potěšilo mě, že mi místo vyhlédnutého monitoru nabídli za stejnou cenu dražší a větší.V zahraničí moc nenakupuji. Jen při každé cestě do USA jednou za rok či za dva roky nakoupím to, co je zrovna výhodné. Elektroniku, značkové oblečení či aspirin.Určitě spíš ten, kde je snížena cena jednoho výrobku než případy, kdy jde o nákup dvou věcí za cenu jedné. Nerad nakupuji totiž víc kusů než mám v úmyslu.Je určitě lepší si počkat na slevu značkového zboží. Když si koupíte jedny značkové tenisky a jedny ve stánku na tržišti a za dva roky si spočítáte, kolikrát ty z tržiště budete muset nahradit novými, zjistíte, že lepší volba jsou značkové ve slevě. Ty z tržiště mají pouze jednu výhodu: máte pořád nové boty.Pořídil jsem si v akci laciný radiobudík. Ještě že jsem ho mohl vrátit - večer jsem si naladil radiostanici, která mě měla vzbudit, a ráno tam byl jenom šum.