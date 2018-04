Postavil byznys na slevách u mobilních operátorů. Šetří lidem peníze

Roman Nováček stojí za projektem Tarifomat.cz, který lidem nabízí dojednání slev na volání u mobilních operátorů.

Jak podnikání ve vašem věku zvládáte? Stále chodíte do školy.

Je to velká škola života. Vždycky jsem si myslel, že mi to půjde samo, ale zjišťuji, že se mám hodně co učit. Na dovolené či volno moc času nezbývá. Naštěstí firmu řídíme dva, já a kolega Petr Fajmon, takže se to dá zvládnout.

Profil Roman Nováček (24) Narodil se v Jihlavě, studuje práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Před rokem spolu s kamarádem Petrem Fajmonem založil službu Tarifomat.cz, zatím jedinou certifikovanou cenovou kalkulačku mobilního volání v Česku podle Českého telekomunikačního úřadu.

Kromě toho, že polovinu firmy vlastníte, jste také její výkonný šéf. Jak velíte – kamarádsky, nebo si držíte odstup?

Je to náročné, ale nesnažím se to dělat kamarádsky. Lidi vědí, že k nim jsem upřímný. Když se daří, tak jim řeknu, můžeme nakoupit nějaké nové věci, dát bonusy. Když ne, upřímně řeknu, že peníze navíc nebudou. Ale jsem důsledný, když někdo nedodrží termín nebo nesplní zadání, tak se zlobím.

Naši lidé to chápou, nevymýšlím si hlouposti, oni vědí, že věci, které po nich chceme, dávají smysl a jsou dobré pro firmu.

Kolik lidí u vás pracuje?

Firma roste, prodejců na telefonu nyní máme asi patnáct. Ten počet se mění i podle toho, kolik jich zrovna potřebujeme. Stabilních lidí je asi deset, někdy se ale vyhoupne i k 17 lidem. Tempo růstu je nyní největší od ledna, tedy od doby, co máme podporu společnosti Mediacentrum Group, která nám radí, jak dělat web a internetovou reklamu.

Jaké lidi máte v týmu, vašeho věku nebo i starší?

Klíčem je, aby to byli lidé, kteří tu práci zvládnou. Tím, že jsme mladá firma, tak se stále něco mění. Stále zavádíme nové systémy, produkty, pořád se něco mění a to je extrémně náročné. Takže jde většinou o mladé lidi, kterým tohle přijde přirozené. Průměr asi 26 let.

Kde jste vůbec vzali peníze na rozjezd? Jaké náklady si už firma vyžádala?

Celkem to bude určitě přes milion. Peníze do firmy půjčil můj kamarád a společník Petr Fajmon. Úvěr na firmu, kterou rozjíždí dvacetiletí kluci, na to banky moc neslyšely.

Kolik toho osobně napracujete?

Určitě je to každý den, i víkendy. Byly doby, řekněme leden až duben, kdy jsem dělal fakt každý den od osmi do půlnoci. Firma to potřebovala, dávali jsme ji dohromady. Volný víkend byl zázrak. Teď už se snažím trochu vypnout, pracuju tak deset hodin denně, občas mám volný víkend. Některé věci jsme delegovali na kolegy, snažíme se být efektivní. To je také věc, kterou se teprve učíme.

Uživí vás to? Nebo zatím spíše peníze do firmy vrážíte?

Zatím si toho moc nedopřeju. Myslím, že když člověk začíná podnikat, tak základ je, aby firma byla solidní, měla spokojené zaměstnance. Takže všechny peníze jdou právě do těchto věcí. Určitě teď není čas peníze z firmy tahat, dávat si manažerský plat. To by firmu v téhle fázi úplně zadusilo a lidi by to cítili. I díky tomu je ve firmě dobrá atmosféra, lidi vidí, že nejdřív jsou na řadě oni, až pak my. Tedy že si na úkor firmy nikterak neužíváme.

Takže firemní BMW se zatím nekoná?

To fakt ne. Auta mám moc rád, rád jezdím, ale žádné auto, ani firemní, ani osobní, nemám. Jediné, co mi firma platí, je telefon.

Kolik si sám vyplácíte?

Teď nic. Mám nějaké peníze našetřené, které ale dochází. Něco si budu asi dávat, ale bude to třeba 15 tisíc. Více ne. Firma musí být v zisku a mít finanční rezervu.

To bydlíte stále u rodičů?

Ne, bydlím sám v bytě se spolubydlícím. Mám výhodu, že jsem student a studentský životní styl mi zatím vyhovuje. Nemám žádné závazky, nejezdím na dovolenou k moři a snažím se neutrácet. Takže toho moc nepotřebuju. Rád si jednou budu užívat, dopřávat si dobré věci, chtěl bych si koupit porsche, ale až na to budu mít. Teď fakt ne.

Neuvažujete o prodeji, dokud máte ještě řekněme „drive“?

Když mi zítra přistane od investora nabídka ve velkých milionech korun a zaručí mi, že ve firmě zůstanou naši lidi a bude ji dál rozvíjet v Brně, tak bych o tom uvažoval. Potenciál firmy se ale teprve ukazuje. Spíše chceme nyní s partnerem do firmy dál investovat peníze i náš čas a potenciál firmy využít sami. Ale nějaké zájemce o naši firmu již evidujeme, ale teď není prodej na pořadu dne.

Jak vás vůbec koncept Tarifomatu napadl a kdy vznikl?

Mluvit o firmě jsme začali asi v lednu 2011. Studuji práva v Brně. Dříve jsem dělal do on-line reklamy a také manažera v call-centru. Takže z toho plynou moje zkušenosti. Myslím, že v prodeji mobilních tarifů tu je díra na trhu. Všimli jsme si ve Velké Británii billmonitor.com, což je obrovská kalkulačka, kterou postavili matematici z Oxfordu. Ta lidem sestaví nejvýhodnější tarif. To nám přišlo skvělé. Od toho momentu jsme si o tom párkrát povídali u piva a začali jsme to dávat dohromady. Spustili jsme to loni 16. srpna.

Jako jediní zatím máte certifikaci u Českého telekomunikačního úřadu. Kdo vám vlastně kalkulačku sestavil?

Mám velké štěstí, že kolega a spolumajitel Petr Fajmon miluje tabulky a umí to s čísly. On byl hlavní tvůrce tabulek včetně všech výpočtů a vzorců. Ajťáci je jen převedli do kódů. Při certifikaci jsme se lišili oproti ČVUT a ČTÚ jen asi o dvě až tři procenta. Ale oni mají jiná vstupní data. Jinak by to sedělo přesně, bylo to dobře napsané.

V čem tedy vaše služba vlastně spočívá?

Lidé navštíví naše stránky a vyplní své telefonní číslo. Pak jim zavolá náš operátor, který ví, co potřebuje za údaje, a vloží je do kalkulačky. 90 procent tarifů, co prodáváme, není v běžném ceníku. Buď máme slevu, nebo nějakou akční nabídku. Nejčastěji na 24 nebo 12 měsíců. Zjistíme, že člověk třeba přeplácí pět stovek. Na základě toho uděláme objednávku a dotáhneme s operátorem celý proces. Pozor, rozhodně neříkáme staré paní, že potřebuje internet. Nenabízíme věci navíc, řešíme, jak uspořit na již využívaných službách.

Jakou průměrnou slevu máte?

Je to hodně individuální. Jsou případy lidí, kteří mají třeba pět let starý tarif a platí pět tisíc měsíčně a přitom mohou platit pět set. Díky extrémům se průměrná sleva pohybuje kolem 40 procent.

Kolik prodejů evidujete?

Nechci v tom být úplně konkrétní. Naši stránku navštíví denně tisíce uživatelů. Za den máme pak desítky prodejů.

Z čeho tedy vlastně žijete?

Otevřeně deklarujeme, že máme provize od operátorů. Dostaneme provize od operátora, od kterého si službu zákazník skutečně vezme. Náš byznys je, a to říkáme otevřeně, postaven na tom, že tarify musíme prodávat. Nejsme jen poradní linka, celý prodej musíme sami dotáhnout.

Na jedné straně se tváříte jako záškodníci nenáviděných operátorů, na druhé straně jste jejich prodejním kanálem. Není to trochu schizofrenní pozice?

Jasně, určitě jsem jejich prodejní kanál. Za to se nestydím. Ale na druhou stranu jsem i ta guerilla. Já můžu říct, že mi na stránky přijde tolik lidí a dokážu prodat tolik tarifů. A oni se předhání s nabídkami. Jejich ceníky nejsou dobře nastaveny a oni to vědí.

Nehrozí, že se stanete vazalem jednoho operátora, který skrz vás bude přetahovat lidi konkurenci?

Já operátorovi můžu říct, jaká je nyní dobrá nabídka na trhu, a je na něm, jestli se přizpůsobí. Vytváříme na ně pozitivní tlak. Náš zákazník navíc prochází kalkulačkou, ta je objektivní a z ní pak vyplývá, který operátor je pro něj nejvýhodnější. Já proto nemůžu být ničí vazal.