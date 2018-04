Slevy v zahraničí: kdo si počká, hodně ušetří

„Lidé se na výprodeje chystají jak diví, slevy jsou podstatné, ceny padají i více než o polovinu, v televizi běží záběry po zahájení výprodejů, na kterých jsou vidět davy koupěchtivých,“ popisuje slevové šílenství Renata Slováková, která ve Francii studovala. Oceňovala přitom, že k mání jsou na začátku výprodejů všechny velikosti v dostatečném množství.

„V nabídce jsou kousky z úplně aktuální kolekce, takže když jsou v módě trička s krajkami, dají se koupit třeba za polovic. U starších kolekcí jsou slevy ještě větší,“ dodává Renata Slováková. Jako bonusy k lednovým výprodejům zimních kolekcí oblečení dostávají zájemci v Paříži ještě velké slevy bytového textilu, ložního prádla a ručníků.

V současné době se dají koupit například levněji než jindy barvy, tapety a další prostředky ke zkrášlení bytu, před koncem srpna zase oslavují všechny obchodní řetězce velkým snížením cen školních potřeb návrat dětí do škol. „Marketing mají obchodníci ve Francii dokonale promyšlený, kupujícím dají po slevách vždy tak 14 dní odpočinout a pak nastoupí s další akcí, třeba menšího rozsahu,“ popisuje Renata Slováková.Podobně jako ve Francii se i v Anglii těší letní i zimní slevy velkému zájmu. Jde o módu, v letních slevách se dá pořídit kvalitní letní značkové oblečení a obuv i za třicet procent původní ceny, vyprodávají se neprodané kousky zimní kolekce.Češi si zvykli za slevami jezdit i do zahraničí. Oblíbené jsou nákupy v Polsku, Rakousku či Německu. Do těchto zemí lze dojet s některou z cestovních kanceláří zhruba za 130 až 300 korun. Podle majitelů cestovek však o nákupní zájezdy zájem opadá. Je to způsobeno vyrovnáním nabídky zboží i masivními slevami, které vyhlašují i tuzemští obchodníci. Navíc lidé jezdí za slevami raději individuálně, vlastními auty. Do Polska se jezdí celoročně pro potraviny, oblečení, obuv, vybavení bytu i prací prášky.V Bavorsku začínají výprodeje poslední červencový týden a trvají ještě první dva týdny v srpnu, v Sasku probíhají velké slevy v posledním červencovém a prvním srpnovém týdnu. Ceny padají až o osmdesát procent u textilu, obuvi a sportovního vybavení. Zimní slevy začínají v Německu hned po Vánocích a táhnou se až do prvního únorového týdne. Postupem doby se slevy zvyšují, zároveň je však stále užší a užší výběr zboží. Velké výprodeje doprovázejí po celý rok akční nabídky s příznivými cenami, zejména u elektroniky. Letáky dostávají obyvatelé z pohraničí do schránek.V Rakousku startují sezonní letní slevy během června. Zatímco loni to bylo až koncem měsíce, v letošním roce již v jeho polovině, a to kvůli chladnějšímu počasí, které v červnu panovalo. S oblečením, které výprodejům dominuje, se svezou i slevy dalšího sezonního oblečení.

