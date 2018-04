Přehledně: jak cestovat vlakem za polovic

Na jednu stranu to vypadá jednoduše. Chcete někam jet vlakem, sednete k internetu a na stránkách Českých drah si zadáte start a cíl cesty a požadavek na spočítání ceny. Kalkulátor nabídne hned několik alternativ a mělo by být snadné vybrat si tu nejlevnější. V některých případech však existuje finta na ještě levnější jízdné, proto stojí za to se seznámit se členitým systémem drážních slev blíže.

České dráhy nabízejí levnější jízdné mezi 114 městy. Jenže tuhle slevu započítají, když jedete z města A do města B. Pokud jedete z vesnice u města A do vesnice u města B, spočítají jízdné jako celek a slevu A - B nezahrnou.

Příklad: Cesta z Hradce Králové do Třince stojí 299 korun. Když jedete ze Smiřic (16 km od Hradce) do Mostů u Jablůnkova (19 km od Třince) a koupíte si jízdenku „najednou“, vyjde vás na 511 korun. Když uděláte složitý nákup a koupíte si tři jízdenky, vyjde vás cesta o 152 korun levněji.

Příklad:

Smiřice - Mosty: celkem jízdné 511 Kč

Nebo:

Smiřice – Hradec 22 Kč

Hradec – Třinec 299 Kč

Třinec – Mosty 38 Kč

Celkem jízdné: 359 Kč

Není to však postup platný absolutně. Když pojedete do Třince ze vzdálenějšího Bečova nad Teplou (u Karlových Varů), je výhodnější koupit si celodenní jízdenku. A jestli plánujete během prázdnin třeba několik rodinných návštěv v různých koutech země, bude se vám hodit novinka - týdenní jízdenka za 790 korun.

Pracovníci drah uvedený „sčítací“ postup nedoporučují. Argumentují, že můžete ztratit nárok na odškodné a další servis v případě zpoždění vlaku. Na druhou stranu podmínky pro jejich získání jsou splněny spíše výjimečně: zpoždění alespoň hodina, jízdenka alespoň za 400 Kč u odškodnění 25 % z ceny jízdného (či jízdenka za 200 Kč a zpoždění alespoň dvě hodiny u odškodnění 50 % z ceny).

Přehled jednotlivých slev:

Děti zdarma, ale jízdenku mít musí

DĚTI DO 6 LET jezdí zdarma. Předpokládá se samozřejmě doprovod někoho dospělého, i když Českým drahám stačí třeba sourozenec starší 10 let. Nicméně musí mít jízdenku (vystaví i průvodčí ve vlaku) a na jednoho dospělého mohou jet zdarma dvě děti do 6 let. Když jede maminka s třemi malými dětmi, za jedno z nich zaplatí poloviční jízdné.

DĚTI 6 AŽ 15 LET platí poloviční jízdné. Musí mít „oficiální“ průkaz s fotografií a s datem narození. Problémem není cestovní pas, případně kartička, kterou vystaví České dráhy za 50 korun. Nebudete mít problém ani s průkazkou sportovního klubu či školním průkazem, pokud splňuje podmínky.

Studenti jen během školního roku

NA CESTU DO/ZE ŠKOLY Ušetří žákům a studentům část jízdného. Sleva je daná cenovým výměrem a třeba u žáků do 15 let je 62,5%. Vztahuje se na žáky a studenty od 6 do 26 let, ti musí mít speciální průkaz vystavený Českými drahami – nestačí ISIC.

PLATÍ VŽDY od 1. 9. do 30. 6. Tedy i když třeba na VŠ je zkouškové období až do 10. července, nelze slevu po 30. červnu využít.

NEFUNGUJE OBECNĚ, ale z místa bydliště do místa sídla školy. Kdo bydlí v Rokycanech a má školu v Plzni, nemůže jet se slevou na večírek do Nýřan, které jsou na druhou stranu od Plzně.

Senioři o čtvrtinu levněji jen s průkazkou

KDO POBÍRÁ starobní důchod (ale i plný invalidní či vdovský důchod - u vdovského je nutný věk nad 60 let), má nárok na slevu 25%. Podmínkou je, že si u pokladny ČD předem vyřídí za 50 Kč průkazku (bude potřebovat doklad totožnosti, doklad o přiznání důchodu a průkazkovou fotografii).

SENIORŮM NAD 70 LET stačí k prokázání nároku na slevu doklad totožnosti či pas.

SENIOŘI, kteří jezdí vlakem často, si mohou koupit kartu In Senior - s ní budou jezdit osobními a spěšnými vlaky zadarmo. In Senior stojí na rok 1 490 korun. Když penzista jezdí za rodinou třeba z Prahy do Pardubic, vyplatí se mu karta při čtrnácté jízdě.

Skupiny: větší se musí hlásit předem

MŮŽE TO vypadat nelogicky, skupina jsou již dva lidé. První jede za plné jízdné, druhý má slevu 25 %. Každý další pak 50 %. Když jsou součástí skupiny děti, nevypočítává se pro ně sleva z „dětského“ polovičního jízdného, ale z dospělé taxy, takže děti se vyplatí do skupiny zahrnovat, jen když nemají průkaz na slevu (viz „Děti“).

SKUPINY ŠESTI a více osob se musí drahám ohlásit 72 hodin předem a 48 hodin předem zaplatit. Výhodou je, že jim dráhy zajistí rezervaci míst. Nebo se mohou rozdělit na skupinky po pěti, ale to není tak finančně výhodné. Když někdo nakonec nejede, je třeba nechat si potvrdit správný počet cestujících, kvůli vrácení jízdného.

In Karty pro ty, kdo jezdí hodně

IN KARTA je slevová kartička Českých drah, na kterou vám za poplatek nahrají tarif a vy pak můžete po dané období využívat slevy při jízdách vlakem ve 2. vlakové třídě či si kartu můžete „nabít“ jako elektronickou peněženku. Cena závisí na tom, kdo a na jak dlouho si aplikaci pořizuje. Na rok stojí pro dospělého (26+) aplikace:

In 25 - 450 korun (sleva 25 %)

In 50 - 2 990 korun (sleva 50 %)

In 100 - 19 990 korun (sleva 100 %)

Internet: včasné jízdenky a promo akce

MEZI 114 ČESKÝMI MĚSTY si můžete koupit včasnou jízdenku, která vyjde podstatně levněji než obyčejné jízdné (viz případ Hradec Králové - Třinec v textu). Čím dříve koupíte, tím je lístek levnější. Navíc existují jízdenky „akční“ či třeba slevy při cestě na vybrané hudební festivaly. Je dobré projet internet a pídit se po konkrétních podmínkách. Při koupi přes e-shop máte zdarma místenku a někdy i dárky - třeba slevu na víno či knihy.

Tratě pro pravidelné i nárazové jízdy

NA NĚKTERÝCH TRATÍCH však získáte slevu, i když jedete náhodně na výlet. Musíte si však jízdenku koupit právě na té trati - v pokladně nebo u průvodčího. Jde o 44 malých tratí, kde je automatický nárok na slevu 25 %, a jednu trať (Benešov u Prahy - Trhový Štěpánov), kde je sleva 50 %.

SEZNAM NALEZNETE na webu Českých drah, do vyhledávače zadejte „sleva 25% nebo 50% na vybraných tratích“.

Kilometrická banka: když jezdíte daleko

Výhodou je to, že je přenosná. Můžete si ji pořídit třeba do rodiny či do práce a dokonce na „jednu banku“ mohou jet tři lidi najednou. Banka je sešitek s přednabitými 2000 kilometry, s tím, že je garantovaná cena 1,10 za kilometr. Ve vlaku vám průvodčí z banky odečte kilometry, které projedete, ale pozor, nejméně je to 100 kilometrů na osobu, v první vozové třídě 130 kilometrů na osobu). Ohraničeno je i maximum - nejvíce průvodčí odečte 400 km (v první třídě 520 km). Banku je nutno projezdit do půl roku, neprojeté kilometry propadají.

Celodenní výhody

CESTU NA VÝLET vám může zlevnit celodenní jízdenka. Celorepubliková stojí 579 korun. Jezdit se s ní dá celý jeden den. Platí pro jednoho člověka, ale je přenosná.

KDO NECESTUJE z jednoho kouta republiky do druhého, vystačí si s regionální celodenní jízdenkou. Ta stojí od 159 do 239 korun podle velikosti kraje.

DRÁHY NABÍZEJÍ i rodinné jízdenky na jeden víkendový den. Rodina jsou 2 dospělí a až tři děti do 15 let (nebo 1+4 či 0+5). Příbuzenské vazby přitom nejsou podmínkou. Pro celou ČR stojí 679 korun, když přidáte i pražskou MHD, zaplatíte celkem 829 korun. Koupit se dají i levnější regionální.

Novinka: jízdenka na léto

7 NEBO 14DENNÍ jízdenka. Základní cena je pro každého, zlevnění pro ty, kdo mají jakoukoli In Kartu nebo průkaz ISIC. Jízdenka je na jméno a není přenosná.

7 dní 790 Kč/ zlevněná 690 Kč

14 dní 1 190 Kč/ zlevněná 990 Kč

Zpáteční: nejpozději druhý den

KDYŽ JEDETE „NA OTOČKU“, kupte si zpáteční jízdenku a ušetříte 5 %. Na otočku neznamená hned zpátky – platí do půlnoci následujícího dne.

Konkurence Českých drah

Výběr cílů je omezený, slevy však může získat také:

RegioJet Slevy pro děti, žáky a seniory jsou obdobné. Navíc sleva 10 % pro držitele karty ISIC. Sleva pro skupiny 3 až 6 osob je 10 %.

Leo Express slevy pro děti a žáky jsou obdobné. Zpáteční jízdenka má slevu 20 %; senioři 60+ sleva 30 %; rodinná jízdenka zahrnuje dva dospělé +k nim až tři děti zdarma; skupina 4 až 8 lidí má slevu 20 %; skupině nad 10 osob nabídnou individuální cenu. Držitelé ISIC sleva 10 %. V každém vlaku navíc několik promo jízdenek, například Praha - Ostrava za 99 korun - koupit lze na internetu.