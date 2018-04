Šli za levnějším bydlením, teď mají za dveřmi vymahače dluhů

Osmatřicetiletý Aleš z okresu Praha-východ se před dvěma lety rozhodl koupit pozemek a postavit dům. "S manželkou jsme tehdy bez problémů dostali hypotéku na milion osm set tisíc," vypráví obchodník.

Netrvalo dlouho, přišla hospodářská krize a Alešovi se přestalo v podnikání dařit. "Nejen, že jsme nemohli začít stavět. Museli jsme se vzdát i pozemku, protože jsme neměli na splácení hypotéky," podotýká otec dvou malých dětí. Dluhů se ani tak úplně nezbavil.

"Projekt domu a administrativní poplatky nás přišly na sto osmdesát tisíc korun, které teď složitě dáváme dohromady, a chybějí nám peníze na běžné výdaje," uzavírá Aleš.

Jeho problémy nejsou ve středních Čechách nijak ojedinělé. Podle čerstvého průzkumu společnosti M. B. A. Finance, která se zabývá vymáháním pohledávek, Středočeši obsadili třetí nejvyšší příčku v počtu dlužníků. A to i přesto, že v kraji je jedna z nejnižších nezaměstnaností v Česku a jedny z nejvyšších platů.

Věřitelé jsou přísnější

Více než patnáct procent lidí, jejichž závazky už musí řešit vymahačská agentura, žije v Moravskoslezském kraji, dvanáct procent v Ústeckém a jedenáct ve Středočeském. Hlavní důvod vysokého počtu středočeských dlužníků se podle odborníků skrývá za místní masovou výstavbou a neschopností splácet nejen hypotéky, ale především nové vybavení domků i bytů.

"V uplynulých letech probíhal ve středních Čechách velký stavební boom a mnoho lidí se do tohoto kraje přestěhovalo z jiných regionů i ze zahraničí. Ve velkém se zařizovaly domácnosti, noví obyvatelé si brali úvěry, uzavírali pojistky. Kvůli krizi se však snížila jejich schopnost splácet," vysvětlil analytik Petr Fic.

Věřitelé jsou teď podle něj přísnější než kdy dříve. "Hlásí se o pohledávky víc a za kratší dobu. To, co by se ještě před časem nevymáhalo, se dnes vymáhá běžně," upřesnil Fic. S větším počtem lidí, kteří se dostali do platební neschopnosti, se kromě agentur setkávají také soudy. Exekucí začalo v kraji přibývat už loni. To jich soudy evidovaly přes 85 tisíc.

"V porovnání s rokem 2008 loni stoupl počet nových exekucí v kraji o 34 procent," upozornila místopředsedkyně Krajského soudu v Praze Martina Kasíková. Do finančních problémů kvůli bydlení se podle pracovníků občanských poraden nejčastěji dostávají mladí lidé v produktivním věku s malými dětmi.