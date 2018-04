Slíbili úvěr a vzali si poplatek 5 000 Kč

Eva potřebovala peníze. Přesněji 40 000 korun. Připadala si zoufalá, protože v bance jí nechtěli půjčit, její rozpočet je našponovaný. Pak zahlédla v reklamních novinách inzerát, kde nabízeli, že půjčku zařídí. Zavolala a s radostí naslouchala, že úvěr nebude problém. „Jen kolem toho bude trocha papírování, lépe, když přijdete za mnou,“ vysvětloval příjemný hlas. A tak se Eva vypravila z Prahy do Ostravy.

Slibované „papírování“ bylo

Nejprve klientka podepisovala smlouvu o zprostředkování. Druhá strana se v ní „zavázala vyvíjet činnost, směřující k tomu, aby zájemce (Eva) měl příležitost uzavřít s třetí osobou smlouvu o úvěru“. Eva uvedla, že by chtěla 40 000 korun, a zaplatila provizi tisícovku.

Poradkyně: Odměna za vykonanou práci je splatná, obvykle až tu práci vykonáte. Toto chování zprostředkovatele lze komentovat i takto: Když vám slíbím, že udělám vše pro to, abyste si u Bati mohli koupit červené kozačky, dáte mi za to také provizi? Ve smlouvě je navíc napsáno, že bude platit rok, ale už chybí zmínka, co se stane, když klientka požadovaný úvěr nedostane.

S. r. o. není akciovka

Na smlouvě byl uveden kontakt na zprostředkovatelskou společnost a její logo. Firma se jmenuje ČPP, spol. s r. o., a sídlí v Hostivici. Logo ČPP Kristýna znala z televizních reklam, připadalo jí proto důvěryhodné. Telefonní linka, kam se prý může obrátit, kdyby něčemu nerozuměla, začínala na trojčíslí 900.

Poradkyně: Telefonní číslo 900 je linka zpoplatněná od 4 do 70 korun za minutu. Na takových linkách najdete placené poskytování informací: poradenství, seznamku, hraní her, případně erotické služby. Jako infolinka pro klienty (v konkrétním případě za 30 korun za minutu) to rozhodně není etické. Také značka ČPP je finta na klienty. Svým grafickým zpracováním logo nápadně připomíná Českou podnikatelskou pojišťovnu, a. s., kterou Eva skutečně může z reklamy znát.

Půjčka vás nevyjde levně

Podmínkou, aby ČPP začala ve prospěch paní Evy podnikat, bylo, že uzavře smlouvu o penzijním připojištění. Eva se zavázala spořit 500 korun měsíčně. A navíc podepsala i další „papír“, ve kterém slíbila, že po dobu jednoho roku penzijní připojištění nezmění, a pokud ano, zaplatí pokutu 10 000 korun.

Poradkyně: Je zcela nemyslitelné, aby zprostředkovatel svou službu podmiňoval nákupem jiného produktu. A navíc to omezení, že nesmí se smlouvou nakládat: zprostředkovatel by pravděpodobně přišel o provizi, kdyby si Eva snížila měsíční úložku v penzijním fondu. Smlouva o penzijním připojištění je smlouva mezi Evou a fondem. Zprostředkovatel ji nemůže zbavit práv nakládat se smluvním vztahem a díky tomu je druhá smlouva neplatná. Je to však strašák na Evu, která se v právu neorientuje a raději bude platit než by riskovala pokutu.

Všechno půjde bez problémů a ještě dostanete dárek

Aby Eva přes spoustu podpisů nepochybovala o výhodnosti svého nákupu, dostala dárek. V rámci takzvaného Finančního balíčku získala příslib o 12,5 procenta levnější energie, „luxusní“ dámské hodinky a jakousi bonusovou kartu, v rámci které lze uplatňovat slevy. Z poskytnutých materiálů přitom nebylo moc jasné, o jaké slevy půjde. Za to, že bude užívat Finanční balíček zaplatila klientka další provizi. Tentokrát 3 800 Kč.

Poradkyně: Dárek je pro mnoho lidí lákavý. S vidinou, že dostanou ručník nebo hrneček, jsou ochotni podepsat i zcela nesmyslnou smlouvu. A zaplatit skoro čtyři tisíce za neprůhledné služby je opravdu nesmyslné.

Provizi jsme z vás dostali, teď vám „půjčíme“

Za několik dnů Eva dostala dopis. Společnost D.I.S. FIN, s. r. o., z Ostravy jí poslala smlouvu o úvěru a zároveň i žádost o čerpání peněz. Stačí jen zajít k notáři, podepsat oba dokumenty a poslat zpět. Peníze jí potom přijdou na účet. Částka, kterou jí nabídli jako úvěr, byla 900 korun. S úrokovou sazbou 6,9 procenta a s tím, že část peněz (108 korun) jde jako poplatek společnosti. Místo požadovaných 40 000 tak Eva měla mít k dispozici 792 korun. A kolik ji to všechno stálo?

provize za zprostředkovatelskou smlouvu 1 000 korun

provize za Finanční balíček 4 800 korun

ověření podpisu 2x 60 korun

jízdné do Ostravy a zpět 560 korun

celkem 6 420 korun

Poradkyně: Možná, kdyby si Eva už před podpisem smluv sečetla všechny náklady, které se k požadované půjčce vážou, přišlo by jí to drahé. Na jedné straně 40 000, na druhé 6,9 procentní úroková sazba a náklady 6 420 korun.

Celý obchod byl zamotaný a neprůhledný, což je samo o sobě podezřelé. Podvodné firmy se vědomě soustřeďují na lidi, kteří jsou v těžké životní situaci a ze zoufalství někdy podepíší i to, čemu by se za normálních okolností vysmáli. Nebo na ty, kteří s finančním světem nemají žádné zkušenosti, třeba ani nepoužívají bankovní účet. Prostě jen potřebují hotovost.