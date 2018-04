Slibný začátek roku pro podílové fondy

V prvním týdnu nového roku se splnilo toužebné přání manažérů českých podílových fondů a české fondy tak po dlouhé době dosáhly kladných čistých prodejů. Podílové fondy prodaly podílové listy za 312 mil. Kč a odkoupily podílové listy za 214 mil. Kč. Čisté prodeje tak činily 198 mil. Kč. Nejvíce nových podílníků přitom přilákali fondy peněžního trhu (+77 mil.). Čím dál více investorů zřejmě přechází od termínovaných vkladů k bezpečnému a nezdaněnému zhodnocení v těchto fondech. Pozitivní výsledky minulého týdne byly dosaženy také díky tomu, že statistiky nebyly ovlivněny prodeji (odkupy) významnými institucionálními investory.

Největší příliv prostředků zaznamenal fond SIS Sporoinvest (+39 mil. Kč), následovaný fondem IKS Peněžní trh s +36 mil. Kč. Na opačném konci žebříčku prodejů stojí fond ČSOB český dluhopisový s –10 mil. Kč.

Výkonnost fondů v minulém týdnu již nebyla tak zářná, především pak výkonnost akciových fondů, které ztratily 0,9% vlastního jmění na podílový list. Za tímto poklesem stál pokles ČOJ/PL o 3,2% ve fondu Patria Evropský akciový a o 2,5% ve fondu AKRO Eurotech. Největší nárůst zaznamenal fond ČSOB světový akciový (+0,4%).

Smíšené fondy dosáhly ve srovnání s akciovými fondy lepšího zhodnocení (+0,4%). Nejvíce vzrostla hodnota podílového listu smíšeného fondu NEWTON Investment, Euro (+7,6%). Druhý největší růst ČOJ na podílový list zaznamenal stejně jako v předminulém týdnu fond PPF Smíšený (2,1%), následovaný fondem IKS balancovaný (1,6%).

Nejvyšší výkonnost v právě uplynulém týdnu zaznamenaly dluhopisové fondy (+0,42%) Nejvíce rostlo čisté obchodní jmění na podílový list ve fondu IKS Eurobondový (+0,95%). O zhruba polovinu nižší průměrný růst ČOJ/podílový list zaznamenaly fondy peněžního trhu, které si v minulém týdnu připsaly v průměru 0,23%. Největší růst v této kategorii zaznamenal stejně jako v předminulém týdnu fond AKRO Obligace (+1,10%).

Poslední kategorie fondů – fondy fondů – v minulém týdnu zhodnotily své podíly o 0,17%. Nejvyšší nárůst v této kategorii zaznamenal fond IKS fond fondů (1,4%).

Výsledky za první týden letošního roku přináší naději na úspěšnější kalendářní rok než byl ten předchozí a nasvědčují tomu, že roste především zájem individuálních investorů o kolektivní investování. Pro české podílové fondy bude ale důležité, zda získají také institucionální investory, které investují mnohem větší částky než jednotlivci. Bohužel současný stav legislativy spíše nahrává zahraničním fondům, které jsou zatíženy nejen nižšími poplatky, ale především nižšími daněmi.

Co si myslíte o budoucnosti českých otevřených podílových fondů? Byli byste ochotni investovat do podílových listů, pokud by přinášeli vyšší výnos?