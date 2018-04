Slibuje Japonsko skvělé zisky?

Japonský akciový index Nikkei 225 je tvořen 225 společnostmi, které jsou do tohoto indexu aktivně vybírány ze skupiny 450 společností s nejvyšší likviditou. Své historicky nejvyšší hodnoty dosáhl koncem roku 1989 a od této doby to s ním šlo z kopce.

Bublina na trhu nemovitostí

Poklesu japonské obdoby Dow Jones Industrial Average přecházela obrovská spekulační bublina na trhu s japonskými nemovitostmi. V 70. a 80. letech podporovaly japonské banky téměř každý stavební projekt mnohamiliardovými úvěry. Banky jako záruku přijímaly akcie úvěrovaných společností, což umožnilo indexu Nikkei dosahovat nových maxim a šplhat stále výš.

Když už nájemci odmítali platit přemrštěné ceny za pronajaté nemovitosti, stavební firmy přestaly splácet své půjčky a jejich akcie ztrácely hodnotu. Následoval burzovní výprodej, který japonskou ekonomiku ovlivňuje ještě i dnes. Úprk investorů a nekonečná deflace urychlily úpadek japonského hospodářství. Až do současnosti veškerá opatření pro oživení druhé největší ekonomiky světa selhávala. Deflace odrazuje spotřebitele od nákupu, když ví, že za měsíc nakoupí ještě levněji. Minimální respektive nulové úrokové sazby odliv investorů více zesílily.

V posledních deseti letech zažilo Japonsko tři vlny, v rámci nichž si mohl investor přijít i na 50% zhodnocení. Má to však malý háček. Musíte vědět, kdy z rozjetého vlaku vystoupit. Dlouhodobě totiž japonský akciový trh klesá a růstové vlny trvaly v rozmezí 8 až 19 měsíců.

Koizumi – nová naděje pro Japonsko

Drahá ropa není problém

Hlavní japonský akciový index Nikkei 225 se v posledních dnech posouvá za své čtyřleté maximum, a to navzodory vysokým cenám ropy. Jde o jeden z příznivých dopadů oživujících japonskou ekonomiku, která by mohla pomoci nahoru celému asijskému regionu, zdůrazňují odborníci. O japonské akcie projevují zájem především zahraniční investoři, kteří po opětovném vítězství reformního Koizumiho očekávají potřebné reformy, které oživí japonské hospodářství. Investory přitahují příznivá makroekonomická data druhé největší ekonomiky světa za tento rok, která naznačují především udržitelný růst. Zatímco minulé pokusy o oživení japonské ekonomiky ztroskotaly, současný růst by mohl mít trvalejší charakter. Objevují se i náznaky, že by mohla zmizet deflace, která zemi trápí od roku 1998. Japonská centrální banka také zaznamenala u podniků zvýšenou investiční aktivitu, která může být impulsem pro příští hospodářský růst země.

Japonsku se bude dařit nadále bez ohledu na drahou ropu. Podle Asijské rozvojové banky spotřebuje japonská ekonomika na jednotku hrubého domácího produktu poloviční množství ropy ve srovnání s USA. Japonskému premiérovi by po vítězných volbách do Dolní sněmovny už nic nemělo zabránit v privatizaci státní pošty - největší finanční instituci světa. Japonská pošta nacházející se ve státních rukou přes 130 let nejenom doručuje zásilky, ale díky husté síti 25 000 poboček slouží domácnostem jako spořitelna a také životní pojišťovna. Osvědčila se i v letech bankovní krize jako bezpečný přístav pro drobné střadatele. Koizumiho kabinet ale chce, aby o jejich penězích nerozhodovalo jenom ministerstvo financí, které za ně nakupovalo dluhopisy, nebo je používalo i k financování veřejných projektů, často na politickou objednávku. Neprůhledné mísení politiky a bankovnictví by mělo skončit.

Japonské akciové podílové fondy v ČR

Drobný investor může kromě nakupování vybraných japonským akcií využít možnost investovat přes podílové fondy. Nabídka je bohatá a správcovské společnosti obhospodařují více než desítku fondů, které ve svém portfoliu drží většinu cenných papíru orientovaných na Japonsko. Podmínkou je, aby akcie těchto společností byly emitované společnostmi, které jsou usazeny nebo provozují činnost, případně čerpají své příjmy z Japonska.

Akciové podílové fondy Japonsko Podílový fond/Index výkon

za 1 rok výkon

za 3 roky výkon

za 5 let Nikkei 225 Average 14,52% 37,33% -21,72% Pioneer Japanese Equity 18,87% 34,33% N/A ING Invest Japan 17,90% 32,04% -20,18% ABN Amro Japan Equity 15,84% 21,87% -31,14% ABN Amro Behavioral Fin Japan 15,75% 44,52% N/A KBC Index Fund - Japan 15,01% 38,65% -14,22%

Výše vstupních poplatku se pohybuje od 2,5 % až po 6 %. Nejnižší vstupní poplatek nabízí KBC Index Fund – Japan z nabídky podílových fondů skupiny ČSOB/KBC. Fondy jsou nejčastěji denominovány v japonské měně a investor si tak musí uvědomit, že podstupuje také měnové riziko v případe nepříznivého vývoje kurzu české koruny a japonského jenu.

Pražská burza + 7,61%

Zatímco japonská burza čeká na výraznější oživení, pražská burza pokračuje v růstu. Za minulý měsíc si akciové tituly hlavního akciového indexu PX-50 připsaly více než 7%, od začátku roku je to až 40 %. Burzu táhly hlavně akcie Unipetrolu a Zentivy. Nejúspěšnějším fondem se zaměřením na středoevropský region se minulý měsíc stal Erste – Stock Danubia CZK se ziskem + 17,1 %, který obsahuje akcie z centrální a východní Evropy, při čemž významná část je investována do titulů emitentů ze střední Evropy, Ruska, Turecka a Rakouska. Za ním následují ING Český akciový fond a Sporotrend Investiční společnosti České spořitelny.

Myslíte si, že přichází ten správný čas pro japonské akcie? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

