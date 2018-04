Slibují dluhopisy závratné zisky?

Dluhopisy (bondy, obligace) jsou zastupitelné cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky a povinnost emitenta toto právo uspokojit. Je to tedy forma dluhu mezi emitentem (dlužník, ten, kdo dluhopis vydal) a investorem (věřitel). Na rozdíl od běžných úvěrů jsou dluhopisy běžně obchodovatelné na burze, nebo mimoburzovním trhu. Informace o dluhopisech jsou veřejně dostupné a standardizované.

U každého dluhopisu je při jeho vydání vyhlašována jeho nominální cena (par value), roční úroková sazba (kupón) a datum splatnosti. Na základě poptávky a nabídky se aktuální cena dluhopisu mění a málokdy jej tedy investoři nakupují za nominální cenu.

Jak již bylo uvedeno, dluhopisy jsou považovány za relativně bezpečnou formu investice, což ovšem neznamená, že jejich koupí má investor určitě vyhráno. Může se totiž stát, že výnos z dluhopisu může být nulový, nebo dokonce záporný. Míra rizika a tím i očekávaná výnosnost jednotlivých druhů dluhopisů se liší v závislosti na tom, kdo dluhopis vydal, nebo jaká je jeho doba splatnosti.

Nejméně rizikové jsou státní dluhopisy emitované vyspělými západními ekonomikami. Ty ale samozřejmě nedosahují výše výnosů dluhopisů s vysokým výnosem (tzv. high yeld), které emitují společnosti s horší bonitou a vyšším rizikem nesplacení závazků a jejichž rating se pohybuje ve spekulativním stupni (BB a nižší). Do této skupiny patří i dluhopisy, které vydávají vlády rozvíjejících se zemí, mezi nimi i Česká republika.

Jak je to s výnosy a cenou

Pro pochopení principu fungování dluhopisového trhu je nutné vysvětlit souvislost mezi cenou dluhopisu a dluhopisovým výnosem. Výnos dluhopisu je odvozen od nastavení úrokových sazeb. Ty se však v průběhu životnosti dluhopisu mohou měnit a mění se tak i výnosy dluhopisů. Nemění se ale jistina, kterou držitel dluhopisu obdrží při jeho splatnosti. Jelikož se tedy během životnosti mění výnosy dluhopisu, mění se i jeho cena (opačným směrem), ze které se výnosy počítají. Když tedy rostou výnosy, ceny klesají a naopak. Výnosy dluhopisů za normálních podmínek rostou také se zvyšující se dobou splatnosti. Prostředky jsou vázány na delší dobu a investoři jsou tak odměněni za vyšší riziko, které s tím souvisí.

Dluhopisy jsou většinou emitovány ve velkých objemech a jsou tedy primárně určeny velkým institucionálním investorům, jako jsou podílové fondy, nadace, penzijní fondy, banky apod. Některé druhy dluhopisů jsou však v malých objemech určeny také drobným investorům. Mezi ně patří například i u nás se rozšiřující hypoteční zástavní listy (HZL), vydávané hypotečními bankami.

Ty využívají takto získané prostředky k poskytování hypotečních úvěrů. Jejich výhodou je osvobození úrokového výnosu od daně a stálý kupónový výnos. Nevýhodou ale může být někdy nízká likvidita, úrokové riziko, které vzniká při růstu úrokových sazeb (to se ale týká všech dluhopisů) a také vysoké poplatky, které jsou důsledkem nízké konkurence na trhu. Někomu by mohlo vadit také vyplácení kupónů, které je nutné opět investovat. V současnosti emituje HZL na našem trhu pět bank a jsou obchodovatelné také na pražské burze a RM-Systému.

Vyplatí se podílové fondy

Nejrozšířenější a pro investory asi nejvýhodnější investicí do dluhopisů jsou podílové fondy. Ty v podstatě odstraňují všechny zmíněné nevýhody spojené s investicí do samotných dluhopisů. Na našem trhu je v současnosti možnost investovat do poměrně velkého množství podílových fondů domácích i zahraničních investičních společností. Co se týče zaměření, je výběr také dostatečně široký, takže na své si přijdou všechny typy investorů.

Pro domácí investory je asi nejzajímavější investice do fondů vedených v české koruně a investujících do českých dluhopisů. Jak je vidět i z tabulky, je velmi důležité dát si pozor na poplatky fondů. Ani vysoké poplatky a tradice investiční společnosti nejsou zárukou dobrých výsledků a naopak, dobrých výnosů mohou dosahovat i fondy domácích investičních společností, které mají poplatky většinou mnohem nižší.

České dluhopisové fondy Fond minimální vstupní investice vstupní poplatek výnosnost

za 1 rok p.a. výnosnost

za 3 roky p.a. Conseq dluhopisový není stanovena 2,50% 14,13% 6,00% ING International Český fond obligací 3 000 Kč 2,10% 8,92% 5,83% KBC Renta Czechrenta 5 000 Kč 1% 8,77% 6,31% ISČS Sporobond 5 000 Kč 0,50% 8,46% 5,75% Raiffeisen Czech Bond 10 000 Kč 1% 7,83% - ESPA Český fond státních dluhopuisů 5 000 Kč 2,50% 7,59% - Pioneer obligačný 5 000 Kč 1,50% 7,52% - ISČS Bondinvest 5 000 Kč nebo

50 000 Kč* 1% 7,48% 5,30% ABN Amro Czech Crown Bond 25 000 Kč 2% 7,39% 5,37% IKS Dluhopisový 5 000 Kč vstupní 0%,

1 % při odkupu do 1 roku,

0 % po 3 letech 6,82% 3,81% ČSOB bond mix 50 000 Kč 1% 6,47% - ČP Invest Fond státních dluhopisů 3 000 Kč 1% 4,29% 3,46% ČP Invest Fond korporátních dluhopisů 3 000 Kč 1% 4,22% 5,26% Credit Suisse Bond Czech Fond 50 000 Kč 3% 4,00% -

Poznámka: *Při prodeji PL OPF Bondinvest je účtován poplatek za vytištění jednoho podílového listu 60 Kč

Zdroj: Fondshop

Celkově se výnosy dluhopisových fondů orientovaných na český trh pohybovaly kolem šesti procent, i když v první polovině roku to vypadalo se zhodnocením mnohem hůře. Nejvíce se dařilo fondu Conseq Invest - dluhopisový, ten ale získal výhodu v tom, že čtvrtinu jeho portfolia tvoří polské dluhopisy, přičemž měnová rizika vůči české koruně nejsou zajištěna. Fond tak sice dosáhl ve své kategorii nadprůměrných výnosů, je to však na úkor vyššího měnového rizika.

Nejvíce se v minulém roce dařilo dluhopisům východoevropských zemí (v průměru kolem 10-15%), předpoklady splnily také dluhopisy s vysokým výnosem (kolem 10 - 13 %). Dobré výsledky zaznamenaly i dluhopisy na rozvíjejících se trzích (12%). Výnosy amerických dluhopisů trochu překvapivě začaly zaostávat za výnosy dluhopisů evropských, kterým se začalo na konci roku vcelku dařit.

V tomto roce se podobné výsledky celkově nedají očekávat. V rozhodování mezi Evropou a USA by měl opět zvítězit starý kontinent, očekávané zvyšování úrokových sazeb bude v USA tlačit ceny dluhopisů dolů. Zázraky však není třeba očekávat ani v Evropě, neznamená to ale, že by se investoři svých pozic v dluhopisech, případně dluhopisových fondech měli vzdát. Dluhopisy totiž pořád tvoří dobrou alternativu k rizikovým formám investic a ne nadarmo jsou považovány za spásný přístav, který nabízí rozumné zhodnocení vzhledem k jejich rizikovosti.

Jaké jsou vaše zkušenosti s dluhopisy? Myslíte si, že příjemně překvapí i tento rok, nebo od nich nemůžeme očekávat žádné zázraky? Napište nám, těšíme se na vaše názory.