Slon váží 4 tuny, ale nedupe, říká jejich ošetřovatel

Jak jste se ke své práci dostal?

Na konci třetího ročníku učiliště mě vybrali na zahraniční stáž do zoologické zahrady v belgických Antverpách. Po pět týdnů jsem pracoval u slonů téměř jako plnoprávný ošetřovatel. Sloni si mne získali a po maturitě jsem dostal místo chovatele slonů v Zoo Praha.

Co jste se musel naučit?

V první řadě jsem se musel naučit rozeznávat veškeré druhy chování slonů a vědět, jak na ně zareagovat. Slon váží v průměru čtyři tuny, což jej vůči člověku vážícímu 80 kg dělá nebezpečným. Každá lidská chyba může znamenat úraz nebo případně i smrt. Proto neexistuje chovatel, který vše zná a nepotřebuje se dále učit. Vždy se najde někdo jiný, jenž stejnou věc dělá jinak a lépe.

Nebojíte se mezi slony?

Nelze jít do výběhu ke slonům a mít strach. Sloni to snadno u chovatele vycítí a přestanou jej poslouchat. Na druhou stranu, nadměrná suverenita mezi slony je možná ještě horší. Takže doufám, že ve vztahu ke slonům mám zdravý respekt. Jednou jsem podcenil pravidelné koupání slonic před návštěvníky. Během zavádění slonice do bazénu z ničeho nic trhla hlavou a já jsem spadnul ke slonům do bazénu. Slonice, které nejsou zvyklé na to, aby se s nimi někdo koupal, se stáhly na opačný konec bazénu. Díky tomu se naštěstí nic nestalo a já mohl rychle vylézt, naštěstí to odnesl jen můj mobil.

Naštvou vás někdy sloni? Čím? A návštěvníci?

Sloni občas nechtějí poslouchat. Slonice Shanti se poslední dobou občas snaží postavit si hlavu, že se nebude sprchovat. A lidé? Hází slonům krmení. Pro návštěvníka je to jen jedno jablko. Jenže do zoo přijde za den i 12 tisíc návštěvníků. Představte si 12 tisíc jablek… V minulosti v Praze slon na překrmení od návštěvníků zahynul, nechtěl bych to zažít.

Ošetřovatelů slonů není asi v republice moc.

Je nás opravdu málo, kolem 25, všichni se navzájem známe. Jednou ročně pořádáme i takovou malou dvoudenní konferenci. Znám chovatele, kteří jsou u slonů celý svůj život. Dokážu si to představit i v mém případě.

Je pravda, co se o slonech říká? Má paměť jako slon.

Něco si pamatují, ale není to nic fenomenálního.

Sedm slonů nosí štěstí.

Pro chovatele slonů určitě. Sloni jsou totiž skupinová zvířata. Více slonů ve skupině = více spokojených slonů, více slůňat.

Je neobratný jako slon v porcelánu.

Slon je na své nohy velmi citlivý. Pokud není ve stresu a nemusí se bát o život, tak nikdy nešlápne na viditelně ostrý kámen, neznámý kabel přes cestu ani do vlastního trusu.

Dupe jako slon.

Když jdeme s našimi slony na procházku po areálu Zoo Praha, tak často předbíháme návštěvníky. Ti si slonů všimnou teprve v momentě, kdy kolem nich projdou. Je to díky pružným vazivovým nášlapům, které se roztahují při došlapu, a tak pomáhají roznášet celou váhu na větší plochu. Slon tak chodí úplně neslyšně.

Jak pracuje ošetřovatel slonů