Sloučení úvěrů uleví rozpočtu, ale vytahá z vás další statisíce

Pro zmapování nabídky konsolidace úvěrů připravila redakce iDNES.cz vzorový příklad a finanční společnosti požádala o řešení.

Banky, které bez dalších podmínek vyhověly potřebám klienta z našeho vzorového příkladu, se dají spočítat na prstech jedné ruky.

Klient splácí 10 tisíc měsíčně

Rodinu Dvořákových můžeme zařadit mezi průměrné české rodiny. Je čtyřčlenná, oba rodiče pracují a mají průměrné příjmy, společně vychovávají dvě děti ve věku 10 a 12 let.

V posledních několika letech se rodina zadlužila u čtyř finančních společností celkovým závazkem téměř 350 tisíc korun. Rodinný rozpočet zatížili částkou téměř deset tisíc korun. Dalších několik tisíc ročně zaplatí i na poplatcích za měsíční vedení úvěrových účtů.

parametry vzorové rodiny Dvořákových Rodina s dvěma dětmi ve věku 10 a 12 let.

Čistý měsíční příjem rodiny: 38 tisíc korun. V rodině mají:

• tři stavební spoření - celkem měsíčně spoří 2 700 korun (1 700 korun a 2x 500 korun)

• dvě penzijní připojištění - celkem měsíčně spoří 1 500 korun (1 000 a 500 korun)

• čtyři úvěry v celkové výši 346 548 korun, měsíčně splácí 9 733 korun. Rodině zbývá splatit 256 427 korun, tato částka zaokrouhlená na 257 tisíc korun bude i úvěrem ke konsolidaci. Rodina požaduje sloučit všechny závazky do jednoho a měsíčně splácet zhruba 5 tisíc korun.

V současné chvíli je měsíční splátka závazků pro Dvořákovy příliš vysoká a také jim připadá zbytečné platit za vedení čtyř úvěrových účtů. Rozhodli se proto sloučit všechny úvěry do jednoho a zatížit rodinný rozpočet měsíční splátkou zhruba v poloviční výši, tedy kolem pěti tisíc korun.

Jen čtyři banky vyhověly zadání

Obrátili jsme se na finanční společnosti, co by Dvořákovým pro výši úvěru ke konsolidaci 257 tisíc korun nabídly. Jedinou podmínkou bylo nastavit parametry produktů tak, aby výše měsíční splátky odpovídala požadavku rodiny splácet zhruba pět tisíc korun měsíčně.

Pouze čtyři banky, Česká spořitelna, Komerční banka, Raiffeisenbank a UniCredit Bank, nabídly produkty, které by vyhovovaly potřebám klienta bez dalších zásadních podmínek. Nejblíže pětitisícové splátce je Raiffeisenbank, která pro klienta připravila produkt Nízká splátka – konsolidace, klient by po dobu 68 měsíců splácel 4 988 korun.

Česká spořitelna sice nenabízí speciální produkt ke konsolidaci úvěrů, ale požadavkům klientů na sloučení úvěrů je schopna vyhovět a jejich potřeby pokrýt svými úvěrovými produkty. Pro Dvořákovy navrhuje měsíční splátku 4 521 korun po dobu 72 měsíců.

Nejvyšší měsíční splátku 5 870 korun po 60 měsíců bude klient splácet u UniCredit Bank.

Nejvíce klient úvěr přeplatí u Komerční banky. Po 72 měsících zaplatí navíc 114 232 korun. Banka si ovšem klade podmínku zajištění vzhledem k tomu, že bez zajištění poskytují úvěr Optimální půjčka jen do 250 tisíc korun. Bude stačit např. ručitel. Klient musí mít zároveň u banky vedený osobní účet.

Rodina ovšem musí počítat i s měsíčním poplatkem za vedení úvěrového účtu. Nejvyšší, 99 korun, zaplatí u Raiffeisenbank. Za 68 měsíců, dobu, po kterou bude úvěr splácet, tak uhradí navíc ještě 6 732 korun. Nejnižší poplatky, 50 korun, si účtují Komerční banka a UniCredit Bank.

Úvěry sloučí do hypotéky, musíte tedy ručit nemovitostí

LBBW Bank a mBank mají pro zájemce o konsolidaci úvěrů připraveny hypotéky. Sice vyhoví požadavku klienta jak co do výše úvěru, tak do výše měsíční splátky, na oplátku on ale musí ručit nějakou nemovitostí.

LBBW by vzorovému klientovi nabídla IQ Hypotéku Multi. Měsíčně by Dvořákovi po dobu 64 měsíců spláceli 4 997 korun a navíc ještě 150 korun za vedení účtu. mBank by rodinný rozpočet rodiny zatížila pouze splátkou hypotéky. Pět let by každý měsíc museli uhradit 5 160 korun, poplatek za vedení účtu je nulový.

U Cetelemu si musíte půjčit i něco navíc

Společnost Cetelem Dvořákovým nabídla Combi půjčku, produkt, který je určený právě pro konsolidaci úvěrů. Podmínkou však je, že si musíte půjčit i další peníze navíc, minimálně 20 tisíc korun. "Tato částka může pokrýt například poplatky spojené s doplacením úvěrů u jiných společností nebo požadavky na nové plány," zdůvodňuje Martin Malý, mluvčí Cetelem.

Dvořákovi budou měsíčně splácet 5 118 korun a to po dobu sedmi let. Půjčenou částku nakonec přeplatí ze všech společností nejvíce - o 153 485 korun.

Polovina bank klientovi nevyjde vstříc

Čtyři z oslovených společností, Citibank, ČSOB, Home Credit a Poštovní spořitelna, nás rovnou odmítly s tím, že konsolidaci půjček neumožňují. GE Money Bank a Volksbank by klientovi konsolidovaly pouze některé úvěry.

Volksbank nekonsoliduje úvěry od splátkových společností, proto vyloučila úvěr Dvořákových ve výši 70 769 korun.

GE Money Bank nekonsoliduje úvěry ze stavebního spoření a hypotéky. V případě, že to klient požaduje a jsou vyšší než 200 tisíc korun, nabídne mu banka kombinaci produktů. Úvěry na bydlení může refinancovat a zbylé úvěry konsolidovat.

Kreditky a kontokorenty vám zkonsolidují pouze výjimečně

Většina bank, které vám vaše úvěrové závazky umožní sloučit do jednoho, má další omezení. Nebudou konsolidovat vše, nejčastěji odmítají kreditní karty a kontokorenty. Setkáte se s tím například u LBBW Bank, UniCredit Bank nebo Raiffeisenbank. Ovšem poslední jmenovaná vám to umožní pouze v případě, že kreditní kartu nebo kontokorent máte uzavřeny u ní.

Vyplatí se konsolidovat?

Konsolidovat své úvěry se rozhodnou především ti, kteří chtějí ulevit svému rozpočtu. Prakticky vždy vám sloučení několika úvěrů do jednoho přinese nižší měsíční splátky. Máte větší přehled o svých dluzích, protože platíte jen jednu splátku a také zaplatíte méně na poplatcích za vedení úvěrových účtů.

Na druhou stranu počítejte s tím, že ve chvíli, kdy se rozhodnete úvěry sloučit, musíte je u stávajících poskytovatelů předčasně ukončit, za což si mnozí budou účtovat sankční poplatky. Druhým negativem je i skutečnost, že se vám z důvodu nižších splátek prodlouží celková doba splatnosti a tím pádem úvěr i více přeplatíte.