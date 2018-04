Sloučit dvě hypotéky do jedné je možné, pozor ale na hodnotu zástavy, říká odborník

Radky Papouškové jste se ptali například na její názor na cenu nemovitostí v příštích měsících. Zajímalo vás, jaké máte možnosti při refinancování hypotéky. Mladí lidé chtěli vědět, jak je to se státní podporou hypoték.

Vybrané otázky a odpovědi

OTÁZKA: Dobrý den, zajímalo by mě, jaká je Vaše prognóza ohledně růstu/poklesu úrokových sazeb hypotečních úvěrů ve 4letém horizontu.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, děkuji za důvěru, ale upřímně řečeno, resp. napsáno, na tohle neumím odpovědět. Předpokládám, že není důvod, aby sazby v příštím roce klesaly, ale jak to bude po roce 2010, nedokážu odhadnout, protože ve hře je spousta proměnných a nejde jen o stav naší ekonomiky, ale samozřejmě i o vývoj v okolních státech, zejména Německu. Také je neznámá, jak se projeví v celé Evropě efekt obrovských státních dotací, které přinesly oživení na určitou dobu.

OTÁZKA: Dobrý den, chtěl bych si vzít hypotéku na koupi stavební parcely, cena je milion. Podmínky výše příjmu bez problémů splňuji, ale nemám aktuálně volných 30 procent vlastních prostředků z ceny. Jak je to s nižší spoluúčastí klienta u koupě pozemku?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, mohu Vám odpovědět konkrétně jen za Hypoteční banku, protože řada ostatních bank měnila výrazně svůj přístup k některým produktům. V případě HB není problém získat 100% HÚ na koupi stavebního pozemku, samozřejmě je velmi důležitá bonita klienta.



OTÁZKA: Dobrý den, mohla byste mi prosím říci jaká je podle Vás optimální výše úrokové sazby při 100% hypotéce. Mám totiž tuto hypotéku s urokem 6,9 procent a končí mi fixace. Chtěl bych přejít k jiné bance.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, u 100% hypoték máte z pohledu refinancování trochu zúžený prostor, protože řada bank je ve své nabídce omezila. Aktuálně se jejich sazba pohybuje cca kolem 6,7%.

OTÁZKA: Dobrý den, existuje způsob jak financovat koupi družstevního bytu (s možností převodu do osobního vlastnictví za 3-5 let)? Jinou nemovistost jako ručení na klasickou hypotéku bohužel nemáme a americká hypotéka se nám zase zdá "nevýhodná".

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pokud vím, tak takovou možnost žádná hypoteční banka nenabízí. Předhypoteční úvěry jsou sice řešením pro koupi družstevních bytů s následným převodem do osobního vlastnictví, ale zde je podmínka do jednoho roku od poskytnutí úvěru převedení bytu do osobního vlastnictví. Možná by ve Vašem případě připadl v úvahu nějaký účelový spotřebitelský úvěr nebo úvěr ze stavebního spoření s výhledem (po převodu do OV) následného splacení hypotékou.

OTÁZKA: Dobrý den. Mám dvě hypotéky a zajímalo by mne, zda je možné na konci fixace obou hypoték sloučit je v jednu. Ale nechci použít americkou hypotéku.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, jedná-li se o dvě účelové hypotéky, je to možné. Jen si musíte ohlídat, zda konec fixace úrokové sazby u obou úvěrů je stejný, abyste se vyhnul případné pokutě za předčasné splacení. Promyslete si také otázku zástavy. Nevím, zda máte nyní v zástavě dvě nemovitosti (na každý úvěr jednu), protože pokud byste chtěl dát do zástavy již jen jednu nemovitost, musí tomu odpovídat také její zástavní hodnota.

OTÁZKA: O kolik ještě klesnou ceny nemovitostí v Praze a mimo Prahu?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, upřímně řečeno, kdybych to věděla, tak bych neváhala do nemovitosti v dané lokalitě investovat. Pokud mám ale odpovědět vážně, tak odborníci z trhu realit tvrdí, že není důvod k poklesu cen v zajímavých lokalitách a naopak v místech se špatnou infrastrukturou, občanskou vybaveností atd. lze ještě očekávat pokles. Podle našich údajů o vývoji cen nemovitostí sledujeme obecně v cenách nemovitostí spíše stagnaci než další pokles. Někteří významní pražští developeři tvrdí, že se u nich projevuje oživení poptávky, což sebou následně přinese i růst cen.

Kdo je Radka Papoušková

Radka Papoušková je absolventkou Vysoké školy zemědělské v Praze, fakulty provozně-ekonomické. Po ukončení studia absolvovala několik postgraduálních studií a zahraničních stáží.

Své první zkušenosti získala v Komerční bance, kde působila na několika pozicích, naposledy jako zástupkyně ředitele odboru Úvěry centrály KB. Od roku 2002 pracuje v Hypoteční bance na pozici ředitelky odboru vývoje produktů.

Ve svém volném čase se věnuje především rodině a sportu – zejména turistice a cyklistice.