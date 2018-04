Oslabující koruna odrazuje Slováky od práce v Česku

Peter pravidelně dojížděl do České republiky za prací. Kousek od Brna pracoval jako dělník v hale skoro deset let. Přes týden bydlel na ubytovně, o víkendu jezdil domů do Holíče za manželkou a třemi dětmi. Rodina se přestěhovat do Česka nechtěla, a tak mu nezbývalo nic jiného než „pendlovat“. Vydělával totiž o několik tisíc korun více, než by měl na stejném postu na Slovensku.

I po odečtení nákladů na benzin a ubytování, zůstávaly rodině tři až čtyři tisíce korun měsíčně navíc. To bylo v rodinném rozpočtu znát. Peterova žena je bez práce, má jen občasné brigády.

Kde chybí Slováci Operátor CNC stroje

Elektromechanik

Lakýrník

Zámečník

Strojní mechanik

Montér

Svářeč

Potrubář

Turbinář

Řidič s oprávněním C+E

„Teď už ale do Čech jezdím jen nakupovat, jsou tam lacinější potraviny a spotřební zboží, ale pracovat se mi tam už nevyplatí. Skončil jsem loni, protože mi nabídl jeden holický zaměstnavatel místo operátora výroby. Mzdu mám o sedm tisíc vyšší než jsem měl v Čechách. A navíc dostávám od zaměstnavatele příspěvek na stravu a ubytování, což vychází na dalších 150 eur. Takové příspěvky jsem v Čechách nezažil,“ říká čtyřicetiletý muž a dodává: „Jsem moc rád, že jsem takovou práci našel. Není nad to spát ve své posteli. Přespávat na ubytovnách nebylo nic moc. A rodina je ráda, že jsme konečně každý den spolu.“

Důvodem, proč se Slovákům už tolik nevyplatí pracovat u nás, je fakt, že koruna prudce oslabuje vůči euru. Týká se to především těch, kteří se do Česka nechtějí odstěhovat s rodinou. Musí totiž počítat s výdaji navíc.

Nezájem mají hlavně pracovníci z výrobní sféry

„Po přepočtu na eura je mzda vyplácená v českých korunách méně a méně atraktivní. Týká se to především výrobních profesí, kde si je možné v průměru vydělat přibližně 600 eur měsíčně. Když odečteme výdaje na ubytování a na stravu pracovníka, které se pohybují okolo 150 eur měsíčně, dostáváme se na sumu, kvůli níž už se cestování za prací do Česka nevyplácí,“ říká ředitel personálně-poradenské společnosti McROY Group Luboš Sirota podle něhož je práce v Česku v tuto chvíli nejméně atraktivní pro kvalifikované pracovníky, kteří nemají zásadní problém s hledáním práce doma na Slovensku.

Klesající zájem slovenských pracovníků o Českou republiku posiluje i skutečnost, že po kvalifikovaných zaměstnancích existuje vysoká poptávka v celé eurozóně. „Operátor CNC stroje si tak může vybrat, jestli chce pracovat v Rakousku nebo Německu za vyšší mzdu, navíc vyplácenou v eurech, nebo se rozhodne pro Česko. Pokud má strach z jazykové bariéry v německy mluvících zemích, může se mu dnes už více vyplatit práce doma na Slovensku než v České republice. Očekáváme přitom, že tento trend nebude krátkodobý,“ uzavírá Luboš Sirota.

Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí pracovalo v roce 2014 v České republice oficiálně téměř sto třicet tisíc Slováků. Zůstávají stále nejpočetnější skupinou cizinců pracujících u nás. Za nimi jsou Ukrajinci, na třetím místě Poláci.