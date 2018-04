Slováků v Česku pracuje přes sto tisíc. Mají tu vyšší platy

Uplatnění v České republice hledají rovněž technici, zdravotníci a pedagogičtí zaměstnanci.

Zájem o práci v Česku ale mají i lidé s vyšším vzděláním. "Především ti, kteří chtějí budovat kariéru na obchodních a marketingových pozicích. Hlavním důvodem je, že centrály velkých mezinárodních společností sídlí v Praze a zodpovídají za český i slovenský trh," říká Tereza Šulcová z personální agentury Recruit CZ. Často to také bývají studenti, kteří absolvovali české vysoké školy a chtějí v tuzemsku zůstat i po promocích.

Za prací do zahraničí se ze Slovenska stěhují zejména mladí lidé ve věku od 25 do 34 roků. Těch je 34 procent. "Odchází ovšem i dost těch ve věku 45 až 54 let a mladých od 15 do 24 roků," dodává Daniela Šulcová ze slovenského ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny.

Za prací se nejčastěji stěhují lidé z východního Slovenska, kde je více nezaměstnaných. Okresem s největší nezaměstnaností je Rimavská Sobota, bez práce je tu 34 % lidí.

A jsou to většinou muži, kteří si tady hledají práci, je jich o polovinu více. "Rodina většinou zůstává na Slovensku a muž za prací dojíždí," uvádí Slavomíra Selešová ze stejného slovenského ministerstva. Nejvíce Slováků pracuje v Praze, na druhém místě je Středočeský kraj.

Slovenština jako minus? Někdy ne

Na Slovensku je v současné době zhruba 13procentní nezaměstnanost, jedna z nejvyšších v Evropské unii (v Česku byla v dubnu 8,6 procenta). Za prací se nejčastěji stěhují lidé z východního Slovenska, kde je vyšší míra nezaměstnanosti.

"V okresech sousedících s Českem jako Čadca, Námestovo, Žilina, Martin existuje i značná příhraniční migrace," dodává Slavomíra Selešová.

Lidé hledající práci v tuzemsku uvádějí jako hlavní důvod stěhování zajímavější finanční ohodnocení, kariérní růst, zázemí větších společností. Líbí se jim také život v Praze, kterou považují za kosmopolitní město.

Slovenština uchazeče o práci většinou nediskvalifikuje. Podle českých personálních agentur může být v některých zaměstnáních dokonce výhodou. Například pro člověka pracujícího v zákaznickém servisu, kde se poskytují rady i slovenským zákazníkům. Nebo pro účetní, kteří z pražské pobočky vedou slovenské účetnictví.

Opakem jsou pozice, kde je potřebná velmi dobrá znalost českého jazyka v písemné a mluvené formě. "Mezi ně patří například tiskový mluvčí nebo produktový manažer, který je zodpovědný také za informace uvedené na obalech spotřebního zboží," dodává Tereza Šulcová.