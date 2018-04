Slovensko už má první bezkontaktní transakce. Podívejte se, jak technologie funguje

PayPass je bezkontaktní transakce, se kterou přišla společnost MasterCard. Pomocí této technologie je možné zaplatit položky až do výše 25 eur. U nás bude částka omezena na 500 korun. MasterCard PayPass funguje na základě čipu, který lze zabudovat takřka do všeho. Výhodou je, že zaplatit můžete opravdu za pár vteřin. Stačí přiložit kartu ke čtečce, a je zaplaceno. Bezkontaktní platby jsou ideální pro novinové stánky, rychlá občerstvení, městskou hromadnou dopravu, prostě všude tam, kde vás může zdržet placení hotovostí.

Slovensko je rychlejší

Od 31. července se dá na Slovensku využívat bezkontaktní platební transakce. Momentálně jsou tyto platby umožněny v Irish Pubu držitelům platebních karet Euro>26 od Volksbank. Do konce tohoto týdne bude možné platit pomocí technologie PayPass v některých lékárnách, knihkupectvích, copy centrech či fotoshopech. V říjnu se možnosti bezkontaktní transakce pravděpodobně rozšíří na všechny karty Volksbank Slovensko.

"Na Slovensku jsou bezkontaktní platby umožněny již od dnešního dne, za čímž stojí především aktivnější přístup slovenských bank. Věřím však, že také čeští držitelé platebních karet se budou moci brzy sami přesvědčit o výhodách této technologie. V České republice byly startovní podmínky stejné a záleží jen na jednání s bankami a ostatními partnery. Spuštění bezkontaktních plateb na Slovensku je však důkazem, že se jedná o zcela reálný cíl také pro Českou republiku," komentoval situaci v České republice Ján Čarný.

V Turecku lze zaplatit pomocí hodinek

Díky bezkontaktnímu řešení není omezen tvar ani velikost nosiče čipu. Proto k platbě budeme moci využívat jakékoli předměty se zabudovanou technologií. V Turecku je už teď možné platit hodinkami vybavenými systémem PayPass MasterCard. V různých zemích světa probíhají zkušební programy s touto technologií, aplikovanou například v mobilních telefonech nebo v přívěšcích na klíče.

Přečtěte si více o platbě mobilním telefonem.

Jak to vlastně funguje

Karty MasterCard PayPass a Maestro PayPass v sobě mají čip a rádiovou anténu. Když tuto kartu přiložíte ke snímači s PayPass, dojde k vyslání informace o platbě. Není nutné zadávat PIN či vkládat kartu. Informace o účtu jsou přesunuty do čtecího zařízení a zpracovány přes zabezpečenou síť. Poté, co přiložíte kartu ke snímači, obdržíte doklad o zaplacení. Celá procedura trvá kolem 5 sekund. Otázkou zůstává, zda je tomu tak i s vydáním dokladu.

Bezpečnost je zajištěna

Kartu je nutné ke snímači přiložit na 2 až 5 cm, tím je sníženo riziko "odcizení" peněz z karty jiným zařízením. Zákazník nedává kartu vůbec z ruky, takže má přehled o tom, co se při platbě děje. Pokud bude zaznamenáno několik po sobě jdoucích bezkontaktních transakcí, je majitel karty vyzván k jejímu vložení a zadání kódu PIN. Tím jsou peníze na kartě chráněny proti krádeži. Svou roli hraje i maximální vklad na kartě.

Je jen otázkou času, kdy české banky a prodejci dají zelenou bezkontaktním transakcím. Předběžně má zájem o tuto technologii Dopravní podnik hlavního města Prahy. Nákup jízdenek v Praze by se tak zrychlil a zjednodušil.