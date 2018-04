Slovníček: Cizí slovo franchising

FRANCHISING

– je odbytovým systémem, jehož prostřednictvím se uvádí na trh zboží a/nebo služby a/nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora a jeho franchisantů. Franchisor zaručuje svým franchisantům právo a zároveň jim ukládá povinnost provozovat obchodní činnost v souladu s jeho koncepcí (viz Evropský kodex etiky franchisingu).

(Definice, jak ji nabízí řetězec restaurací AMBIENTE:

Franchising je forma podnikání na základě přijetí práv k užívání značky tzv. licence a know-how, to znamená především převzetí návodu "jak na to". Franchisingový partner získává samozřejmě další nehmotná aktiva. Tak jako každý nový podnikatel podstupuje franchisant veškerá obchodní rizika. Sám investuje svůj kapitál do svého podnikání, podniká s vlastními prostředky, na vlastní účet a na vlastní podnikatelské riziko. )

FRANCHISA

– licence (právo) opravňující franchisanta k provozování odbytové koncepce franchisora vlastním jménem na vlastní účet

FRANCHISOR

– franchisový poskytovatel, poskytovatel franchisy

FRANCHISANT

– franchisový příjemce, nabyvatel franchisy

FRANCHISOVÁ SMLOUVA

– dlouhodobá smlouva upravující základní vztahy mezi franchisorem a franchisantem

FRANCHISOVÝ BALÍK

– souhrn práv, znalostí a dalších plnění poskytovaných franchisorem umožňující provozovat franchisu

FRANCHISOVÉ POPLATKY

– platby, které platí franchisant franchisorovi za licenci a služby

FRANCHISOVÁ SÍŤ

– obchodní a organizační propojení franchisora a všech jeho franchisantů koordinované a podporované prostřednictvím franchisové centrály

MASTER – FRANCHISING

– franchising přesahující území státu, tzn. provozovaný v mezinárodním měřítku

MASTER-FRANCHISA

– franchisová licence pro území cizího státu (zpravidla pro celé území)

MASTER-FRANCHISOR

– vlastník franchisového konceptu udělující franchisu do zahraničí

MASTER-FRANCHISANT

– tuzemský držitel franchisové licence udělované zahraničním franchisorem

MASTER-FRANCHISOVÁ SMLOUVA

– (master – hlavní) smlouva upravující základní vztahy mezi master-franchisorem a master-franchisantem opravňující master-franchisanta uzavírat jako franchisor franchisové smlouvy s dalšími franchisanty.

Zdroj: www.caf.cz



