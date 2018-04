Slovníček nejdůležitějších pojmů z oblasti kapitálových trhů

- Majetkový cenný papír, který opravňuje majitele spolurozhodovat o základních otázkách činnosti firmy (právo hlasovat na valné hromadě). Akcionáři přísluší podíl na zisku ve formě dividendy.

Aktivum - Peníze, majetek nebo pohledávka v držení podniku či jednotlivce.

Burza - Místo, kde se organizovaným způsobem a podle stanovených pravidel soustřeďuje nabídka a poptávka a kde se obchoduje. Burzy se v současné době dělí na burzy cenných papírů, na burzy valutové a devizové a na burzy zbožové neboli komoditní. Typickým rysem burzy je to, že předmět obchodu - konkrétní zboží není fyzicky přítomno. Nakupující a prodávající se navzájem dohodnou o uzavření obchodu, který je pak následně vypořádán předáním zboží a přenosem finančních prostředků.

Cenný papír - představuje právní nárok majitele vůči tomu, kdo je v něm zavázán. Cenné papíry mohou být vydávány v listinné nebo zaknihované (dematerializované) podobě. Příkladem jsou akcie, obligace, vládní pokladniční poukázky, komerční papíry nebo směnky.

Dividenda - Podíl na zisku podniku plynoucí na základě držby cenného papíru, nejčastěji akcie.

Deriváty - Finanční kontrakty ztělesňující právo na prodej či nákup podkladových aktiv (tj. aktiv, z kterých jsou deriváty odvozeny) v budoucnu. Jejich hodnota se mění především v závislosti na změně cen těchto podkladových aktiv.

Diverzifikace - Rozdělení investic do akcií a dluhopisů různých podniků, podílových listů a případně i nemovitostí. Při rozložení investice tak dochází k rozložení rizika.

Emerging markets – rozvíjející se, někdy také nově vznikající trhy. Jedná se o trhy méně vyspělých zemí (prakticky všechny trhy mimo USA, Kanadu, západní Evropu, Japonsko, Austrálii a Nový Zéland).

Emitent – Podnik nebo organizace vydávající cenné papíry, především akcie nebo obligace.

Fond - Hlavními druhy fondů, představitelů kolektivního investování, jsou investiční a podílové fondy. Mezi hlavní výhody investování finančních prostředků prostřednictvím fondů patří to, že: -fondy řídí odborníci, -fondy nakupují velké množství různých investičních instrumentů, čímž velmi efektivně diverzifikují riziko, -fondy dosahují oproti individuálním investorům nižších transakčních nákladů.

Fond peněžního trhu – Fond, který investuje své prostředky do cenných papírů peněžního trhu, což jsou dluhové cenné papíry se splatností kratší než jeden rok.

Index - ukazatel vyjadřující změnu určité veličiny a umožňující porovnání především hodnotových nebo cenových změn mezi různými časovými okamžiky. Index akcií informuje o jejich vývoji a stavu.

Investice - Ekonomická činnost, při které se subjekty vzdávají současné spotřeby za účelem jejího zvýšení v budoucnosti.

IPO - Initial public offering. Veřejná nabídka akcií firmy, jejíž akcie dříve nebyly obchodovány na burze. Častokrát velmi výnosná investice.

Kapitálový zisk – vzniká, jestliže prodejní cena cenného papíru převyšuje cenu nákupní.

Likvidita - Schopnost přeměnit aktivum na disponibilní peněžní prostředky. Nejlikvidnějším peněžním prostředkem jsou hotové peníze.

Obligace - Dlouhodobý dluhový cenný papír, který ztělesňuje závazek vydavatele vyplatit držiteli ve stanovené době nominální hodnotu dluhopisu a zpravidla i pravidelný úrok (pokud se nejedná o dluhopisy s nulovým kupónem). Bývá také nazýván bond nebo dluhopis.

Portfolio - Kolekce tržních akcií a ostatních aktiv držených individuálním investorem se nazývá portfolio. Není žádoucí, aby investor vložil všechny své volné finanční prostředky do jediné akce (jedněch cenných papírů, do akcií jedné firmy, do jedněch obligací), neboť jediná špatná událost může mít pro něj drastické důsledky.

Prospekt emitenta - Zákonem předepsaný přehled údajů o dané společnosti, která chce uvést akcie nebo obligace na úřední trh nebo k obchodování na řízeném trhu na burze. Prospekt musí být zveřejněn v příslušné rubrice denního tisku, který byl určen ke zveřejňování burzovních zpráv.

Riziko - Nebezpečí, že investor nedosáhne očekávané výnosové míry.

Road show - V rámci road show management podniku, který prodává akcie, objíždí nejdůležitější světová finanční centra a osobně seznamuje potenciální investory s obchodní a finanční situací podniku. Evropské společnosti obvykle navštěvují investory v Londýně, Frankfurtu, Zurichu, Ženevě, Amsterdamu a New Yorku, případně Bostonu. Road show je pro úspěch prodeje akcií důležitá, protože investoři se mnohdy rozhodují na základě toho, jak na ně management podniku zapůsobí.

Úvěr - Úvěr je použitím peněz jiného hospodářského subjektu za příslib, že budou splaceny s určitým příplatkem (úrokem). Půjčka či dluh. Úvěr můžeme také definovat jako objem finančních prostředků, které věřitel poskytne dlužníkovi.

Výnos - Výnos je motivem pro investování a odměnou za realizaci investičního procesu. Výnos obsahuje dva komponenty. Základním komponentem jsou pravidelné důchody z investičního instrumentu buď ve formě úroků, nebo dividend. Druhým komponentem jsou kapitálové zisky (popř. kapitálové ztráty). Dále je nutné rozlišovat mezi historickým výnosem a očekávaným výnosem.