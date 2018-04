Pojmy, které byste měli znát, abyste se vyznali v důchodové reformě

Pokud reforma projde, jak je zatím navržena, budete si muset vybrat, do jakých fondů chcete spořit. Tedy v případě, že se nebude spoléhat jen na své úspory. Jestli se budete chtít zapojit do důchodové reformy, bude jen na vás. Takové rozhodnutí čeká lidi v produktivním věku příští rok.

Lidé budou moci místo 28 procent příjmů odvádět státu jen 25 a zbylá tři procenta budou místo státu dávat do penzijních fondů. Do něj bude muset přispívat i zaměstnanec, a to dvěma procenty ze svého hrubého příjmu. Když zaměstnanec dosáhne důchodového věku, bude mu platit stát i tak penzijní fond.

Finanční instituce, které se budou starat o naspořené peníze klientů, kontroluje státní dozor České národní banky. ČNB bude muset mimo jiné prověřit licenci, kontrolovat původ kapitálu, bezúhonnost pracovníků, průběžně kontrolovat všechny transakce s majetkem klientů a napravovat opatření při jakémkoli vybočení z pravidel.

Užitečné pojmy:

Asignace rodičům

Potomci budou moci svým rodičům pomáhat, a to tím, že jim pošlou jedno procento ze svého platu na přilepšenou. Taková možnost se však veřejnosti moc nezamlouvá. Přilepšit rodičům penězi se Čechům nechce, raději pomohou slovy a činy (více čtěte v našem předchozím článku).

Autopilot investiční strategie

Zákonodárci nepředpokládají, že by každý člověk byl investičním odborníkem. Proto přichází na řadu autopilot. V posledních deseti letech před důchodem bude chránit ty, kteří si zvolili strategii s vyšším rizikem. Od 55 let bude autopilot postupně převádět peníze z rizikových investic do konzervativnějších. Celoživotní úspory by tak neměly klesnout těsně před důchodem.

Doživotní anuita

Doživotní anuita jsou v podstatě vaše naspořené peníze, které budete měsíčně dostávat od odchodu do důchodu až do konce života. Pokud zvolíte tento druh vyplácení, nebudou vaši potomci zbytek peněz dědit.

Druhý důchodový pilíř

Tento pilíř je organizovaný důchodový doplňkový systém. Nazývá se také kapitálový, protože s příjmy hospodaří různým způsobem. Nejprve se peníze shromažďují a pak se zhodnocují na finančních trzích. Penze se pak vyplácí z osobního účtu. Lidé si mohou zvolit i výplatu s pozůstalostní penzí a naspořené peníze se mohou i dědit.

Dynamický fond

Dynamické fondy představují vyšší riziko, ale se zajímavějším zhodnocením. Taková varianta se hodí pro mladé lidi, kteří se do důchodu chystají až za mnoho let, chtějí své úspory více zhodnotit a mohou si dovolit riskovat.

Fondy investující jen do státních dluhopisů České republiky

"Fondy investující pouze do státních dluhopisů ČR budou pravděpodobně dosahovat obdobných výnosů jako konzervativní fondy. Vhodné budou pro dvě skupiny obyvatel: Pro lidi v předdůchodovém věku a pro lidi, kteří odmítají přijmout sebemenší tržní riziko," popisuje Petr Zámečník z Investujeme.cz.

Investiční strategie

Jde o způsob, jak budou vaše finance zhodnoceny. Je dobré si ujasnit, jak moc chcete riskovat. Většímu riziku však odpovídá vyšší zhodnocení naspořených peněz. Vybrat si můžete z konzervativního, vyváženého nebo dynamického fondu.

Konzervativní fond

Konzervativní fondy jsou pro lidi, kteří nechtějí moc riskovat. Nabízejí malé riziko, ale také nízké zhodnocení. Většinou zhodnocení jen kopíruje míru inflace. Pokud využijete tento druh fondu, získáte v podstatě tolik, kolik si budete ukládat.

Licenční řízení

Důchodové úspory může spravovat jen společnost, která splní zákonem stanovené podmínky. Musí tedy projít kontrolou České národní banky. Ta může žadatele o licenci odmítnout, nebo později odebrat.

Opt-out

Opt-out znamená, že část peněz důchodového systému bude uložena v soukromých penzijních fondech.

Pevná měsíční výplata penze

Druhou variantou výplaty důchodu je pevná měsíční platba s omezenou dobou výplaty, minimálně na 20 let. Naspořené peníze se vám rozdělí na měsíční částky tak, abyste je po 20 letech všechny vyčerpali.

První důchodový pilíř

První pilíř obsahuje důchody, které jsou vyplácené státem. Říká se mu také průběžný, protože peníze tímto systémem protékají. Pro tento pilíř je důležitá solidarita lidí v produktivním věku s důchodci. Po skončení zaměstnaneckého poměru a odchodu do důchodu bude každý člověk dostávat od státu doživotní rentu. Problém je, že přibývá starších lidí a ekonomicky aktivních lidí ubývá.

Třetí důchodový pilíř

Třetí pilíř je dobrovolný a příspěvky do něj platí klienti ze svého osobního majetku, tedy z příjmů po zdanění.

Vyvážený fond

Vyvážené fondy představují jakýsi "kompromis" mezi dynamickou a konzervativní variantou. Při nižším tržním riziku, než jakému se vystavují dynamické fondy, nabízejí vyšší zhodnocení než konzervativní.