Slovník pojmů z alternativních pracovních úvazků

Zkrácený pracovní úvazek

Je jedním z nejvyužívanějších forem alternativních úvazků. Jeho podobu také upravuje i zákoník práce. Z něho vyplývá, že pokud těhotná nebo zaměstnankyně pečující o dítě do patnácti let věku požádá o snížení úvazku, je zaměstnavatel dokonce povinen jí vyhovět pokud to jeho podmínky dovolí.

Může se hodit Velké množství volných pracovních míst s možností vkládat vlastní inzeráty najdete na www.jobdnes.cz

Počet odpracovaných hodin je upraven přímo v pracovní smlouvě. Tento typ také často využívají zaměstnanci k zajištění vedlejšího příjmu mimo svůj hlavní pracovní poměr. Velmi zajímavá a v poslední době stále častěji využívaná je kombinace zkráceného úvazku a práce z domova, kterou hojně využívají maminky s malými dětmi.

Pružná pracovní doba

Je další možností zaměstnání, na které pamatuje zákoník práce. Zaměstnanec si sám volí začátek pracovní doby, případně i její konec v jednotlivých pracovních dnech v mezích stanovených zaměstnavatelem. Mezi tento časový úsek je zaměstnavatelem vkládán normativní čas, kdy musíte být v práci (např. mezi 10-13. hodinou). Samozřejmě, že zaměstnanec musí splnit týdenní počet odpracovaných hodin daných zaměstnavatelem.

Tento režim umožňuje zaměstnavateli mít zaměstnance v určenou dobu na pracovišti a svolat např. provozní poradu, zároveň však poskytuje pracujícím dostatek svobody, aby si lépe uspořádali osobní a rodinný život. Obvykle se však předpokládá, že si nebudete brát propustky k lékaři na běžná vyšetření apod..

Práce z domova

Tento typ zaměstnání je zcela specifický. U tohoto typu úvazku je nutná vysoká důvěra mezi oběma stranami a pokud možno co nejpřesnější vymezení podmínek. Často zde platí princip pružné až volné pracovní doby. U některých oborů (např. kompletace výrobků, ruční opracování) je uplatňována výkonová mzda, tedy kolik toho uděláte, tolik si vyděláte.



Zákoník práce na tuto formu práce příliš nepamatuje. Pouze v tom, že nemáte nárok na placené přesčasy. Pokud pracujete na klasickou pracovní smlouvu, měla by pro vás platit stejná pravidla jako pro jiné zaměstnance, tedy i nárok na nemocenskou, pokud vám vaše nemoc opravdu znemožňuje vykonávat stanovenou práci i za tak výhodných podmínek, jakou znamená práce z domova.

Sdílení pracovního místa-job sharing

Tento pojem znamená, že o jedno pracovní místo se dělí dvě osoby. Pracují např. na kratší pracovní úvazky a navzájem se doplňují. Zde je nutné, aby tento pracovní minitým byl sehraný a aby obě osoby byly o stavu prací dobře informovány. Velmi dobře lze tento postup uplatňovat např. v obchodech, v recepcích podniků, u sociálních pracovníků atd.

Klouzavý pracovní rok

Je to v podstatě ekvivalent pružné pracovní doby, jen vztažený na celý kalendářní rok. V naší republice je tento typ zaměstnání poměrně neznámým pojmem. V podstatě to znamená, že v průběhu roku zaměstnanec pracuje v některých měsících více (přesčasový čas) a v některých méně (vybírá náhradní volno). Zde je opět velmi důležitá dohoda mezi oběma stranami a přesné vymezení podmínek.

Dočasné přerušení kariéry

Využívají ho především mladší lidé. Zaměstnavatel jim může povolit neplacené volno po určitou dobu a zaměstnanec může tento čas využít např. k dalšímu vzdělávání (odjezd na zahraniční stáž). Je to výjimečná situace, zaměstnavatel si tak udrží odborníka, který si v průběhu neplaceného volna může zvýšit kvalifikaci. Zaměstnanec má výhodu v tom, že po svém návratu nemusí shánět nové místo a jeho původní pracovní smlouva zůstává v platnosti.

Purchased leave

Tato forma je důležitá pro osoby, které potřebují týdny dovolené navíc a tento čas si vlastně kupují tím, že měsíční výplata jim je proporcionálně snížena.



Puschased leave není ošetřen zákonem, zde opět závisí na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Sezonní práce

Jsou jevem obvyklým např. v turisticky významných lokalitách. Funguje to vlastně tak, že v sezoně si vyděláte tolik, abyste zbytek roku vystačili s penězi bez dalšího stálého zaměstnání.

Krátkodobá zaměstnání

Jsou vítanými možnostmi přivýdělku. Vyhledávají je studenti, maminky na mateřské, důchodci. Výhodnými smlouvami pro krátkodobá zaměstnání jsou dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti.