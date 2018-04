Slušnost je na místě, ale nenechme si líbit vše

22:47 , aktualizováno 22:47

Vyjít se spolupracovníky by mělo být podobné jako s jinými lidmi. Nejlépe dobře. Každý to však neumí. A navíc - rodiče ani spolupracovníky si člověk nevybírá. Nejvhodnějším vkladem do vztahů, a tedy i do vztahů se spolupracovníky, bývá to úplně nejjednodušší - slušné chování a vstřícnost. Umět pozdravit, poděkovat, poprosit, omluvit se, vyjít vstříc - dává dobrý start jakýmkoli vztahům.