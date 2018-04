Službičkomat mu vydělává tisíce korun měsíčně. Start však nebyl snadný

Vojtěch Moravec (1987) Vystudoval Střední průmyslovou školu v Chomutově. Podnikat začal v roce 2006, zároveň pracuje jako produktový manažer.

Stovkomat.cz, který je nyní u nás největším tržištěm mikroslužeb, založil v červnu 2012.

Je ženatý, manželčinu sedmiletou dceru si osvojil.

Vojtěch Moravec ze Stovkomatu.cz tvrdí, že se mu to povedlo a tento původně americký nápad není u nás na odpis. A kdo umí nabídnout ostatním tu správnou službu, může si vydělat i docela služné peníze.

"Výdělky jsou u nás v řádu několika tisíců korun za měsíc. Nejlepší prodejce si vydělal za rok přes sto tisíc korun," říká Vojtěch Moravec.

Začátky nebyly jednoduché, podobných portálů u nás vzniklo hned několik a některým se stále nedaří. Co rozhodlo, že se Vojtěchu Moravcovi podařilo uspět? Jak říká, prvním klíčem k úspěchu bylo zjistit, jaké mikropráce a služby budou tím správným trhákem. A druhým klíčem bylo nastavení jasných finančních pravidel včetně provize za zprostředkování služby.

Začátky stejné jako u ostatních službičkomatů

"Ze začátku jsem nevěděl, o jaké služby bude zájem. Chtěl jsem zkusit, jak se může světově úspěšnému projektu dařit v malém českém rybníčku," říká.

Fakta Službičkomaty jsou americký nápad, cena služby například na www.fiverr.com činí pět dolarů. V Česku funguje několik portálů (Kilerr.cz, Manytu.cz, Stovkomat.cz, Stomanie.cz). Cena služby bývá jednotná či v rozpětí 100 až 2 000 korun.

Jeho Stovkomat.cz začal fungovat v červnu 2012 jako spojovací most mezi prodávajícími a kupujícími a na portálu narůstala nepřeberná nabídka nejrůznějších služeb. Přivydělat si chtěli studenti, senioři, lidé bez práce, maminky na mateřské, zkrátka každý, kdo měl nějaký nápad, co by se dalo prodat za 150 korun. Někdo sázel na zručnost, jiní na nápaditost, znalost i vtip. "Na začátku jsme byli úplně stejní jako ostatní službičkomaty, které u nás vznikly," vzpomíná Vojtěch Moravec.

Jenomže postupně začal zjišťovat, že o nabídky typu "hodinový manžel", který za pár korun opraví kapající vodovodní kohoutek, není moc velký zájem. A stejně tak ani o další manuální služby. Bez odezvy zůstávalo i poradenství, jako třeba nabídky typu "pomůžu s výběrem elektroniky".

"Asi 30 procent nabízených prací se prodávalo minimálně, nebo vůbec," konstatuje Vojtěch. Původní jasná představa, že by ho mohl službičkomat uživit, tak začala pozvolna blednout.

Zabodoval s internetovým marketingem

"Chtělo to změnu," říká. Přestal se držet původního amerického konceptu, který podle jeho názoru u nás moc nefunguje. Investoval do grafika, aby Stovkomat změnil podobu a snažil se přijít na to, jaké služby jsou pro české nátury ty pravé.

"Udělali jsme několik kategorií služeb, o co zájem nebyl, jsem začal z nabídky vyřazovat. Pak jsem zjistil, že lidé mají zájem o internetové služby, internetový marketing. Tedy o práce typu zajistím 500 fanoušků na Facebook, udělám registraci do katalogů, napíšu PR článek pro váš web. Vydělat se dá i na originálním nápadu, několik mladých slečen si přivydělává například tak, že píše vzkazy na svá těla," přibližuje Moravec.

Změnil i pravidla financování, která dnes fungují na jednoduchém principu. Ten, kdo chce službu koupit, posílá peníze předem do Stovkomatu. Když vše proběhne hladce a kupující je se službou spokojený, Stovkomat zaplatí prodávajícímu a za zprostředkování službičky si ponechává 30procentní provizi. Když dojde k oprávněné reklamaci, dostane kupující peníze zpět. Je s tím sice i hodně administrativy, ale bez toho se podnikání neobejde," poznamenává Moravec.

Měsíčně si vydělá 60 tisíc korun hrubého

Sázka na změnu mu vyšla. Prodejců začalo přibývat, zájemců o službičky také a Stovkomat se začal pomalu dostávat z červených čísel. "Měsíčně si takto vydělám okolo 60 tisíc korun hrubého," říká Vojtěch otevřeně. A další plány? "Teď jsme začali dávat na Stovkomat i dražší službičky za 600 a 1 500 korun, ale 90 procent služeb je stále za 150 korun. Každý měsíc teď rosteme o zhruba 15 až 20 procent. Projekt je ale třeba dál rozvíjet a posouvat. Přemýšlím o vstupu do Polska a na Slovensko," plánuje.

Jednu chybičku však Stovkomat přece jen má. Starší verze internetového prohlížeče Explorer s ním jednoduše nekamarádí a portál nezobrazí v celém rozsahu. "Tak to je pro mě novinka, nevěděl jsem o tom, nikdo mě na to zatím neupozornil, jste první," říká Vojtěch Moravec při pohledu na stránky Stovkomatu, které jsou ve starém prohlížeči poněkud osekané.

Jak vysvětluje, tento prohlížeč nepodporuje nové technologie a vývojář si musí vybrat, zda web bude nový a moderní, a tím pádem nedostupný na starých prohlížečích, nebo půjde cestou, kdy sice bude fungovat všude, ale vzhled a funkčnost budou za moderními weby zaostávat. "Na nových prohlížečích fungujeme bez problémů," připojuje se Vojtěch k internetu, aby to ukázal.

Internet je zkrátka v neustálém vývoji. A udržet internetové projekty na té správné vlně, která podnikání nesmete do propadliště, vyžaduje být neustále ve střehu a v předstihu.