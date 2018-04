V Česku se rozjíždí nový internetový byznys. Službičky za pár stovek

V Česku funguje již několik takových mikroslužbičkových portálů, například Kilerr.cz, Manytu.cz, Stovkomat.cz či Stomanie.cz. Přivydělat si na nich mohou studenti, maminky na mateřské, nezaměstnaní i senioři. Tedy každý, kdo má chvíli volného času a umí vymyslet užitečnou, ale třeba i "praštěnou" službu, která lidi nadchne.

"Fantazii se meze nekladou," říká Maxim Kryžanovský, který spolu s dalšími třemi přáteli spustil letos na apríla službičkový portál Manytu.cz. O apríla ale rozhodně nejde.

Hujer na telefonu: "Pane profesore, už je čas…"

Službičkomat funguje jako spojovací můstek mezi prodávajícím a kupujícím. Cena služeb bývá zpravidla jednotná a poměrně nízká, například za stovku či dvě stě korun. "Dělali jsme si průzkum, kolik korun jsou lidi ochotni inkasovat za hodinu svého času, aby přitom dělali to, co je baví. A vyšlo nám 200 korun," přibližuje zakladatel Manytu.cz.

Fakta Službičkomaty jsou americký nápad, cena služby například na www.fiverr.com činí pět dolarů.

Pokud prodávající najde kupce, termín dodání služby, způsob placení a další detaily si již obě strany dohodnou mezi sebou. A jaké služby a mikropráce se dají objednat? Třeba osobní budík. Tedy telefonát člověka, který vás v dohodnutou dobu vzbudí a upozorní, že máte spěchat, jinak prošvihnete životně důležitou schůzku.

Můžete si koupit i vtipné blahopřání k narozeninám, slogan pro firmu nebo čas člověka, který si s vámi bude povídat po telefonu, abyste se necítili sami.

Kývnout se dá ale i na další praktické nabídky, například typu: "Doprovodím vás k lékaři." – "Upravím vaši prezentaci, aby dobře vypadala a všechny zaujala." – "Sestavím originální menu pro rodinnou či jinou oslavu."

Úspěšné jsou služby a rady pro studenty

Vše funguje na jednoduchém principu. Ten, kdo službu prodává například na Manytu.cz, dostane do vínku pár kreditů, aby mohl zdarma vyzkoušet, zda si jeho drobnou službu někdo koupí. Kdo uspěje a službičku skutečně prodá, může si za dvacet korun koupit další kredit.

"Aby se prodávajícímu poskytnutí službičky vyplatilo, neměl by s ní strávit víc než hodinu času," přibližuje Kryžanovský. Kdo službu využije, může pak dát ostatním v diskusním fóru vědět, jak vše dopadlo a nakolik byla služba za pár korun kvalitní.

Někteří lidé si takto umí přivydělat i pár tisícovek za měsíc. Úspěšné jsou třeba služby pro studenty. "Studenti na některé nabídky opravdu slyší. Mají zájem o překlady, rešerše nebo rady, jak na bakalářskou práci," poznamenává Kryžanovský. Maminky na mateřské si zase přivydělávají službičkami typu: "Upletu pro vaše miminko čepičku nebo bačkůrky."

Některé nabídky ale moc nezabírají. "Jeden člověk má doma fotku Jaromíra Jágra s jeho podpisem a nabízí, že zašle kopii. Hit to ale není," říká s úsměvem Kryžanovský.

Někteří kreativci již zkoušejí chytračit

Jak se ale ukazuje, někteří Češi jsou kreativní nejen ve vymýšlení služeb, ale i v chytračení. Na rozdíl od amerických službičkových portálů, kde se dodržují nastavená pravidla, to u nás občas funguje podle jiného scénáře: Jakmile vychytralý kreativec zjistí, že je o jeho službu zájem, začne ji nabízet přímo, aby ušetřil peníze za zveřejnění služby. A když službu prodá, jednoduše nic nedodá. Kalkuluje přitom s tím, že pro pár korun přece nikdo nikoho uhánět nebude. "Lidé se mají bavit, vydělávat s úsměvem, a ne se navzájem šidit," podotýká Maxim Kryžanovský.

A nakolik je tento službičkomatový byznys v Česku výdělečný? "Zatím nás to neživí, jsme v červených číslech," směje se podnikatel Maxim Kryžanovský, jehož hlavním oborem podnikání jsou biopaliva a vzdělávání podnikatelů. Je ale optimista a věří, že je to dobrý nápad, který postupně začne vydělávat všem, kdo se do něj zapojí.

