Služby: hitem jsou investice, zázraky ale nečekejte

Co je standard a co nadstandard?

Za naprostou samozřejmost a tedy standard lze považovat to, že si pomocí internetového bankovnictví ověříte zůstatek vlastního běžného či termínovaného účtu, máte možnost nahlédnout do historie jednotlivých transakcí, zaplatíte tuzemský i zahraniční jednorázový příkaz k úhradě, zřídíte termínovaný resp. spořící účet, nebo jen nastavíte trvalý příkaz k úhradě, příp. souhlas s inkasem (tuto možnost ovšem nemáte u BAWAG Bank CZ).

Tím, co už tak úplně běžné není, je např. dobíjení předplacených karet mobilních operátorů, správa investičních fondů, či on-line přehled nejen o svých platebních debetních kartách, nýbrž i o kartách kreditních. Za určitý nadstandard lze bezpochyby považovat i byť pouze pasivní přístup k vlastním účtům stavebního spoření, penzijního připojištění, životního pojištění aj. v rámci finanční skupiny banky. Významným plusem je také v internetovém bankovnictví se prosazující a využívaná stálá kontrola nad úvěrovými účty, např. úvěry spotřebitelskými, nad kontokorentem, či hypotečním úvěrem.

Dobít předplacené karty všech mobilních operátorů není problém prostřednictvím internetového bankovnictví České spořitelny, GE Money Bank, Poštovní spořitelny, Živnostenské banky a v omezené podobě i v Raiffeisenbank, kde si kredit dobijete pouze pro operátora O2. Moderní klienti eBanky musí ovšem k dobíjení kreditu mobilních operátorů využívat jiných alternativ.

Co je nového

Komerční banka od loňského testu funkce svého internetového bankovnictví rozšířila. To bude jistě příznivou novinkou zejména pro ty, co nechtějí ztrácet čas čekáním na přepážce v okamžiku, kdy se rozhodnou investovat volné finance z běžného účtu. Nyní mohou uzavřít smlouvu o investování do konkrétního investičního fondu také prostřednictvím internetového bankovnictví Komerční banky.

Také v tomto ohledu Česká spořitelna poněkud zaspala, neboť i nadále dovoluje uživateli internetbankingu pouze správu investičních fondů (tj. vklady a výběry) a nikoliv zřízení smlouvy. Klienti České spořitelny jsou tak nuceni nejdříve pobočku banky navštívit, aby pak již bez problémů mohli elektronickou cestou bezhotovostně ze svého účtu investovat či naopak uspořené prostředky vybírat. Klienti eBanky jsou rovněž zvyklí prostřednictvím internetového bankovnictví spravovat své investice již od prvního kroku, tedy podpisu smlouvy. Raiffeisenbank na rozšíření funkčností pracuje a umožní tak svým klientům obsluhovat investiční produkty (podílové fondy, prémiové dluhopisy a prémiové vklady).

Kdo je nejlepší?

Nejširší škálu služeb, které lze obsluhovat prostřednictvím internetového bankovnictví, má již tradičně eBanka, opodál najdete Komerční banku a Českou spořitelnu. Na opačném konci žebříčku pak stojí menší hodnocené banky Oberbank AG pobočka Česká republika a WSPK. Ty poskytují svým klientům v rámci internetbankingu nejužší rozsah služeb.

Do služeb ovšem můžeme zahrnout například i vstřícnost banky vůči klientům, kteří používají jiný prohlížeč než Internet Explorer (i zde banky plánují změny - viz článek o novinkách), či třeba množství jazykových mutací internetbankingu. Těch má nejvíce skupiny ČSOB, jejíž aplikace umožňuje komunikaci s klientem češtině, slovenštině, angličině, němčině, ale i maďarštině.

Na seznam prohlížečů, pod kterými aplikace funguje, by se ostatně klient měl při zřizování internetbankingu informovat - stejně jako na minimální konfiguraci počítače či třeba nutnost instalace Javy. S případnými potížemi pak pomůže informační linka banky, nebo i manuál, informace na webu banky či průvodce prvním přihlášením.