Služební cestu nezaměňujte s výletem

Jedete-li hromadnou dopravou, především nezaspěte. Mějte dvakrát ověřeny přípoje, zejména pokud začíná cesta velmi brzy ráno. Pohlídejte si veškeré hygienické vybavení tak, ať působíte po celou cestu stejně svěže a voňavě. Mějte na kusu papíru připraven ý stálý seznam nezbytného oblečení (s variantami léto, zima, přechodné období) a podle něj vždy včas kontrolujte své zavazadlo.

Nepodceňujte předpověď počasí. Obdobný přehled pracovních pomůcek a podkladů bude úplný, když si v duchu před cestou představíte a myšlenkově projdete celý její průběh, hlavní body všech jednání.

Znakem nezkušených služebních cestovatelů je, že toho berou s sebou zbytečně moc. Ptejte se tedy u každé věci, než ji dáte do kufru: Co se stane nejhoršího, když ji nebudu mít s sebou? Jaké náklady bude znamenat pořízení či vypůjčení náhradní věci v cílovém místě?

Při osobním kontaktu s partnery hraje důležitou roli oblečení. Když si je vybíráte, myslete především na vašeho partnera, co preferuje on, co žádá situace, postavení partnera i vaše vlastní. Tričkový typ svou kravatou a sakem znejistíte, stejně jako kravatově sakový typ svou nedbalou rozhalenkou. A jedeme-li do neznáma? Pak k neutrálnímu vyčkávacímu decentnímu oblečení patří spíše sako a kravata a u žen kostýmek.

Pokud jedete na služební cestu se spolupracovníky, je to oproti běžné každodenní rutině nová situace. Možná jsou rozdováděnější, než byste od nich čekali. Chtějí zajít na panáka, za jiným požitkem…

Je-li to i váš styl, nejspíše se dobře shodnete, ale pak už to asi nebude cesta v pravém smyslu slova služební. Pokud to váš styl není, protestujte tím opatrněji, čím více jsou vaši spolucestující vašimi nadřízenými. Stanovte si pevnou mez, za niž nepůjdete (třeba dobu odchodu na kutě při vícedenní cestě), a tu dodržte s přívětivou tváří, avšak pevně.

Ženy, které vyrážejí na služební cestu s kolegy muži, by měly počítat s tím, že si kolegové mohou od služební cesty slibovat něco jiného než ony. Rada je jednoduchá - vašemu spolucestujícímu muži by už v době plánování cesty mělo být naprosto jasné (pokud to tak chcete), že bonton převládne nad přírodou.