Služební cesty nejsou pro zábavu

Pro mnoho lidí, kteří jezdí na služební cesty, jsou sterilní hotelové pokoje, neurčitá mýdla a šampony, zmačkané věci, hluk, špatný spánek, narušená životospráva, přílišná zima nebo teplo jen nepříjemnostmi. Navíc to vše dlouhodobě vyvolává stres, zvláště máme-li tendence se nepohodlí vystavovat s tím, že je to jenom na pár dní. Zapomínáme však, že se tak stává třeba jednou týdně.Každá služební cesta musí být dobře naplánována, měla by mít cíl a být dobře zorganizována. Je dobré si vždy položit tyto tři otázky: Kam a jak cestuji?Jak dlouho tam budu? Jaký bude na této cestě můj životní styl? Podle toho se pak volí: typ a velikost zavazadel; odpovídající počet částí oděvu; styl oblečení; vhodné doplňky. Věci na cestu se balí podle určitého poměru:* na služební cestu 90 procent pracovních a 10 procent pro volný čas* na kombinovanou cestu půl na půl* na dovolenou 80 procent pro volný čas a 20 procent elegantních do restaurací a podobně.Zvýšení pohodlí i pocitu sebejistoty se docílí určitě i správným výběrem zavazadel, technikoubalení a výběrem vhodných oděvů z nemačkavých materiálů. Pak si člověk možná cestování oblíbí tak, jako třeba v současnosti nejžádanější muž v Hollywoodu Keanu Reeves. Jeho tvář díky roli Nea ve filmu Matrix a nově i díky druhému pokračování nazvanému Matrix Reloaded zná asi každý. V rozhovoru pro MF DNES se svěřil, že nerad zůstává na jednom místě a že nezapouští kořeny. Na otázku, co si s sebou zabalil na cestu na filmový festival v Cannes, kde byl Matrix Reload uveden, odpověděl: "Troje kalhoty, jeden oblek a jeden kabát, potom trička, ponožky a prádlo na každý den, běžecké boty, společenské boty a nějaká cédéčka." Zkrátka ­ jeden účelný kufr.Představa, že člověk běhá po cizím městě s rozevřeným kufrem, ulomeným kolečkem či rozbitým zipem, je velmi nepříjemná. Zcela jistě se vyplatí investovat do kvalitních zavazadel renomovaných značek, které se jejich výrobou zabývají desetiletí. Nemá-li se stát zdánlivě banální nákup kufru noční můrou, je třeba předem vědět, jakou velikost a jaký typ zavazadla chceme, a to podle počtu dní strávených na cestách. Materiál, pevná skořepina, je odolnější proti poškození, ale těžší, textilní materiály lehčí, ale méně bezpečné. Novinkou je kombinace: pevná kostra, rámy a látkové boky. Přemýšlíte o kolečkách? Je důležité si říci, kudy budete jezdit. Zda pouze po letištních halách, či v náročnějším terénu. Podle toho se zvolí jejich velikost, počet, ale v každém případě samomazací. Užitečný může být i skládací vozík.Důležitá je pohodlná rukojeť, ať už výsuvná, takzvaná upright, nebo jiný typ pro drobnější pojíždění. Velkou pozornost je nutno věnovat také řemenům přes rameno u cestovních tašek. Měly by být kvalitně prošité a pohodlně změkčené polstrováním. Vhodná je postranní kapsa. Na tmavší barvě není tak nápadné opotřebení a nečistota. Kvalitní zavazadlo nepropustí žádnou tekutinu dovnitř, ale ani ven. To platí zvláště o kosmetických kufřících a hygienických taškách. Některé typy zavazadel se pomocí různých navlékacích rukávů, úchytů a spon dají nádherně pospojovat a nastavit na hlavní zavazadlo, které je potom veze. Velmi užitečný je i vak na šaty, který se ve vhodném rozměru dá vzít i na palubu letadla. Důležité u zavazadel jsou bezpečnostní zámky, ať už na klíč či kód. Jejich kvalita může mnohdy rozhodnout o osudu zavazadla. Není radno podceňovat vnitřní vybavení jako speciální obaly na košile, kravaty, obuv, ramínko a podobně. To vše pomůže uchovat oblečení v původním stavu.* Oděvy a doplňky, které navzájem ladí. Je dobré, aby každá věc ladila se třemi dalšími, aby horních dílů bylo více než dolních.* Všechny tkaniny kromě stoprocentní "umělotiny" (a někdy i ta) se mačkají. Pokud se nevyužívá hotelové služby, je prospěšné přibalit malou cestovní žehličku.* Cestovní budík, případně mobilní telefon (nezapomenout nabíječku). Fén na vlasy, pokud si nejste jisti, že je součástí vybavení pokoje.* Pohodlné oblečení na hotelový pokoj.* Vlastní kosmetiku. Některá hotelová mýdla stáhnou člověku kůži z těla a po šamponu se bude škrábat v hlavě celý den.* Věci pro radost - walkman, oblíbenou hudbu, knihu či časopis, vonnou svíčku pro relaxaci, oblíbené foto.* Věci pro nutnost ­ pracovní materiály, léky, něco teplého na sebe, dobrůtky a špunty do uší!