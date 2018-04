Služební vůz: zaplaťte si jízdy

Budoucí zaměstnavatelé velmi často předpokládají, že řidičák máte. "Když jsem se ucházela o místo obchodního zástupce, majitel firmy se mě ani neptal, jak dlouho řídím a kolik mám najeto,“ říká Iva Pelanová z Plzně. „Prostě jsem dostala klíčky od auta a naplánovanou trasu. Postupně se můj rajon rozrostl od jižních přes západní až po severní Čechy. Kdybych neměla dost najeto už předtím, asi bych se za volantem necítila úplně pohodově. Ale zase je pravda, že bych si kvůli získání místa radši zaplatila třeba kondiční jízdy než to rovnou vzdát,“ doplňuje Pelanová.

O svém řidičském umu nelžete

Pokud je mezi požadavky na místo, o něž stojíte, výslovně uveden řidičský průkaz, musíte počítat s tím, že přednost dostane aktivní řidič. A přestože personální agentury ani jednotlivé firmy obvykle řidičské dovednosti potenciálních zaměstnanců nijak netestují, nemá nejmenší smysl si v tomto ohledu vymýšlet. Odborníci z personálních agentur potvrzují, že jsou si toho uchazeči vesměs vědomi. "Na pohovorech se lidí samozřejmě ptáme, jestli jen mají řidičák, nebo doopravdy řídí. Uchazeči obvykle nelžou, protože vědí, že to k ničemu nevede. Místo by získali a hned zpočátku by měli problém, protože špatný řidič se pochopitelně hned pozná. Tím by přece uškodili sami sobě,“ vysvětluje Kristina Stiefelová, jednatelka pražské personální agentury Axial.

Kondiční jízdy jsou v případě, že si za volantem moc nevěříte, nejlepším řešením. "Teď máme zajímavou zakázku v Karlových Varech, kterou chci svěřit jedné kolegyni. Ale řekla jsem jí, ať nejprve absolvuje několik kondičních jízd, jinak jí ten projekt nedám. Většina šéfů uvažuje obdobně,“ soudí Stiefelová.

Metro − nepřítel řidičáku

Zájem o kondiční jízdy se v rámci Česka liší, největší je v Praze. Proč? Lidé z venkova nebo menších měst jsou na automobil do značné míry odkázáni, a tak když si udělají řidičský průkaz, hned začnou jezdit. Například Karel Kubeša z Krnova říká, že v jeho autoškole nemá zájem o kondiční jízdy skoro nikdo. "Zato mám ale hodně žáků. Takže i kdyby někdo kondiční jízdy chtěl, musí třeba taky dva měsíce počkat. Když to někomu řeknu, obvykle to vzdá.“

Dokonce i majitel brněnské školy Petr Rojka uvádí, že zájemců chodí málo, maximálně dva týdně. Systém veřejné dopravy hlavního města republiky naopak umožňuje uložit řidičák na roky "k ledu“. Na druhou stranu i v Praze patří řidičské oprávnění mezi standardní požadavky zaměstnavatelů. Petr Manda z pražské Autoškoly Kříž proto říká, že zájem o kondiční jízdy je velký. "Týdně se nám hlásí nejméně deset lidí. Obvykle si zaplatí čtyři lekce, to je takový náš ekonomický balíček.“

Opravdu mohou pouze čtyři hodiny stačit? "To je naprosto individuální,“ říká Manda. "U každého je ten optimální počet jiný. Záleží na tom, jak se sám dotyčný za volantem cítí. A samozřejmě taky na doporučení našich lektorů. Někdo potřebuje čtyři hodiny, někdo hodně přes deset.“