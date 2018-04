Pozor na nové finty šmejdů. Šijí na míru a zneužívají jmen jiných

„Právě jsem zvažovala, že si musím koupit novou matraci. Protože mám postel dělanou na míru s rozměry 200 krát 140 centimetrů, lámala jsem si hlavu, kde novou matraci takových rozměrů seženu,“ popisuje osmdesátiletá Ludmila Najbrtová z Ostravy.

Jako na zavolanou jí přišli do cesty dva milí mladí lidé, kteří ji jednoho dne navštívili u ní doma. „Prý jestli nemám zájem o matrace. Když jsem jim řekla, že potřebuji atypický rozměr, odpověděli, že to není problém, že mi to ušijí do týdne na míru. Postel přeměřili, rozměry si zapsali a pak mi nabízeli různá vylepšení - matraci, která mě zbaví bolesti zad, zlepší mi krevní oběh a dokonce bude antialergická. Napovídali toho prostě hodně a já jim na to kývla,“ vzpomíná paní Ludmila. Matrace se dočkala už za tři dny a zaplatila za ni 9 800 korun. „Vypadala opravdu dobře, byla i dostatečně tvrdá,“ dodává.

Ušijí vám matraci, která je běžně v obchodech

Za několik dnů navštívila paní Ludmilu snacha. „Když jsem jí matraci ukázala, chytla se za hlavu, prý takovou matraci běžně seženu v obchodě a v rámci slev i za třetinovou cenu. Okamžitě jsem volala na číslo uvedené ve smlouvě, ale nepochodila jsem. Nějaký pán mi řekl, že ve smlouvě je jasně uvedeno, že zboží vrátit nemůžu, protože mi ho zhotovili přesně na míru,“ diví se důchodkyně.

Podle vedoucího právního oddělení dTestu Lukáše Zeleného je fígl právě v zakázkovém šití. Ve smlouvě, kterou paní Ludmila podepsala, obchodníci její právo odstoupit do 14 dnů od smlouvy vyloučili. Vždyť matraci šili speciálně na míru. A to je jádro pudla.



Předstírají, že jde o zakázku na míru

V zákoně, který upravuje čtrnáctidenní lhůtu k odstoupení od smlouvy, existují totiž výjimky a patří mezi ně i situace, kdy bylo zboží zhotoveno podle specifických požadavků zákazníka. „Prodejci v předsmluvních informacích právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů vyloučí, přestože si jsou dobře vědomi toho, že žádný standardizovaný rozměr matrací neexistuje. Přeměření postelí u zákazníka doma pak přispívá k dojmu, že jde o atypickou výrobu a zjištěné rozměry prodejce zapíše do smlouvy. Obchodník vlastně předstírá, že se nejedná o běžnou kupní smlouvu, ale o zhotovení věci na zakázku,“ vysvětluje Lukáš Zelený.

Zneužívání zákonných výjimek z práva na odstoupení od smluv uzavíraných mimo obchodní prostory je podle Zeleného staré jako právo na odstoupení samo. „Zákazníci nemají žádnou možnost zjistit, jestli je jimi vybrané zboží již vytvořené. Proto bez ohledu na skutečnost, zda zboží v době sjednání smlouvy už někde leží nebo se bude teprve vyrábět, jde podle zákona vždy o kupní smlouvu, nikoliv o smlouvu na zhotovení věci jako díla,“ upozorňuje.

V podobných případech by se měli podvedení klienti obrátit na soud. „Lze jen těžko uvěřit, že by obchodník skutečně doma skládal matraci a šil polštáře a soud by k těmto okolnostem při posuzování nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny jistě přihlédl,“ myslí si Zelený.

Pozor na podobné názvy firem

Vykutálení prodejci matou v poslední době lidi také tím, že svou společnost pojmenují podobným názvem, který kupující zná a považuje ho za seriózní. Na to doplatila Kristýna Jurošková z Prahy. Je jednou z mnoha obětí společnosti IQ Teleshoping s.r.o.

Tato žena si koupila na jedné předváděcí akci v Ostravě vysavač. Když ho vybalila, byl evidentně používaný a horní plastová část rozbitá. "Byl to obyčejný vysavač za 1 200 korun," říká se slzami v očích s tím, že ona za něj zaplatila 8 tisíc korun.

„Nějaká paní mi zavolala, že jsem vyhrála jednu z hodnotných cen. Mobil jsem chtěla okamžitě vypnout, ale milá žena ještě stačila říct, že se o žádnou předváděcí akci nejedná, že má se šmejdy i ona špatné zkušenosti, tak jsem ji poslouchala dál,“ vypráví pětapadesátiletá žena, kterou zmátl název společnosti. „Teleshoping znám z televize, takže jsem během rozhovoru dospěla k názoru, že se o žádný podvod nejedná. Kdysi jsem tam dokonce něco kupovala a vše bylo v pořádku,“ vysvětluje svůj omyl paní Kristýna.



Přesvědčovacím manýrům milé operátorky nakonec podlehla a do zmíněné restaurace v místě bydliště šla. Prý jen tak ze zvědavosti. Nakonec přišla o svůj zánovní vysavač a 20 tisíc korun, které složila jako zálohu na zájezd k moři. Navíc při převzetí nového vysavače vrátila svůj původní, prý aby ji to nesvádělo nepoužívat ten nový.

Firma mění název, sídlo i jednatele a není k zastižení

Příběh paní Kristýny je podle vedoucího právního oddělení dTestu Lukáše Zeleného učebnicovým příkladem pořadatele předváděcích akcí. „Spotřebitele láká po telefonu na vyzvednutí výhry, přičemž je ujišťuje, že se rozhodně o předváděcí akci nejedná.



Sortiment na akci je zcela tradiční, nabízejí se hrnce, pánve, nože a vysavače. Nadto si mohou vylosovaní odnést i několik poukazů na dovolenou u moře, jejichž hodnota je údajně 85 tisíc korun. Chybí v nich ovšem informace o cestovní kanceláři. Závěr celé akce je snadné si domyslet - podpis smlouvy, platba v hotovosti a rozvoz zákazníků spolu s koupeným zbožím k nim domů,“ popisuje právník.

Redakce se snažila společnost IQ Teleshoping, s.r.o. kontaktovat, aby se k celé záležitosti vyjádřila, bohužel marně. Z výpisu v obchodním rejstříku se v souvislosti se zmíněnou společností píše, že „u této firmy zatím nejsou dostupné spolehlivé kontaktní údaje“.

Poslední informace ze 17. září letošního roku hovoří o tom, že předmět podnikání, kterým je výroba, obchod a služby, byl vymazán.



„Jednatelé se tam střídají jako na běžícím pásu. Od 3. června má společnost nového majitele a jednatele v jedné osobě se sídlem na adrese Rybná 716/24, Praha 1 Staré Město. Na této adrese ale sídlí více než 1 700 podnikatelů, vysvětluje Lukáš Zelený.

Z kontroly strach nejspíš nemají

Důvodem, proč společnosti využívají podobné služby a zřizují si fiktivní sídlo v Praze 1, je pak podle právníka snaha vyhnout se častým kontrolám finančního úřadu. „Podle statistiky totiž připadá na jednu společnost se sídlem na Praze 1 jedna kontrola za 105 let,“ poukazuje Zelený.

Podvedeným spotřebitelům vzkazuje, že i když mají zákonem garantované právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, pravděpodobně jim to nepomůže. „V sídle společnosti jednak není nikdo k zastižení a vracené zboží nikdo nepřebírá. Jak už jsem zmínil, obchodník se často přejmenuje nebo změní sídlo. Tyto společnosti navíc nemají žádný majetek, takže šance na vymožení peněz soudní cestou je mizivá,“ dodává.

Problém je i v tom, že i kdyby se spotřebiteli podařilo od smlouvy ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží odstoupit, moc dobře si rozmyslí, jestli nový vysavač vrátí, protože pak nebude mít žádný, když ten svůj šmejdům odevzdal.

„Není-li prodejce ochoten vrátit starý domácí spotřebič zpět, nezbývá nic jiného, než se obrátit s žalobou na soud. Nicméně prokázat skutečnost, že vám obchodní zástupce vysavač odnesl, nebude snadné,“ uzavírá Lukáš Zelený.



Redaktorovi MF DNES se v březnu podařilo natočit praktiky „šmejdů“: