Šmejdi mění strategie. Aneb jak si nekupovat úsporná kamna

„Zrovna jsme sbírali meruňky a klepal nám na dveře pán, že nám jde předvést kamna,“ vzpomíná Josefa Hořáková. „Já mu říkám: My jsme nic neobjednali, my nic nechceme. Ale nedal se odbýt: Já vám musím všechno ukázat, to musíte vidět. No nakonec jsme se nechali ukecat,“ popisuje důchodkyně. A tak Hořákovi obchodního zástupce pozvali domů. Přinesl kamna, zapálil je, kamna hezky hřála. Prý vyhřejí celý byt, jsou úsporná a investice se brzy vrátí. Navíc topí se v nich biolíhem, takže je to i ekologický způsob vytápění.

Kdo by takové nabídce odolal? Když ještě navíc ten den byla sleva. Hořákovi byli nadšeni. Kamna objednali a zaplatili zálohu pět tisíc korun. Jenže když obchodní zástupce odjel, paní Hořáková se podívala na internet. A bylo po nadšení.

Kamna jsou předražená, kamna zapáchají a nedají se používat, firma nevrací zaplacené zálohy, zněly stížnosti diskutujících.

„Když jsem si přečetla, že to je záležitost tří až pěti tisíc a on mi tady mlátí klíny do hlavy s tím, že je to patnáct tisíc a ve slevě jedenáct, v ten moment jsem si řekla dost, nechci to, hotovo,“ rozhořčuje se zákaznice.

Ještě tentýž den poslala paní Hořáková odstoupení od smlouvy. Ostatně na to má při podomním prodeji právo. Jenže to bylo před pěti měsíci a dodnes se žádné odpovědi ani vrácení zálohy nedočkala.

Kamna jsou do vnitřních prostor nevhodná

Kupní smlouvu paní Hořáková nemá, má ale potvrzení o přijetí zálohy. Razítko – Petr Jurečka, obchodní činnost. A to je známá firma. První reportáž o japonských kamnech natáčely Černé ovce již v roce 2005. A reportáže byly celkem čtyři. Problém byl stále stejný. Zákazníci reagovali na letáček s nabídkou, požádali o informace a místo toho rovnou přijel dealer s kamny. Něco se ale přece jen změnilo, a to taktika obchodních zástupců. Zatímco kdysi tvrdili, že v kamnech se topí čistým rostlinným olejem či vonným olejíčkem, dnes mají nový obchodní tah: v kamnech se topí biolíhem. A tak nás zajímalo, co si o tom myslí odborník.

„Podobná kamna, obdobného tvaru, znám někdy z padesátých let a byla tehdy na petrolej, samozřejmě ta petrolejová kamna byla velmi nepříjemná zápachem. Je to zastaralý výrobek, který nemá odkouření, možná bych si je dal do nějakého skladiště, ale rozhodně ne do vnitřního interiéru, kde bydlíme,“ hodnotí kamna prezident Cechu kamnářů ČR Pavel Rynda.

Mimochodem, i na nádobě s topidlem je upozornění: zdraví škodlivé.

Odstoupit od smlouvy můžete, zálohu nevrátíme

Kamna tedy nejsou úsporná, ale ještě navíc zapáchají, proto zákazníci od smlouvy odstupují. Jenže Petr Jurečka odstoupení od smlouvy neuznává, respektive uznává, ale nevrací zálohy. Kdysi tvrdil, že si zákazníci pozvali dealera domů a na to se právo na odstoupení od smlouvy nevztahuje. Jenže pak se zákazníci začali soudit a řada z nich svůj spor vyhrála. A jeden z dealerů byl dokonce odsouzen. A tak pan Jurečka změnil smlouvy a připsal do nich, že v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 procent z kupní ceny, což zpravidla odpovídalo zaplacené záloze.

„Využít práva odstoupit od smlouvy není žádné porušení smluvní povinnosti, takže toto ujednání o smluvní pokutě, přestože je ve smlouvě ujednáno, je absolutně neplatné, a ani v případném soudním sporu k němu soud vůbec nebude přihlížet,“ vysvětluje advokát Pavel Nastis.

A tak redaktory Černých ovcí zajímalo, jaký důvod pro nevrácení zálohy je dnes. Sehnat pana Jurečku není jednoduché. V provozovně, kde se ještě před časem prodávala kamna, je dnes zastavárna. A na adrese sídla jen přeplněná poštovní schránka. Nakonec se mu redaktorka aspoň dovolala. Vysvětlení bylo opravdu překvapivé.

Petr Jurečka: Podomní prodej neděláme

„My jsme podomní prodej nikdy nedělali, takže pokud si zákazník u nás objedná nějaké zboží, složí zálohu a pak to odmítne převzít, tak samozřejmě zálohu nevracíme,“ zdůvodňuje nevracení záloh Petr Jurečka.

Podle advokáta ale firma porušuje zákon. „Praktiky prodávajícího lze nepochybně podřadit pod podomní prodej a v takovém případě jsou kupující oprávněni od kupní smlouvy odstoupit z důvodu, že kupní smlouva byla uzavřena mimo prostory obvyklé k podnikání prodávajícího a prodávající je povinen zaplacenou zálohu vrátit,“ argumentuje Pavel Nastis.

A navíc, zdaleka se nejedná o ojedinělý případ. Desítky podnětů nespokojených zákazníků eviduje Sdruženi obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. „O protiprávní činnosti Petra Jurečky víme již od roku 2005, za tu dobu jen několikrát změnil firmu a podniká vesele dál,“ říká předsedkyně sdružení Marcela Reichelová. Sdružení vyzvalo Petra Jurečku, aby se zdržel protiprávního jednání a podalo podnět České obchodní inspekci.

ČOI podala návrh na odebrání živnostenského oprávnění

Česká obchodní inspekce provedla několik kontrol. „U více než padesáti osob jsme prokázali, že kontrolovaný subjekt používá stále stejnou nekalou obchodní praktiku, ačkoli již z několika předchozích kontrol mu musí být jasné, že tato praktika není zákonem přípustná,“ informuje mluvčí České obchodní inspekce Jiří Fröhlich.

Česká obchodní inspekce udělila několik pokut, a to všem firmám Petra Jurečky i Petru Jurečkovi jako fyzické osobě. Vzhledem k ochraně osobních údajů jsme se ale nedozvěděli, jaká byla výše pokut. „Česká obchodní inspekce nakonec přistoupila k tomu kroku, že požádala o odebrání živnostenského oprávnění,“ dodává mluvčí.

O odebrání živnostenského oprávnění teď bude rozhodovat Živnostenský úřad v Olomouci. Možná tedy prodej kamen skončí. Ale možná si Petr Jurečka založí další firmu a bude kamna prodávat dál.

Policie: prokázat podvod není jednoduché

Paní Hořáková proto podala trestní oznámení a případ teď řeší hospodářská kriminálka ve Zlíně. Dosud ale nikdo z prošetřovaných osob nebyl obviněn.

„Některé společnosti nebo osoby používají podnikatelské praktiky dosti nestandardní, řekl bych až na hranici zákona, ale prokázat jim to, že chtěli od začátku někoho podvést, je velmi obtížné,“ uvedl mluvčí Policie ČR Zlín Petr Jaroš.

A tak pokud jste i vy byli podvedeni, přidejte se k trestnímu oznámení. Má to své výhody.

„Pokud bude vedeno trestní řízení, pachatel bude uznán vinným a trestní soud mu uloží povinnost nahradit škodu, pak poškození budou mít v ruce exekuční titul, na základě kterého pak mohou vymáhat náhradu škody. Navíc čím více poškozených, tím těžší trestný čin a tím větší trestní sazba pro pachatele toho trestného činu,“ vysvětluje Nastis.

„Když dělají takovou lumpárnu a už tak dlouho, já to nevzdám, já pokoj nedám, je to podvod, a když se najde víc poškozených, tak je to trestný čin a tam už se přece musí něco dít,“ vyjadřuje se důchodkyně Josefa Hořáková.