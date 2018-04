Smím prosit? Taneční kurzy vyjdou draho

Výdaje za taneční kurz, k tomu ještě šaty nebo oblek a samozřejmě vhodná obuv - tato vydání rodinnou kasou pěkně zamávají. Naštěstí stejně jako řidičské umění nebo znalosti cizího jazyka, i dovednosti z tanečních vydrží na dlouho.

Kdo chce do tanečních, nechť si připraví na kurzovné sedm set, ale i tři a půl tisíce - rozdíly jsou obrovské. Obvykle jsou ceny podstatně vyšší prakticky ve všech velkých městech, ale na celé čáře vede Praha.

Nejvíce zaplatí dívky v Praze

Skutečným luxusem jsou taneční pro dívky v Praze. V porovnání s ostatními lokalitami se jim kurzy prodraží až o více než dva a půl tisíce korun. Děvčata platí téměř vždy více než chlapci. „Není to proto, že by jich chodilo méně než pánů. Je to otázka trhu, poptávky a nabídky. Hodně velké rozdíly v kurzovném panují pouze v Praze,“ upozorňuje taneční mistr Jiří Plamínek. Pro srovnání: kurz pro slečnu stojí v hlavním městě nejméně 2500 korun, v odlehlejších částech republiky je i za sedm stovek, pánové se vesměs vejdou do tisícovky.

Za více peněz dostávají adepti tance v Praze větší počet lekcí, v základních kurzech jich bývá 20, mimo Prahu nejčastěji okolo 12. Kurzovné pak většinou zahrnuje zápisné, často také volnou vstupenku pro doprovod. Výuka se navíc mnohdy odehrává v reprezentativních prostorách. Příplatek za zvlášť atraktivní lokalitu může být třeba i tisíc korun. Stejná taneční škola v Praze účtuje při kurzech, které se odehrávají na Žofíně, děvčatům 4950 korun a v Národním domě na Vinohradech o tisíc korun méně, chlapci proti nim platí v obou případech pakatel - 1450 korun.

Slevy pro páry a skupiny

Když už jít do tanečních, pak se vyplatí přihlásit se rovnou v páru - slevy jsou až 350 korun. Konkrétně: brněnská škola Viktoria sráží páru stovku z kurzovného, pražské Taneční a pohybové studio Style nebo Plamínek Production 200 korun, Galeo v Semilech rovných 350 korun. Cena tanečních klesá i tehdy, pokud dívka přivede dalšího chlapce; nejednou se přihlásí větší počet zájemců či rovnou celá třída. Skupiny pak mají slevu i 30 procent.

Zápisné a doprovod - díky nim cena za taneční roste, ale ne všude. Jednorázový poplatek za zapsání do kurzu je nejčastěji 50 korun, někde se platí i přes dvě stovky. A co garde? „Obecně se nevyžaduje. Je to ale lepší, už jen proto, že je to taková nepsaná tradice,“ říká Hana Flekrová z Taneční školy Holice. „Navíc děti se v přítomnosti rodičů více soustředí a tolik nevyvádějí. Tvrdím, že rodiče okrádají sami sebe, pokud své dítě do tanečních nedoprovázejí.“

Garde si však musí někdy za pohled na vlnící se páry zaplatit - doprovod na běžné hodiny stojí kolem 30 korun, za vstupy na prodloužené, závěrečné plesy či věnečky se platí maximálně 200 korun. Řada tanečních škol započítává garde buď do ceny kurzovného, anebo prodává zvýhodněné vstupenky na všechny lekce. Mladoboleslavská taneční škola Zita za 500 korun, Taneční škola Holice o stovku méně, stálý doprovod pro chlapce vyjde v pražské škole Hes na 200 korun.

Kdy se do tanečních vydat? Už v deváté třídě na základní škole, většinou až v prvním ročníku na střední škole. Kurzy začínají dvakrát ročně - v září nebo v říjnu a pak v lednu. Kdo se obává výdajů spojených se začátkem školního roku, může do tanečních nastoupit až první měsíc v novém roce.

Kolik stojí taneční Taneční škola Dívky Chlapci Garde v ceně Počet lekcí Taneční škola Hes, Praha 3490 990 ano 20

Taneční škola Ivana Martina, Praha 3000 1000 ano 20 Taneční škola Starlet, Brno 1099 999 ne 12 Taneční škola Vítr, Opava 1100 1100 ne 12

Taneční škola Duha, Česká Lípa 900 700 ne 11 Taneční škola paláce Žofín, Praha 4950 1450 ano* 20 Taneční škola Národního domu, Vinohrady 3950 1450 ano* 20

Pozn.: Ceny jsou v korunách, * pouze u dívek

Zdroj: internetové stránky tanečních škol



Víc než za taneční kurzy se platí za oblečení

Zaplatí-li rodiče svému potomkovi taneční kurzy, nezůstává ještě jejich rodinný účet v klidu. Zvláště když do tanečních posílají děvče. Hodně peněz totiž stojí také oblečení. Chlapci se „odbudou“ jedním oblekem, do kterého mohu prostřídat třeba dvě košile, dívky však potřebují pestřejší garderobu.

Děvčata, čekejte na slevy

Taneční dcer se dají pojednat minimálně dvěma způsoby. Obětovat 20 000 korun, nelámat si moc hlavu s výběrem obchodu ani cenami a nakoupit všechno potřebné - třeba za jedno odpoledne. Časově náročnější, ale levnější je nakupování při slevách, obcházení second handů, kombinování dosavadního šatníku, případně výměnný obchod s kamarádkami. Vzdechy tancechtivých dcerek, že nemají co na sebe, je třeba pominout: nejméně jedny šaty či sukně s halenkou se v dívčím šatníku vždycky najdou.

„Do základních kurzů stačí troje až čtvery šaty, hodně velkou službu udělá tmavá sukně s halenkou či body, vhodné jsou i společenské letní šaty,“ radí Růžena Chladová, vedoucí Taneční školy Národního domu na Vinohradech a Žofíně. Naopak nevhodné jsou úzké nebo krátké sukně, sportovní trička a džínové oblečení. Zatímco běžně stojí společenské šaty nejméně 1200 korun, při slevách se dají pořídit i za cenu pod 500 korun. V second handech jsou však k mání ještě levněji. „Pořídila jsem dceři troje šaty do tanečních z druhé ruky, dohromady za pět set korun. Odnosila je nejen v tanečních, ale i na plesech, a ještě je často půjčovala kamarádkám,“ říká Věra Benešová z Prahy.

Zatímco na šatech se dá uspořit, na botách by se rozhodně šetřit nemělo. „Dívky by měly mít lodičky, asi tak na tří- až čtyřcentimetrovém podpatku, na vyšším v žádném případě. Stejně tak nejsou vhodné boty bez jakéhokoli podpatku,“ říká Hana Flekrová z Taneční školy Holice. Kožené boty stojí nejméně 1000 korun, podobně drahá je i kabelka.

Na výbavu do tanečních pro chlapce stačí 5000 korun

Oblek, košile, motýlek, boty a rukavice, to je dostačující výbava pro chlapce, který se vydává do tanečních. Rodičům by na pořízení mohlo stačit celkem 5000 korun, spíš ale musí počítat s částkou o jeden až dva tisíce vyšší. Ještě dřív, než se pro oblečení a doplňky vypraví, mělo by být v rodině jasno. Pokud chlapec vypadá spíš na to, že bude chodit „za taneční“ místo do nich, vyplatí se obrátit na kamarády a oblek, který je z vybavení jasně nejdražší, si vypůjčit. Nebo se rovněž poohlédnout po lepších second handech. Už proto, že kluci ve věku 16 až 17 let, kdy se do tanečních chodí, rostou o sto šest a další rok jim oblek může být malý. Nákup z druhé ruky přijde třeba jen na deset procent toho, co nový. Pěkný oblek, často i světových značek, se dá pořídit za 500 korun.

Kvalitní nový oblek i za pakatel

Právě teď je vhodný čas k nákupu nových chlapeckých obleků do tanečních. V řadě obchodů nabízejí velké slevy, někde i více než padesátiprocentní. U firmy Blažek se dá koupit oblek okolo 4000 korun, butik Yvonne Konig nabízí v pražském obchodním domě Kotva pánské šaty vhodné do tanečních ve slevě za 3090 korun místo původních 6000, u značkových oděvů Pietro Filipi klesla cena společenských šatů z 10 990 korun na 5495 korun. Košile se dá obstarat už za 500 korun: měla by být podle organizátorů tanečních kurzů světlá a ladit s barvou obleku. Motýlek je za 150 až 200 korun. Kvůli hygieně se chlapci neobejdou bez bílých rukavic, ty ale stojí ještě méně než motýlek, dají se koupit už za 70 korun - třeba při zápisu přímo v tanečních školách.

Například Taneční škola Národního domu na Vinohradech dává chlapcům při zápisu zadarmo motýlka i rukavice a vedle toho také poukázku na patnáctiprocentní slevu při nákupu obleku u firmy Blažek. „Chlapci si mohou vybrat z několika typů obleků ušitých z prodyšných materiálů. Po slevě přijdou šaty na 3400 korun,“ uvádí vedoucí tanečních kurzů Růžena Chladová. Desetiprocentní slevy mohou na nákup tanečních šatů využít i dívky.

Společenské šaty není třeba kupovat, stačí si je půjčit

Do běžných tanečních hodin vystačí děvčata třeba se sukní a dvěma různými halenkami, na prodloužené a závěrečné plesy se však hodí dlouhé společenské šaty. Jejich pořízení je nákladné, stojí nejméně 2000 korun, většinou ale o dost víc. Pomoci mohou půjčovny společenských šatů. V pražském studiu Chic stojí půjčení delších šatů na pět dní 1000 až 1200 korun, půjčovné za kratší modely se pohybuje okolo 500 až 600 korun. „Za šaty půjčené na víkend zájemkyně zaplatí 500 až 950 korun. Za 700 korun už jsou pěkné dlouhé společenské šaty, jejichž pořizovací cena je desetkrát vyšší,“ uvádí majitelka půjčovny společenských a svatebních šatů Afrodita v Příbrami, Gabriela Kučerová. Podle jejích zkušeností si dívky z tanečních kurzů půjčují šaty právě na prodloužené a věnečky.

Chlapcům se půjčovat obleky do tanečních nevyplatí. Půjčovné se pohybuje okolo 1000 korun, nové šaty se dají koupit už za 3500 korun.



