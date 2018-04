Omezení práce na dobu určitou má dodat zaměstnancům víc jistoty

Firmy často dávají omezené smlouvy nováčkům, aby jim prodloužily zkušební dobu. Tři měsíce prý totiž nestačí na to, aby se zaměstnanec v práci dostatečně "ukázal". Jenže pak se termínované smlouvy řetězí a člověk žije v nejistotě, zda mu za další půlrok nebo za rok smlouvu prodlouží.

Tomu chce zabránit ministerstvo práce a sociálních věcí. Navrhlo změnit smlouvy na dobu určitou v zákoníku práce - prodloužit jejich trvání i období, kdy je možné je znovu uzavřít. Poslanci navrhované změny schválili, teď se čeká, jak se k novele postaví Senát.

Bude platit pravidlo tří

Pokud změny podpoří, bude od Nového roku možné uzavřít smlouvu na dobu určitou až na tři roky, ale po uplynutí doby ji půjde znovu obnovit až za další tři roky. Počet smluv u jednoho zaměstnavatele přitom nesmí překročit číslo tři. To znamená, že u jedné firmy bude možné odpracovat maximálně devět let.

To je oproti dnešku výrazná změna - nyní lze uzavírat smlouvu na dobu určitou na dva roky, přičemž za šest měsíců je možné ji opět obnovit a je jedno kolikrát.

Změny vyvolávají rozporuplné reakce

Někteří odborníci tvrdí, že novela mnoha firmám ztíží najímání a propouštění lidí. Největší problémy by podle nich mohla způsobit u sezonních prací.

Pro mnohé zaměstnavatele to bude znamenat jen další administrativní překážku. Ve specifických případech budou muset najít jiné, flexibilnější možnosti zaměstnávání. Část z nich dokonce může zvažovat, zda pozice, u nichž dosud využívali smlouvy na dobu určitou, bude vůbec obsazovat.

Konkrétní příklad uvádí Petr Skondrojanis ze společnosti LMC: "Stavební dělník každé léto pracuje pro stejného zaměstnavatele, vždy v období několika měsíců. Dosud bylo pro obě strany výhodné uzavírat smlouvy na dobu určitou. Dělník má na každou sezonu práci, zaměstnavatel má možnost flexibilně plánovat kapacity s ohledem na stav zakázek i sezonní vlivy. K vynulování limitu pro uzavření další smlouvy dochází po šesti měsících, tedy vždy před začátkem další sezony. Podle nové úpravy budou moci spolupracovat pouze třikrát. Poté již dělník bude mít u stejného zaměstnavatele smůlu, tedy alespoň se smlouvou na dobu určitou." Obě strany tak budou muset najít jinou formu spolupráce, nebo se na celé dlouhé tři roky rozloučit.

Takové "svazování" pracovního trhu se nelíbí ani Hospodářské komoře, která byla u meziresortního připomínkového řízení k chystané novele. "Nesouhlasíme s tím, že bude možné tříleté smlouvy na dobu určitou uzavírat jen třikrát za sebou. Není nám jasné, proč tak omezovat nejenom zaměstnavatele, ale i pracovníky. Dlouhodobě prosazujeme uvolněné podmínky pro uzavírání pracovního poměru na dobu určitou a tohle je opak," uvádí Petr Kopáček z Hospodářské komory ČR a dodává: "Nicméně celkově vnímáme novelu zákoníku práce pozitivně a jsme přesvědčeni, že jde správným směrem. Jen bychom rádi ještě některé věci změnili."

Pryč s nejistotou pro zaměstnance

Ministerstvo práce se brání a tvrdí, že za změnou stála především vůle pomoci zaměstnancům. Zvláště těm, kteří pracují celý rok v nejistotě, zda se jim smlouva, až vyprší termín platnosti, opět prodlouží.

"Chceme, aby pracovní poměr na dobu určitou byl výjimkou. Zaměstnanci si dlouhodobě stěžují na to, že jim zaměstnavatelé smlouvy na dobu určitou opakovaně prodlužují, dochází tedy k řetězení smluv a nejistota narůstá," vysvětluje důvody tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Viktorie Plívová, podle níž právní úpravy vycházejí z předpisů Evropské unie.

Cílem je posílit smlouvy na dobu neurčitou. "S navrhovanou změnou se nesnižuje, ale naopak zvyšuje ochrana zaměstnanců," dodává Viktorie Plívová.

Pozitivně hodnotí změnu i Jaroslava Rezlerová, ředitelka personální agentury Manpower. "Zamezí zneužívání smluv na dobu určitou k nekonečnému prodlužování zkušební doby zaměstnance. Zaměstnavatel si musí předem rozmyslet, na jak dlouho bude pracovníka potřebovat. Pro toho to znamená větší jistotu."

Podle mluvčí ministerstva počítá novela také se zrušením výjimky u pracovního poměru na dobu určitou u akademických pracovníků vysokých škol v zákonu o vysokých školách. Ti dnes totiž mohou být zaměstnáni na dobu určitou i na pět let, někdy dokonce na víc, a to by měly chystané změny nenávratně zrušit.

Každý rok jiná pravidla

Výhodu pro zaměstnance vidí v chystaných změnách i Renata Krásová Janelová z personální agentury Hays Czech Republic. "Zaměstnavatel nebude moci pracovníkovi do nekonečna prodlužovat pracovní poměr a po přerušení ho opět sjednávat na dobu určitou. To jistě přivítá hodně lidí," říká personalistka.

A upozorňuje na jednu zajímavost: "Pokud má nyní zaměstnanec smlouvu na dobu určitou na dva roky a ta mu bude končit k poslednímu prosinci, může zaměstnavatel využít už nové úpravy, která by měla být platná od 1. ledna, a dát pracovníkovi opět smlouvu na dobu určitou, tentokrát ale už v délce tří let. To znamená, že by dohromady měl smlouvu na dobu určitou na pět let. Bylo by to možné, neboť se nebere ohled na to, že každý rok platí jiná právní úprava," dodává Renata Krásová Janelová.