Smlouva: víte, komu jste se rozhodli svěřit své peníze?

Ale když neuzavřete smlouvu s finančním poradcem a přijdete o peníze, budete mít při reklamaci smůlu. Zatímco vlasy dorostou, chybná investice může poznamenat život na dlouhá léta.

Základem je dobrá smlouva

Při správě peněz by měla být písemná smlouva samozřejmostí. A to smlouva kvalitní, která bude myslet na rozsah poskytovaných služeb stejně jako na pokuty za jejich nesplnění.

„Doporučujeme, aby smlouva obsahovala vymezení odpovědnosti poradce a sankce, které vůči němu může klient uplatnit. Dále ustanovení o odměně, splatnosti této odměny či úrocích z prodlení,“ říká generální sekretářka AFIZ (Asociace finančních zprostředkovatelů) Marta Gellová. Většina smluv se uzavírá na jednorázové sestavení finančního plánu, tomu odpovídá i odměna. Může mít podobu fixního poplatku, obvykle ve výši několika tisíc korun. Někdy se skládá z paušální částky plus procenta z výnosů investic, které poradce doporučil. To slouží jako kladná motivace, aby poradce připravil skutečně dobré portfolio. Výnosy se v tomto případě počítají za předem dohodnuté období. Když je investice ve ztrátě, nedostane poradce nic. Pokuta pro případ ztráty se ve smlouvě většinou nedomlouvá.

V dokumentu by neměly chybět také důležité povinnosti poradce. „Pro případ, že je nedodrží, by tu měly být uvedeny sankce ve formě smluvní pokuty. Rovněž můžeme doporučit, aby smlouva obsahovala rozhodčí doložku, neboť soudní řízení je zdlouhavé a finančně náročné,“ doplňuje Marta Gellová.

Pokud pro vás bude poradce pracovat průběžně, to znamená, že nesestaví pouze jednorázový plán, můžete do smlouvy mimo jiné zakotvit frekvenci a způsob informování o tom, jak se daří vašim penězům. Z dokumentu by mělo být jasné, co si může poradce k vašim financím „dovolit“ – tedy například to, na jak dlouhou dobu hodláte peníze uložit či s jakým rizikem. Nebo jakou částku jste schopni měsíčně či ročně investovat či splácet.

Je výhodné do přílohy ke smlouvě sepsat vaše požadavky a popis použitých finančních produktů (například „vlastnosti“ podílových fondů, životního pojištění a podobně). Vyhnete se tak dohadům typu „takhle jsme si to nepředstavovali“ a „já jsem vás na to upozorňoval“. Součástí smlouvy by mělo být i ustanovení o tom, jak smlouvu vypovědět, případně po jaké době ji aktualizovat.

Rozchodem s poradcem nezanikají pojistky

Pamatujte, že dohoda s poradcem a smlouva s konkrétním finančním ústavem, kterému jste svěřili své peníze, jsou dva odlišné dokumenty. Jestliže vypovíte smlouvu poradci, neznamená to, že byste rušili například i vaše vklady nebo pojistky. Ty si žijí „vlastním životem“ na základě dohod uzavřených s tou kterou institucí. Pokud byste chtěli ukončit i je, bude třeba obrátit se s výpovědí na jednotlivé finanční společnosti.