Smlouvu podepište, až budete opravdu vědět, do čeho jdete

Ptejte se na pracovní podmínky, co všechno se od vás očekává, na pracovní dobu, firemní kulturu i benefity a další podrobnosti, které budou souviset s vaší prací. Může se totiž stát, že lákavě vypadající inzerát vás zavede do prostředí, kde se nebudete stačit divit.

Nechte si třeba den na rozmyšlenou

Nemůžete většinou počítat s tím, že vám personalisté ochotně popíší, jak ve firmě zaměstnanci musejí často zůstávat přes čas, že mzdy nechodí v termínu a v kanceláři velikosti panelákové kuchyně se vás bude tlačit za stolem pět. To už jsou momenty, kdy stojí za to, využít vlastní obratnosti a dopátrat se podrobností o svém budoucím místě jinak.



„Na podpis smlouvy jsem si vzala den na rozmyšlenou. Pak jsem požádala šéfa, který se mnou vedl pohovor, zda se můžu po pracovišti projít, podívat se, kde by byla má kancelář. Snažila jsem se sledovat atmosféru firmy a z reakcí žen v kanceláři si vytipovala jednu, se kterou jsem se po skončení směny mimo pracoviště dala do řeči,“ uvádí regionální manažerka Eva Klečková. „Nešlo mi o drby, jen o utvrzení se v tom, co mě opravdu čeká, což mnozí šéfové vnímají jinak nebo raději neřeknou.“



Projděte si pracoviště

To však může být jen jedna z cest, která není reálná ve všech případech. Někdy se můžete na firmu poptat u známých, kteří mohou být třeba jejími dodavateli nebo tam dříve působili, či si v tisku a na internetu vyhledat, zda o ní nebyly publikované nějaké články. „Vyptávat se však na atmosféru ve firmě, a na to jaký je šéf sekretářek, bych nedoporučovala. Mnohé z nich by pro svého šéfa i dýchaly nebo naopak mají strach, čili i když to zkusíte velmi obratně, pravda může být hodně zkreslená,“ míní psycholožka Hana Součková.



„Každopádně projít si pracoviště, v tom by vám neměl nikdo bránit. Kdybych to udělala, ušetřila jsem si spoustu problémů. Po podepsání smlouvy jsem se ocitla sice v pěkné a prostorné kanceláři, ale se dvěma horkokrevnými muži. Klimatizace jela na plno, už po dvou dnech jsem byla nachlazená. Mimo letní sezónu se zase stále větralo a já klepala do počítače zmrzlými prsty,“ vzpomíná na špatnou zkušenost účetní Ivana, než si vybojovala jiné prostory k práci.

Vyptejte se na všechny podrobnosti

Někdy stačí dobře se rozhlédnout už ve chvíli, kdy čekáte na pohovor. Je prostředí ve firmě uspěchané a zmatené? Je všude kolem nepořádek? Jak se k sobě zaměstnanci chovají? Nabídli vám něco k pití? Nekupí se na pracovních stolech krabice a papíry od rychlého občerstvení, což může svědčit o tom, že lidé nemají čas se ani v klidu naobědvat? Obhlídněte i sociální zařízení. Je toho hodně, co se dá odhadnout i jen tak na první pohled.



Nejde však jen o prostory pracoviště. „Zjistit byste si měli kromě platu i možnosti jeho růstu a za jakých podmínek toho dosáhnout, zda máte ve firmě šanci postupu či se dále rozvíjet, případně se jazykově vzdělávat. Také, zda půjdou investice do vzdělání z vaší kapsy nebo je společnost hradí,“ vypočítává personální konzultantka Iva Válková z personální agentury Pragma. „Chtějte znát i jaká bude vaše zodpovědnost, abyste se pak nedivili, co všechno padá na vaši hlavu.



Dále, což samozřejmě záleží od pozice, jestli budete mít firemní mobilní telefon, služební auto třeba i k soukromým účelům, jak často budete muset jezdit na školení nebo služební cesty a jaká je firemní kultura.“

Mnohé firmy vyžadují od svých zaměstnanců i účast na různých firemních akcích a kláních ve volném čase, které pořádají třeba se spřátelenými firmami. Pokud vám tyto praktiky jsou proti srsti, raději běžte jinam.



Vedení můžete mít stále v patách

Brněnská advokátka Eva Grabarczyková také upozorňuje na stále častější případy, kdy si lidé stěžují, že je firma nutí založit si účet v bance pro vyplácení mezd. Ne všichni účty v bance mají nebo je chtějí. „Toto musí být zakotveno v pracovní smlouvě. Nutit vás k tomu samozřejmě zaměstnavatel nemůže,“ uvádí advokátka.

Nepříjemnou záležitostí pro mnohé může být i fakt, když se nedozví, že je pracoviště monitorováno kamerami.

Pokud je na to před nástupem na nové místo firma neupozorní, je chyba na její straně. „Společnosti toto monitorování zdůvodňují bezpečností pracovníků, čili jim nelze nic vyčítat, ale každého zájemce o zaměstnání s tím musejí předem seznámit,“ dodává advokátka Grabarczyková. Stejně tak je to v situacích, kdy si například kvůli pracovní docházce a dodržování pracovní doby firma nechá sledovat pohyb pracovníků v terénu prostřednictvím mobilních telefonů, což dneska už technologie umožňují. „Čili i na to, že každý váš pohyb bude znám, vás musí vedení připravit.“