Smlouvy na dobu určitou jen vyjímečně

Pracovní smlouvy na dobu určitou (termínované smlouvy) jsou nejčastěji uzavírány v profesích nevyžadujících přílišnou odbornost, zejména v hypermarketech (pokladní, skladník), ve službách (číšník, kadeřník), stavebnictví, lesnictví. "Například pěstební práce v lese jsou sezonní, v zimě nemáme pracovníky jak zaměstnat. Nemůžeme si dovolit platit všechny celý rok," vysvětluje ekonomický náměstek firmy Lesy Ruda Vladimír Dub. Důsledky sezonních prací pociťují především úřady práce, kam se většina takových pracovníků na zimu přemístí. Podobný problém se objevuje ve zdravotnictví i ve školství. Někteří učitelé končí jako nezaměstnaní vždy o letních prázdninách.

Anketa

www.zamestnani.idnes.cz Máte špatné zkušenosti se smlouvou na dobu určitou? ano .....................................78

ne .....................................47

Více informací a rad, jak se bránit případné výpovědi najdete v přiloženém článku právě ZDE

Termínované smlouvy jsou ale uzavírány i v oborech, kde je zřejmé, že zaměstnavatel využívá pracovníkova strachu z existenční nejistoty. Ten si s vidinou, že s ním nebude obnovena smlouva, stěží řekne o vyšší plat nebo si postěžuje na neúnosné pracovní podmínky. V některých firmách není výjimkou, že je zaměstnanci smlouva obnovována po půlročních či ročních intervalech.

Již loni jsme předložili vládě obsáhlé seznamy firem, kde například 80 procent všech zaměstnanců pracovalo šest let na termínované pracovní smlouvy," říká předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch. Tento stav zapříčinila benevolence zákoníku práce v opětovném sjednávání (řetězení) pracovních poměrů na dobu určitou. To by se však mělo brzy změnit v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie. V tomto směru je připravena novela zákoníku práce. "Shodly se na ní odbory se zaměstnavateli a připouští opakovat pracovní poměr na dobu určitou pouze na dva roky," říká Milan Štěch.

Život se smlouvou na dobu určitou * Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednat například s absolventy škol, mladistvými nebo zaměstnanci, u nichž to stanoví kolektivní smlouva.

* Ve smlouvě na dobu určitou lze sjednat zkušební lhůtu.

* Pokud to výslovně neurčuje kolektivní smlouva či interní předpis, nemusí mít tento pracovník nárok na příspěvek na stravné.

* Pracovní poměr na dobu určitou lze předčasně ukončit všemi způsoby uvedenými v zákoníku práce.

* Dotyčný je krácen na dovolené, pokud nové sepsaní další smlouvy plynule nenavazuje na předchozí smlouvu.

* Pracovní poměr na dobu určitou končí uplynutím sjednané doby. Končí i v ochranné době, například v době nemoci zaměstnance či v době těhotenství zaměstnankyně nebo na mateřské dovolené.

* Pokud po uplynutí sjednané doby zaměstnanec s vědomím zaměstnavatele nadále koná sjednanou práci, pracovní poměr se změní v pracovní poměr na dobu neurčitou.

* Termínované smlouvy mohou zkomplikovat poskytnutí půjčky či úvěru. Některé banky vyžadují, aby klienti po dobu splácení úvěrů měli uzavřenu pracovní smlouvu bez jakýchkoli časových omezení.

"Nemohu riskovat, že v případě, kdy nebudeme mít zakázky, budu řešit právní problémy se zaměstnanci," říká ředitel závodu na automobilové příslušenství, který si přál zůstat v anonymitě. Tvrdí, že pracovní smlouva na dobu určitou se vyplatí, protože se u některých pracovníků problémy s výkonností projeví později. Zkušební doba je prý příliš krátká na to, aby poznal, kdo jak pracuje. Zároveň si libuje, že zaměstnanci jsou tak motivováni k vyšším výkonům. Místopředseda Syndikátu novinářů Radko Kubičko tvrdí, že i novináře mnozí zaměstnavatelé drží raději pod tlakem. Prý kvůli vyšší výkonnosti a kreativitě.

"Ale když už je s někým smlouva uzavírána potřetí, je jasné, že zaměstnavatel dotyčného potřebuje. Není důvod mu smlouvu na dobu neurčitou odepírat," říká Radko Kubičko. "Setkal jsem se ale i s případem, kdy zaměstnavatel tvrdil, že poté, co dotyčnému po opakovaném pracovním poměru na dobu určitou dal smlouvu na dobu neurčitou, jeho výkon prudce klesl," dodává. Ani zdůvodnění zaměstnavatele, že uzavírá se zaměstnanci pracovní poměr na dobu určitou například proto, že má nadpočet pracovníků, nemá opodstatnění. "Pokud by měl zaměstnavatel nadpočet zaměstnanců, nemusel by nové zaměstnance přijímat ani na dobu určitou," říká právník z ministerstva práce a sociálních věcí Jaroslav Jakubka. Podnikatelé se shodují, že zákoník práce preferuje zaměstnance na jejich úkor. Tříměsíční výpovědní lhůta je pro ně příliš dlouhá, ochrana zaměstnance propuštěného z organizačních důvodů příliš velká výplata odstupného kvůli ekonomické situaci firmy mnohdy nepřichází v úvahu. Je tedy jasné, že dokud nevejde v platnost novela zákoníku práce, která omezí sjednávání termínovaných smluv a určí pravidla jejich opakování, změna nenastane.