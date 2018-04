Smlouvy: Podmínky studujte pečlivě

Kdo neuzavřel pojištění majetku a je majitelem zaplaveného domu, má kromě mokré nemovitosti i problém. Kdo pojistku sjednal, může mít nepříjemnost také. Záleží totiž, na čem se s pojišťovnou dohodl. A ačkoliv jsou si formuláře pojistných smluv podobné, jejich obsah se může radikálně lišit.

Při uzavírání pojistné smlouvy se rozhodně nevyplatí spolehnout jen na slova prodejce. Nejen, že jako obchodník nemůže upozorňovat na vady svého zboží, někdy ani detailně nezná pojistné podmínky smlouvy. Spolehněte se na vlastní rozum a důkladně si je přečtěte sami. Vyptejte se pak na všechno, čemu nerozumíte. Připadá vám to zdlouhavé? Jde o těch pár tisíc, které platíte za pojištění ročně, ale hlavně o to, jak se pojišťovna zachová v případě, že o majetek přijdete.

Domácnost není dům

Pojišťovny nabízejí své produkty buď jako balíček s různými pojistnými nebezpečími, nebo jako skládačku – každý si vybere jen to pojištění, které se ho týká. Pamatujte přitom, že pojištění domu a domácnosti jsou dvě různé věci. Nespoléhejte se tedy na to, že když máte „pojistku“, dostanete v případě povodně odškodnění i za matrace a ložní prádlo (pojištění domácnosti) i za dřevěné obložení a podlahy (pojištění nemovitosti).

Co se pojišťuje? Asi si všichni dokážou představit poškození ohněm, vodou, větrem, zemětřesením, odcizením... A na tom, jak jednotlivé pojišťovny stanovují výklad těchto termínů, dost záleží. A odpověď najdete právě v Pojistných podmínkách.

Na co si dát pozor

- Záplava bývá definována jako „vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění“.

- Povodeň, naproti tomu vznikne zvýšením hladiny vodních toků. Komu do sklepa stoupne voda z kanalizace, ten může mít při povodni smůlu.

- Vyudila vás lokální kamna tak, že musíte malovat a vyměnit v bytě veškeré textilie včetně koberců? Nemusí to být pojistná událost, protože nešlo o přímé působení ohně.

- Bydlíte v posledním patře a po průtrži mračen vám proteklstrop? Jde o poškození srážkovou vodou a to může být ve výlukách z pojištění.

- Rozbilo se vám ve větru okno? Pokud nešlo o vichřici, máte asi smůlu.

- Vytrhli vám brašnu s peněženkou, doklady a notebookem? Pokud nešlo o loupež (při které bylo použito násilí), možná nic nedostanete.

- Přepadli vás a ukradli mobil? U novějších typů pojistek bývá ve výlukách i loupež v případě odcizení „komunikační techniky“.

Spletli jste se? Jděte jinam

Máte s pojišťovnou špatnou zkušenost? Než byste měli žít s pocitem, že vás ošidili, zvažte raději, zda nesjednat smlouvu jinde. Prostřednictvím majetkových pojistek si totiž nic nespoříte – pojistné se plně spotřebovává na krytí rizika. Když se blíží výročí, můžete pojistku klidně vypovědět a uzavřít jinde.

Nezapomeňte na výpovědní lhůtu, která bývá šest týdnů. Nemá cenu uzavírat pojistky dvě – majetkové pojištění není jako životní nebo úrazové. Zákonem je dáno, že za jednu věc, o kterou jste třeba vlivem živelní události přišli, můžete dostat jen jedno plnění, zatímco při úrazu vám může zaplatit třeba pět pojišťoven.

Co je spoluúčast a podpojištění

V pojišťovnictví se občas vyskytují výrazy, které mají pro průběh smluvního vztahu velký význam, ale v pojistných podmínkách jsou uvedeny tak, že jim lidé nerozumějí a neuvědomí si jejich dosah. Patří k nim i termíny spoluúčast a podpojištění.

Spoluúčast:

Peníze, kterými se podílí na úhradě škody sám klient. Spoluúčast může být stanovena v procentech, častěji

však bývá domluvena pevná částka. Kdo si tak při pojištění domácnosti sjedná spoluúčast dva tisícekorun, musí počítat s tím, že při škodě 200 000 mu pojišťovna vyplatí jen 198 000. Uvedený příklad nebývá problémový, víc bývají rozčileni lidé, jejichž škoda se pohybuje řádově v tisících. Při škodě tři tisíce jim pojišťovna vyplatí jen tisícovku a oni mají pocit, že dostali málo.

Výhodou spoluúčasti je na druhou stranu to, že kdo na ni přistoupí, platí o něco nižší pojistné.Při rozhodování, zda spoluúčast sjednat, či ne, berte v úvahu i to, že při minimálních škodách v řádech stokorun, vás asi ani nenapadne škodu hlásit – vyplacené plnění by akorát pokrylo náklady na čas a pořizovanou dokumentaci.



Podpojištění:

Pojišťovny uplatňují princip takzvaného podpojištění, který může klienta výrazně poškodit. Majetek, který chcete zabezpečit, musí být totiž pojištěn celý. Nelze si tedy říci – mám dům za 10 milionů, ale kdyby mi shořel, postavil bych si nový jen za pět, a tak se na pět pojistím. Po požáru uvedeného objektu by pojišťovna řekla svému klientovi: „Byl jste málo pojištěn, platil jste jen na pojistnou částku pět milionů. My vám sice plnění poskytneme, ale naúčtujeme pokutu za podpojištění 50 procent.“ Nakonec by tedy pojišťovna vyplatila jen 2,5 milionu.

Podpojištění berou klienti jako nespravedlnost, pojišťovny se hájí tím, že jsou povinny ho uplatňovat. „Od 1. ledna 2005 je v zákoně o pojistné smlouvě uvedeno, že pojišťovna musí uplatnit podpojištění,“ vysvětluje Václav Bálek z České pojišťovny.