Smluvní háčky Tesco kreditky mohou být hodně drahé, ukázal test

Věrnostní kartu ClubCard obchodního řetězce Tesco pro nákupy se slevou lze získat jen za pár osobních údajů. Přidávám i telefonní kontakt a zakrátko dostávám další nabídku.

"Jak by se vám líbilo získat ještě větší slevy?" láká hlas v telefonu. Dozvídám se, že Tesco kreditku si mohu jako věrný zákazník Teska vyzkoušet na rok zdarma. "A úrok je jen 2,19 procenta. V Americe jsou kreditky zcela běžné," říká operátor.

Nabídku přijímám. Chceme otestovat, za jakých podmínek služba funguje a zda má nějaké háčky.

Háček první – pojištění kartu prodraží



Na úvěrovou smlouvu objednané Tesco karty čekám ve sjednaný termín v redakci iDNES.cz marně, nikdo ji nepřiveze. Druhý dojednaný termín už klapne. Doručovatel si odnáší podepsanou smlouvu.

Hned z první stránky ale zjišťuji, že kreditka zdarma není. Za pojištění karty mám zaplatit 69 korun měsíčně. O pojistku jsem ale nestála. "Z mého pohledu jednoznačně došlo ke klamání spotřebitele. Pokud byla služba garantovaná jako zadarmo, spotřebitel nemůže očekávat, že v této službě bude skrytý jakýkoliv poplatek," míní Miroslav Huml, právník Sdružení obrany spotřebitelů (SOS).

"Za toto pochybení operátora se omlouváme. Při zpracování žádosti o kartu měl odstranit možnost pojištění, která je automaticky nastavena. Podobná chyba se už nebude opakovat," reaguje Eva Řimnáčová, mluvčí úvěrové společnosti Home Credit, která tuto finanční službu pro Tesco zajišťuje.

Zrušit pojištění karty lze telefonicky. Pokud se rozhodnu od úvěrové smlouvy odstoupit, jen po telefonu to ale nejde. Výpověď musí být písemná, dočtu se v úvěrových podmínkách.

Háček druhý – smlouva jen pro mladé cvičené oko



Další háček je v samotné úvěrové smlouvě. Pročíst všechny smluvní závazky, za kterých mohu s Tesco kreditkou nakupovat na úvěr a sbírat slevové body, mi trvá přes dvě hodiny. Třístránková smlouva včetně všech podmínek je totiž psaná milimetrovým písmem. Jen pár údajů má písmenka větší.

Smlouvu posílám očnímu specialistovi primáři Milanu Odehnalovi. "Text je čitelný jen pro mladé a cvičené oko. Přibližně 40 procent populace, což jsou mladí do 40 let, by tuto smlouvu přečetlo, byť s určitým úsilím," říká primář oční kliniky Fakultní nemocnice Motol. Jak upozorňuje, u lidí po čtyřicítce, kdy začíná vetchozrakost a ubývá zaostřovací schopnost oka, je čtení takového textu vyčerpávající a obtížné.

"Zhruba třetina populace by měla potíže dočíst smlouvu až do konce, a to jen s dobře udělanými brýlemi na čtení, při dobrém soustředění a osvětlení. Dalších třicet procent lidí by mělo velké potíže vůbec luštit, o co ve smlouvě jde a určitě by potřebovali pomoc druhých lidí."

Háček třetí – kromě úroku i pokuty a sankce



Z drobného textu zjišťuji i další důležitou povinnost. Při odeslání každé úvěrové splátky je potřeba připojit variabilní symbol. Tím je číslo mé úvěrové smlouvy. Když variabilní symbol popletu nebo ho vůbec neuvedu, splátku v podstatě neuhradím. Pět dnů po splatnosti pak dostanu do mobilu výstražnou SMS a na účet pokutu za upomínku ve výši 120 korun.

Ještě víc se prodraží, když splatím dlužnou částku třeba až po několika měsících. Ze smlouvy se dozvídám, že za druhou a každou další upomínku už zaplatím 360 korun. Dlužná částka přitom začne růst o měsíční úrok (2,19 procenta) a navíc i sankční úrok a smluvní pokutu. Když budu dlužit například 10 tisíc korun a za měsíční pojistku karty 69 korun, po třech měsících bude úvěrová společnost chtít uhradit už 11 578 korun.

Jak naroste dluh za tři měsíce Modelový příklad

1. listopadu 2010 klient z kreditní karty nakoupil za 10 tisíc korun. Dluh včetně pojištění karty ve výši 69 korun ale vrátí až 1. února 2011. • K 31. 1. 2011 by denní úrok z 10 069 korun činil 7,25 korun x 92 dnů (1.11.2010–1.2.2011) = 667 korun .

• Za upomínky by klient měl zaplatit 120 korun (I.) + 360 korun (II.) = 480 korun.

• Smluvní pokuta 32,22 korun (8 % ze 402,76 korun).

• Sankční úrok 8,05 korun denně x 41 dnů (od 20.12. 2011 do 31. 1. 2010) = 330,10 korun.

• CELKEM 11 578 korun Zdroj: výpočet Home Credit

Háček čtvrtý – všechny spory jen v rozhodčím řízení



Je třeba dát si pozor i na další smluvní háček zabalený v textu psaném bleším písmem. Případné spory bude řešit rozhodce, uvádí se ve smlouvě.

Podle právníka Miroslava Humla to znamená, že rozhodcem může být kdokoliv starší 18 let, nepotřebuje mít ani právní vzdělání a jeho rozhodnutí se nedá odhadnout podle žádného paragrafu.

"Rozhodce není vázán právním řádem České republiky, ale pouze obecnými principy spravedlnosti. Nebude posuzovat, zda jsou písmenka smlouvy malá a obtížně čitelná. Vůči spotřebiteli bude postupovat následovně: smlouvu jste podepsal, smlouva je platná a je spravedlivé, abyste ji dodržel a dluh uhradil," varuje.

Text srozumitelnější a čitelnější až po Novém roce



Proč nejsou pravidla napsána přehledněji a čitelněji? "Již loni jsme úvěrové podmínky zkrátili o třetinu," obhajuje úvěrovou smlouvu mluvčí Home Credit. "Dosud jsme nezaznamenali od zákazníků stížnost na velikost písma," dodává mluvčí obchodního řetězce Tesco Eva Karasová.

Po Novém roce však ke změně úvěrové smlouvy přece jen dojde. Začne totiž platit nový úvěrový zákon, který má úvěrovým fintám odzvonit (čtěte zde). "Smlouva bude mít formu brožury, font písma se zvětší a hned na obálce se klient dočte deset nejdůležitějších úvěrových podmínek," slibuje.